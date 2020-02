¿Pueden despedirte por participar en el paro nacional del 9 de marzo? Acá te lo decimos

Aunque el secretario del trabajo de la CROC en Quintana Roo, Mariano Maldonado Fierros, exhortó a las industrias hotelera y restaurantera a respaldar a las mujeres trabajadoras en el paro nacional del próximo 9 de marzo, hasta ahora los dirigentes de las cámaras empresariales no se han pronunciado al respecto.

“Son más de 200 mil mujeres las que trabajan en este sector económico y que esperamos se sumen a la convocatoria ‘Un día sin nosotras, el nueve ninguna se mueve’. Si bien hasta el momento no hemos obtenido respuesta por parte del sector empresarial, esperamos que permitan a sus trabajadoras a faltar ese día como una acción en bien de la justicia y la igualdad a favor de las mujeres”, puntualizó Maldonado Fierros.

Por su parte, la abogada laborista Lidia Castellanos Castro, explicó que existe mucha confusión entre las féminas respecto a que si faltar ese día, podrían ser despedidas de su trabajo, debido a las ausencias laborales.

¿Pueden despedirte por participar en el paro nacional del 9 de marzo?

“Conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, un patrón puede rescindir, es decir, despedir justificadamente, a un empleado que tiene más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días, no importando si esos 30 días son parte de diferentes meses”, puntualiza.

Explicó entonces que si una mujer en apoyo al movimiento, decide faltar a sus labores el día 9 de marzo, la falta de ese día en aislado no puede justificar el despido.

“Sin embargo es importante considerar lo siguiente: si tienen más faltas injustificadas y la del día 9 de marzo es la cuarta en un período de 30 días sí pueden despedirlas justificadamente”.

Añadió que el salario correspondiente al día que se ausenten sí puede ser descontado ya que de acuerdo a la ley, no laboraron.

“Algunas empresas de Quintana Roo están apoyando el paro, invitando a sus empleadas a sumarse. En ese caso, no tendrán ningún problema. Sin embargo, es recomendable que si deciden faltar ese día, lo comuniquen con suficiente tiempo de antelación para que los patrones puedan tomar las medidas necesarias”, puntualizó.

Me gustaría compartirles además que, en muchos centros de trabajo (según me he enterado) están apoyando el paro y en consecuencia están invitando a sus trabajadoras a unirse al mismo. Por lo anterior vale la pena que lo revisen, o incluso si no hay una postura definida: pregunten. Todas podemos ser instrumentos del movimiento.