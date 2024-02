Amanda Miguel tenía previsto deleitar a sus seguidores del Caribe Mexicano con sus mejores canciones, en una noche inolvidable al presentar su tour ‘Siempre te amaré’ el pasado 17 de diciembre de 2023, sin embargo, fue cancelado cinco días antes.

Tras su cancelación y después de tanto tiempo, el organizador ‘Eventos Suaste’ compartió su comunicado oficial para los reembolsos a quienes adquirieron sus boletos de manera física y en línea con los siguientes datos:

Reembolso de boletos adquiridos en efectivo se realizará el próximo viernes 01 de marzo en las oficinas de Eventos Suaste, ubicado en la Plaza de Toros Cancún, en un horario de 12 del mediodía hasta las 18:00 horas.

Asimismo, el 01 de marzo organizadores tomarán datos bancarios para los que adquirieron sus boletos en línea y realizar la transferencia del reembolso, cuyo reflejo del dinero se reflejará de 3 a 5 días hábiles.

Finalmente, la empresa promotora ofreció una disculpa por las molestias que se pudieron causar por la cancelación del concierto de Amanda Miguel en Cancún.

Concierto Amanda Miguel en Cancún: tras cancelación, este día será su reembolso / (Foto: Redes)

'Siempre te amaré tour' era un homenaje a Digo Verdaguer

Cabe mencionar, que el "Siempre te Amaré Tour" de Amanda Miguel se iba a llevar a cabo en la emblemática Plaza de Toros, donde en compañía de su hija Ana Victoria Verdaguer brindarian un homenaje al gran Diego Verdaguer.

Lamentablemente, los cancunenses se quedaron 'con las ganas' de escuchar a Amanda Miguel interpretar sus clásicas canciones como "Él Me Mintió" y "Así No Te Amará Jamás", “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar”, entre otros.