Planean construir albergue para migrantes en Solidaridad

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En la conformación del presupuesto del 2019 se prevé incluir un partido espacial para un estudio sobre vulnerabilidad y carencias de migrantes en Solidaridad, que servirá para definir la viabilidad de construir un albergue que atienda a ese sector.

“Para hacer la casa del migrante aún tenemos que revisar algunas cosas, se tiene que hacer un registro para ver el grado de vulnerabilidad y ver qué proyecto o albergue podemos generar para darles auxilio en ese sentido”, indicó Leslie Baeza Soto, regidora de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerable.

Indicó que en este cierre de año se están analizando ese y otros proyectos para prever que haya atención especial a ese tipo de grupos que carecen de lugares para vivir y comida, e incluso el acceso al trabajo les es difícil por cuestiones de discriminación.

“Lo problemas que hemos visto es que carecen de documentos para conseguir un empleo, y vamos a ver en el caso de los de origen centroamericanos cómo podemos regularizar su estancia siempre y cuando tengan la intención de hacer bien y no lo contrario, ya hay una subdirección de Desarrollo Social que se dedicará a atender justo ese tipo de necesidades y se les va a dar asesoría y se trata de trabajar en conjunto”, indicó.

La inclusión de los estudios que determinen si habrá o no una casas del migrante en el presupuesto del próximo año dependerá también del énfasis que se le dé a ese sector en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 que está en conformación y será presentado en enero próximo, del cual se desprenderán partidas presupuestales no solo en 2019 sino en los siguientes tres años.

La pasada administración generó una Oficina de Atención al Migrante, y aunque físicamente estaba visible desde enero de este año en el Centro Comunitario de la colonia Colosio no operó debido a que inicialmente no se le dotaron recursos y también debido al final del gobierno 2016-2018, de acuerdo información de Leonel Castillo Presenda, ex director de esa unidad.