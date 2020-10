Construcción de quinto muelle de cruceros en Cozumel no es necesario: Pedro Joaquín

La construcción de un cuarto muelle de cruceros en la isla Cozumel es un proyecto que puede beneficiar al destino, pero una quinta terminal internacional para hoteles flotantes, no es necesaria dadas las condiciones actuales.

De esta manera respondió el alcalde de la isla de las golondrinas a pregunta directa sobre el anunció que hiciera el presidente de México sobre la creación de infraestructura portuaria para hoteles flotantes el próximo año.

Pedro Oscar Joaquín Delbouis también desmintió que los terrenos en los que se va a construir el cuarto muelle sean de su familia. Este polígono al sur de la avenida Rafael E. Melgar, pertenece a los empresarios yucatecos propietarios de la naviera Winjet.

El ejecutivo municipal fue entrevistado antes de entrar a una sesión de cabildo y a pregunta directa de si la familia Joaquín está involucrada en la construcción de un muelle de cruceros, como se rumora en el municipio, aseveró que esto no es más que un rumor y que tampoco tienen intereses en común con la familia Molina.

Joaquín Delbouis dijo que el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proyecto de un nuevo muelle de cruceros, el cuarto, no hacía referencia al que se busca construir al norte del muelle Félix Arturo González Canto, sino que se trata de un polígono al sur de esa terminal portuaria.

Recordó que los puertos corresponden a la autoridad federal y no negó que Cozumel necesite hoy más que nunca inversión y creación de empleos; sin embargo al pedirle su juicio sobre el hecho de si la isla necesita dos muelles más que vengan a sumarse a los tres ya existentes, opinó que no hay mercado para cinco.

"Yo no veo condiciones para que exista un quinto muelle. Yo creo que sería mejor el otro proyecto pero no me queda a mi aprobarlo", manifestó.