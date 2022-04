Aunque la tarde ayer se anunció que un juez suspendió las obras de construcción del tramo cinco del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, este martes continuaron las labores.

Novedades de Quintana Roo captó en video, que pese a la orden del juez las construcciones del tramo cinco continúan.

Sin embargo cuando se trata de seguir grabando las actividades, los trabajadores paran sus maquinarias.

#PlayaDelCarmen | Nuestro reportero observa que curiosamente cuando se acerca a documentar el trabajo, las obras frenan repentinamente.

📷 @Octavio15735404 pic.twitter.com/rC0l3xdvfw — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) April 19, 2022

#AlMomento | Continúan los trabajos del tramo 5 del Tren Maya, a pesar del anuncio de ayer.

Autoridades pidieron al personal que se retire de momento, pues el movimiento de la maquinaria alteró un enjambre de abejas y varias personas ya han sido picadas.

📷 @Octavio15735404 pic.twitter.com/3EQcVgzOsQ — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) April 19, 2022

López Obrador afirma que no hay notificación oficial

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que está informado sobre la suspensión de obras de construcción del tramo cinco del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, pero que aún no ha llegado una notificación oficial.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario anunció que no sabe de qué se trata tal anulación de obras, pero según su visión, estos conflictos son una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales.

“Hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya, financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos, y están utilizando a pseudoambientalistas” detalló López Obrador.

El titular del ejecutivo no descartó que existen personas preocupadas por el medio ambiente, pero asegura que este no es el caso.

“Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales de ninguna índole” expresó el mandatario.

Apuntó que los ambientalistas no se dieron cuenta de la destrucción de Calica debido a que es una empresa estadounidense.

A su vez, aprovechó para decir que continua esperando una respuesta de la empresa, sobre el planteamiento que se le ofreció, luego de suspender sus concesiones.

López Obrador aseguró que la construcción del tramo cinco del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes.

Destacó, que esta preservación del medio ambiente, ayudó para que los campesinos y ejidatarios dieron su anuencia.

El mandatario insistió que la suspensión es un asunto de tipo político, ya que nadie se pronunció en contra del Grupo Xcaret.

“Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Grupo Xcaret, que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos, eso ahí en el tramo cinco, pero en Valladolid escarbaron para unir cenotes, y como es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta o el juez de Mérida ¿Dónde andaban? No lo supo, no es su obligación, porque él solo ve escritos” acusó López Obrador.

AMLO acusa a Calica por suspensión de obras

López Obrador tiene la teoría de que Calica está detrás de las suspensiones de las obras de construcción del tramo cinco del Tren Maya, pues supone que tras quitarle sus concesiones, mismos que prohíben que la empresa saque el material y lo exportar a Estados Unidos.

“Ya estoy pensando que estos de Calica… Como ya no pueden sacar el material que se llevaban a Estados Unidos, “Ya me da mala espina” porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían” dijo el mandatario.

Finalmente, manifestó que estará a la espera de recibir la notificación para saber qué es lo que reclaman, para después buscar la manera de defenderse legalmente.

“Vamos a esperar a ver que están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente”. Puntualizó el presidente.

(Con información de Octavio Martínez)