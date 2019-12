Playa del Carmen: Empresarios harán frente a Ley de Ingresos

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Consejo Coordinador Empresarial prevé una serie de medidas como amparos y manifestaciones para hacer frente al aumento de 106 conceptos de pago al Ayuntamiento que contempla la propuesta de Ley de Ingresos de Solidaridad.

Lenin Amaro Betancourt, presidente de la organización empresarial, sostuvo ayer en rueda de prensa que los aumentos acarrearán no sólo una afectación al empresariado, sino también a la ciudadanía en general.

“No descartamos absolutamente nada, no descartamos la parte legal con la parte social, ya es un basta, la situación no aguanta, está de por medio miles de empleos, está de por medio impuestos que ocasionará problemática de cierre de lugares, no sólo afecta a Solidaridad, afecta a todo el país porque no hay que olvidar que gran parte de nuestros impuestos se van a otros estados de la República como los más pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero”, comentó Amaro Betancourt.

La propuesta de Ley de Ingresos prevé aumentos con base en el alza de gravámenes locales, como por ejemplo un 7% en el precio del boleto para entrar al cine, alzas en los diferentes precios de los servicios que ofrece el Registro Civil, aumento en el importe de licencias para conducir de motociclistas ante Tránsito Municipal y anuencias de Protección Civil.

En la rueda de prensa estuvieron los máximos representantes empresariales del destino, como Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, quien indicó que esta propuesta de nuevas cargas fiscales traerá un distanciamiento entre el sector empresarial y el gobierno local.

“Preocupa el empresario estas propuestas, es muy peligroso el incremento sobre todo por la agresividad con la que se está actuando, por la falta de diálogo (…) el divorcio que hay entre los representantes electos, con la sociedad y el empresariado ha hecho que esta administración pública haya logrado algo que no se había visto que se una toda la sociedad, pero en contra de ellos”, sostuvo Paredes Mendoza.

Será en los próximos días que se sabrá qué destino tomará el movimiento, cuyo descontento también radica en la aplicación de parquímetros en el centro de la ciudad y la nula eficacia en los métodos para recoger el sargazo sobre la playa.