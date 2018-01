Impugnan integración de ocho Consejos Municipales

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó ante el Tribunal Electoral Federal un recurso de impugnación contra la integración de ocho de los 11 Consejos Municipales, que calificarán la elección de alcaldes.

El partido alega irregularidades en la designación de los integrantes de los Consejos de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

También te puede interesar: Quedan instalados seis Consejos Municipales del Ieqroo

Nicolás Peñalosa Agama, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), dijo que existió una violación a los procedimientos y formas por parte del Ieqroo y el propio Tribunal Electoral de Quintana Roo.

El primero fue porque dejó fuera a varios ciudadanos que obtuvieron mejores calificaciones que las personas, que finalmente fueron designadas como Consejeros.

El segundo, (Teqroo), la violación fue por confirmar el acuerdo del Ieqroo, sin entrar al estudio de fondo del caso, de acuerdo con el entrevistado.

“El Tribunal no entró al estudio de fondo, y es una de las nuestras más grandes preocupaciones, porque es muy sospechoso que el Tribunal no haga ese estudio”, señaló Peñalosa Agama.

Para el representante partidista, el acuerdo del Ieqroo debe establecer las justificaciones, por las cuales, el ciudadano con la calificación más alta no es el elegido, de lo contrario se caería en una práctica discriminatoria.

“Los criterios del Tribunal Federal son muy claros cuando dice que no se tiene que explicar el por qué un ciudadano no es, pero sí se tiene que justificar por qué otra persona sí resulta electa, exponiendo los perfiles. Eso no sucedió en el acuerdo y el Tribunal Local tampoco quiso entrar a ese estudio”, aseguró.

La convocatoria emitida, en su oportunidad por el Ieqroo, estableció en su punto séptimo que para la integración y aprobación de las listas de propuestas de las y los aspirantes definitivas, se tomarán en cuenta las calificaciones más altas obtenidas en las etapas de valoración curricular y entrevista; así como la idoneidad de las y los aspirantes, la paridad de género, escolaridad y pluralidad cultural.

El criterio de los magistrados del Teqroo, al resolver el asunto, es que la calificación más alta es solamente uno de los puntos a tomar en cuenta, de un total de cinco expuestos en la convocatoria y lineamientos.