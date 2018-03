“La búsqueda de fuentes alternativas de energía debe continuar, de modo que éstas puedan estar disponibles en el momento en que la demanda mundial alcance un punto en el cual los efectos adversos al medio ambiente de las fuentes de energía vigentes, se vuelvan intolerables. Con esta visión de largo plazo en mente, deberíamos considerar a la energía solar como nuestro más importante recurso del futuro, y deberíamos evaluar varios medios de emplearla para generar energía en el planeta tierra.

“La conversión de la energía solar en electricidad utilizable es la única alternativa a la energía nuclear en el futuro distante. En los próximos años, la energía solar se volverá cada vez más esencial para la continua evolución de las plantas generadoras de energía”.

¿Te parece que los dos párrafos anteriores son de una gran actualidad y vigencia hoy que estamos ya cercanos a recorrer las dos primeras décadas del siglo XXI? Debo aclarar que no son palabras mías, lo único que he hecho fue una traducción fiel de un par de párrafos escritos por el ingeniero mecánico norteamericano Peter E. Glaser, que son parte de un artículo publicado en la que quizá sea la revista arbitrada más emblemática y prestigiada del mundo científico, la revista Science.

Pero lo sorprendente es que no es un artículo de la semana pasada, sino que vio la luz en el número 3856, volumen 162 del 22 de noviembre de 1968, hace ya casi 50 años, cuando Glaser era titular de la sección de Ciencias de la Ingeniería en Arthur D. Little, Inc., una famosa empresa fundada en 1886 en Boston como la primera firma de consultoría especializada en la mejora de procesos y productos, que hoy tiene su sede mundial en París y que se define a sí misma como “Activadores de Avances” (Breakthrough Enablers).

Ese artículo, llamado “Power from the sun: it’s future” (Energía solar: su futuro), es una adaptación a una plática que presentó el mismo Glaser 3 meses antes, durante la Conferencia de la Sociedad de Ingeniería en Conversión de Energía, en Boulder, Colorado, y es considerado por muchos como un parteaguas mundial en el modo de comprender la generación y gestión de los recursos energéticos, que presentó una visionaria y adelantada idea de lo que entonces era el futuro y hoy es una realidad incuestionable en el mundo de la energía. Incluso predice cosas que aún nos falta ver, como la generación de energía eléctrica en el espacio y su envío a la tierra de manera inalámbrica para poder utilizarse.

Me hubiera gustado mucho conocer a alguien tan visionario como el Ing. Peter E. Glaser, quien ya hablaba de los efectos adversos al medio ambiente, cuando no fue sino hasta 1987 que eso comenzó a ser una preocupación mundial con el informe Bruntland, y aun hoy existen insensatos que no creen en el cambio climático y en la generación de energía desde fuentes limpias.