Concurrida gala navideña ilumina el Teatro de Cancún

Un nuevo ambiente se respira en la ciudad y la esperanza de volver cada día a una añorada normalidad está presente en todos los espectáculos que poco a poco van retomando actividades, así, con toda la emoción que trae la Navidad se presentó la noche del viernes en el Teatro de Cancún la Orquesta Sinfónica de Cancún para ofrecer un inolvidable Concierto Navideño.

Familias completas y pequeñitos ataviados con gorros y suéteres navideños llenaron los asientos del Teatro de Cancún, que de nueva cuenta brilla con eventos que enaltecen la cultura de este polo turístico, ansiosos por escuchar la magistral interpretación de la orquesta dirigida por el maestro Gerardo Tlapa.

La primera pieza de la noche fue el Concierto de Navidad, concierto Grosso en G Menor, con el acompañamiento como orador de Carlos Rubio, tema que puso en tono al auditorio, que con los primeros acordes fue envuelto en un ambiente armónico, de paz y esperanza para luego continuar con la alegría del concierto para violín número 4 en Fa menor del colorido Vivaldi, teniendo como solista a la joven y talentosa Vanessa Emperatriz, originaria de Venezuela.

En medio del recital, el Patronato para la Cultura y las Artes de Cancún rindió un pequeño homenaje al entrañable comunicador Óscar Cadena, quien falleció el pasado 21 de octubre y a quien recordaron como uno de los principales promotores de cultura de la ciudad. Entre aplausos aseguraron que el ciudadano infraganti hubiese disfrutado tanto este bello recital, pues cada año se hacía presente en cada gala, un minuto de aplausos y un reconocimiento que fue entregado a su esposa Gaby y a sus hijos María José y Santiago.

“Quisiera agradecer a todos por estar esta noche y apoyar el arte y la cultura en Cancún en un momento en que hay una pandemia; quisiera agradecer al Patronato y a la Orquesta Sinfónica de Cancún que desde que llegué no pude dejar de pensar en mi papá, que estaría aquí en el Teatro de Cancún”, fueron algunas palabras que expresó María José al respecto.

El programa continuó con el oratorio de Händel, “The Messiah”, con las piezas La profecía de salvación con el solista Jorge Salazar Ochoa, acompañado del coro que interpretó And the gloru of the Lord. A esto le siguió La profecía del nacimiento de Cristo con Isabel Carreño como solista, para cerrar el bloque con la Sinfonía Pastoral de La anunciación a los pastores.

Con gran entusiasmo, el público recibió al coro Niños Cantores de Cancún, bajo la dirección de la maestra Isabel Carreño Souquet, quienes interpretaron clásicos villancicos populares como El niño del tambor, Fum Fum Fum y Noche de Paz.

Una noche llena arte, música y entrega por parte de los más de 20 músicos de la orquesta y los integrantes de ambos coros, que entregaron el alma en el escenario, alentados por el reencuentro con el público.

