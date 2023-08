Congreso alista reforma para sancionar estrictamente a taxistas de Q. Roo

La reforma para quitarle las licencias a los taxistas agresores, planteada por el gobierno estatal ante los ataques contra las unidades de servicio turístico federal y las plataformas tipo Uber, será una prioridad para el Congreso del Estado.

A través del diputado Luis Humberto Aldana Navarro que forma parte de la Comisión de Transporte del Legislativo estatal, comentó que está disposición sería complementaria a la Ley de Movilidad y al Código Penal del Estado.

Aseguró que dicha reforma va a reforzar a otras leyes y reglamentos, por lo que dijo que todo lo establecido será complementario para sancionar a los taxistas que cometan agresiones o amenazas, aunque reconoció que esta iniciativa forma parte de un proceso.

El diputado de la bancada de Morena aseguró que los legisladores consideran que “es necesario poner un orden en ese tipo de cosas, realmente hacer respetar las leyes y reglamentos”, por lo que se necesita brindarle las herramientas necesarias a las autoridades del gobierno del estado para garantizar que se cumplan los marcos normativos y se detecten a quienes realizan actividades ilícitas.

"No creemos que deba continuar las agresiones hacia los conductores, porque el perjudicado es el destino. No entiendo por qué no se acaba de entender esa parte. Esto no es un tema de grupos, esto es un tema de apertura hacia lo que ya es una realidad mundial y de que cada quien haga su trabajo de adaptación, porque la competencia va a seguir existiendo”.