Conoce los síntomas y signos de alarma del golpe de calor

El hospital de Felipe Carrillo Puerto atendió a dos personas: un hombre de 31 años y una joven de 15, por golpes de calor ante las altas temperaturas que se han registrado en los últimos meses por la temporada de sequía.

De acuerdo con datos del nosocomio, los hechos se registraron en mayo, cuyos pacientes colapsaron y fue necesario su intervención de forma urgente en el área, afortunadamente, fueron estabilizados, sin que alguno presente mayor problemática.

Iván Zúñiga Herrera, director del área de la Salud en el municipio, destacó que tal problema se genera cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente, no puedes bajarla, lo que puede poner en riesgo la vida, provoca daños en el cerebro y otros órganos vitales.

Sostuvo que puede originarse por exceso de ejercicio, falta de hidratación, estar expuestos al sol y trabajo pesado y fuerte, entre otras, causando desmayos, dificultad al respirar, piel roja y seca, además, se vuelve más latente en personas adultas, abuelitos, menores de edad y enfermos.