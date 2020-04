Cancún: Recomiendan leer con lupa las facilidades de pago que ofrecen los bancos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), delegación Quintana Roo, pidió a los derechohabientes leer los acuerdos que realicen con las instituciones bancarias que están dando las facilidades de pagos ante la contingencia por el Covid- 19.

Alberto Rincón Gallardo, titular local de la Unidad de Atención al Usuario de la Condusef, dijo que estos acuerdos no son una condonación de pago, y cada institución está dando la facilidad de postergar o aplazar la deuda.