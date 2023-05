Condusef exhorta a tener precaución en compras del Hot Sale

Ante la próxima edición de Hot Sale 2023, la Condusef hizo un llamado a quienes desean realizar una compra, ya que al ser compras virtuales corren el riesgo de una clonación de tarjeta o caer en páginas apócrifas.

Por lo tanto, la titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Osmaida Santiago Leonel, detalló que durante estos eventos en los que se ofertan descuentos online es que aparecen páginas similares donde se podrían robar la información, es por ello que se hace el llamado para que la experiencia no termine con afectaciones en esta edición que se llevará a partir de este fin de semana.

“Al ser en su mayoría compras que se realizan en línea es que estamos realizando esta prevención a favor de los usuarios, para así evitar que sean víctimas de suplantación de identidad, estafas, y obtener datos de los compradores”, agregó.

¿Cuándo inicia el Hot Sale?

La edición del Hot Sale será del 29 de mayo al 6 de junio, en el que de acuerdo con la experiencia sean las tarjetas de débito y ahora digitales las que utilicen los compradores para aprovechar estos días, por ello es que se están haciendo las recomendaciones.

Agregó que, si bien al menos 80% tienen buenas experiencias en las compras, siente se debe tener las recomendaciones sobre todo adquirir los productos en tiendas ya reconocidas y no acceder a los links de ofertas que llegan al correo electrónico, de esta manera ser menos vulnerable.

De acuerdo con datos de Hot Sale, durante la edición 2022, 5 de cada 10 internautas mexicanos de más de 18 años compraron algún producto o servicio, representando a más de 12 millones de personas.

La campaña generó en 2022 ventas totales en internet por 23 mil 240 millones de pesos, lo que representa 25% más que en 2021.

Santiago Leonel recomendó no usar computadoras públicas para las compras en las que se va a ingresar datos de las tarjetas bancarias, tampoco wifi público, de esta manera no se puedan robar la información y sobre todo no guardar contraseñas.

En caso de que detecten alguna anomalía de compra, de inmediato reportarla a la institución bancaria o a la Condusef.