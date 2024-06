La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo ha emitido un comunicado sobre el monitoreo de una zona de baja presión con un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 70% en los próximos 7 días, de acuerdo con los datos proporcionados por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, y difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

La mencionada zona de baja presión se ha desarrollado sobre el sur de la Península de Yucatán, ubicada aproximadamente a 150 km al este de Sabancuy, Campeche. Según los expertos, esta área se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste, lo que ha encendido las alertas de vigilancia debido a su potencial para evolucionar en un ciclón tropical en las próximas horas.

Se prevé la formación de otra zona de baja presión al este de la Península de la Florida, Estados Unidos. Esta área también presenta un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días, aunque su evolución será más lenta.

Cabe destacar, que este monitoreo intensivo subraya la necesidad de una colaboración estrecha entre las autoridades y la ciudadanía para enfrentar de manera efectiva las amenazas climáticas. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales es esencial para garantizar la seguridad de todos ante la posible formación de ciclones en la región.

Sat pm 6/15: NHC is watching 2 systems for possible development next week. The SW Gulf of Mexico system could become a tropical depression by midweek (60% chance), while the SW Atlantic has a low formation chance later next week. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/xJTRBfdlYA