Más de tres horas de concierto de melodías de amor y desamor con banda y mariachi ofreció Ana Gabriel al público cancunense, en una presentación donde "La Luna de América" dijo sentirse sorprendida en una plaza en la que ha estado un par de veces en este destino turístico y no sabía a ciencia cierta el alcance de sus éxitos.

A las 9:50 la intérprete salió al escenario ataviada en blusa blanca, jeans y una corbata roja, sin mayor pretensión que la de cautivar con su voz, ante unos 10 mil espectadores que se concentraron la noche del domingo en el estadio Beto Ávila, para corear sus canciones una a una.

"Esta noche" marcó el inicio de un gran banquete musical que se prolongó hasta la 1:00 horas.

La delgadez y vitalidad de la cantante de 68 años fueron otras de las cosas que sorprendieron a los admiradores que se dejaron llevar por un hilo de canciones románticas "Tu y yo", "Ni un roce", "Aquí estoy", "Mar y arena".

Concierto de Ana Gabriel en Cancún: con melodías de amor, hizo resonar el Beto Ávila / (Foto: Sipse)

La cantautora hizo un paréntesis para explicar que las canciones se hicieron para dedicarlas a quienes nos acompañan en este universo y nos ayudan a exteriorizar lo que con palabras no podemos decir.

En este concierto, que forma parte de su gira por el 50 aniversario de su carrera artística, mencionó que las letras que escribe nacen de los amores platónicos y que, aunque ese también se enamore de ti, tiene que seguir siendo eso para que no termine la ilusión.

Esta explicación marcó otra ronda de canciones como "Hasta que te conocí", "Ojalá que te vaya bonito", "Me equivoqué contigo" y "Es demasiado tarde", de ahí continuó con "No me digas" y una de las piezas más solicitadas de la noche: "Luna".

"Estoy agradecida de llegar a casi 50 años de carrera, y es un logro llegar a 68 años, son años experiencia y sabiduría, errores que no volvería a cometer, la vida es así, se compone y se descompone", dijo durante el banquete musical, que también fue una noche de pensamientos y reflexiones.

Otro de los episodios más relevantes de la noche fue cuando acompañada de una banda interpretó "Ando volando bajo", "Mi gusto es" y el "El sinaloense".

Ana Gabriel agregó que una de las misiones de los cantantes es dar bendiciones a través de sus letras y las palabras, además de que la gente salga feliz de sus conciertos, llenos de amor, de música y así fue esta noche de concierto en Cancún que cerró con "Simplemente amigos".

(Con información de Gilda Piña)