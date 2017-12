Construcción de cuarterías preocupa a ambientalistas

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, CHETUMAL.- La construcción indiscriminada de cuartos para rentar en las cercanías de la Universidad Politécnica de Bacalar (UPB), mantiene preocupados a los ambientalistas locales, porque es una zona que no cuenta con drenaje sanitario.

Héctor Ic Rodríguez, presidente de la Unión de Asociaciones Civiles de Bacalar, dijo que la falta del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), está ocasionando que el crecimiento de la ciudad sea desordenado.

Dijo que no cuentan en la ciudad con este instrumento regulador para enfrentar el desorden que existe en la ciudad y menos se está contemplando para el crecimiento de la misma, “el desarrollo de Bacalar se está registrando al trancazo, porque no existe un órgano regulador”, dijo.

También te puede interesar: Controlan venta de pirotecnia en el municipio de Bacalar

Subrayó que a pesar que han participado en numerosas reuniones para definir el POEL de Bacalar, a más de seis años no se ha podido concretar y parece haberse detenido por el proceso electoral que se avecina.

Consideró lamentable que el POEL no esté concluido, porque el desarrollo de Bacalar no se detiene y los riesgos de contaminación siguen latentes, muestra de ello es la construcción de varios núcleos de cuartos que se supone albergarán a varias personas, en una zona donde no se tiene contemplado a corto plazo dotarla de drenaje sanitario.

La alta matrícula de estudiantes de la UPB ha llamado la atención de inversionistas particulares para crear cuarterías aún sin los servicios básicos en la zona de crecimiento de la mancha urbana.

Se puede observar el desarrollo de al menos cuatro enormes construcciones con más de ocho cuartos cada uno y otros más dentro de la maleza, esperando la dotación de servicios para que puedan comenzar a operar.

Se puede observar en la parte exterior de los mismos, la construcción de fosas sépticas listas para ser conectadas a los baños que seguramente contarán esos espacios que se pondrán en renta, según vecinos del lugar.