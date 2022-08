Continuar con el legado fue "La mejor decisión" de Alex Fernández

Siendo el menor de una gran dinastía, Alex Fernández junior continúa con la firme intención de dar una nueva vida a la música mexicana, ahora de la mano de Edén Muñoz, ex integrante de Calibre 50, lanza un nuevo sencillo, parte de lo que será su segundo disco. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Fernández asegura que está en una etapa importante de madurez que busca mostrar a su público.

“Vamos muy bien, he estado avanzando de maravilla, he progresado mucho y se va notando, porque yo empecé de la nada, mi abuelo me quiso lanzar y estaba yo medio verde, no llevaba una vida estudiando esto, pero lo viví tras bambalinas con mi papá y con mi abuelo. Empecé a prepararme y creo que voy de maravilla en lo poco que llevo de carrera”, expresó Alex Fernández, quien lanza el sencillo “La mejor decisión”.

La mejor decisión de Alex Fernández fue convertirse en papá, expresó en entrevista. (Foto: Cortesía)

Hablando del título de su nueva canción, confesó que la mejor decisión que ha tomado sin duda es convertirse en papá, además compartió que es de esos 24/7 a menos que tenga alguna presentación se despega un poco de la pequeña Mia.

La mejor decisión se desprende del segundo disco de Alex Fernández, el cual lleva por título Buscando el olvido, producido y dirigido por Edén Muñoz, ex integrante de Calibre 50, con el que busca dar un nuevo estilo a la música mexicana pero sin perder el estilo que caracteriza a la dinastía Fernández.

“Ahora salgo con este nuevo disco que se llama Buscando el olvido la gente podrá notar todo el progreso del primer disco a este, me siento mucho mejor preparado y muy contento por el apoyo de la gente y los medios, que gracias a ellos estoy donde ahora”

“Este disco sale completo a mediados de agosto, tiene 12 canciones de todo tipo, alegres, de amor, de desamor, bailables. Me sentí muy cómodo en este intento de fusionar, evolucionar y refrescar la música mexicana, en este caso haciendo la mezcla de mariachi con los géneros, los ritmos y los instrumentos que Edén usa en su ramo como mariacheño, norteño o sierreño, al final quedó esto y estoy con muchas ganas de que lo puedan escuchar”.

Alex Fernández, además del lanzamiento del disco arranca presentaciones, unas con su padre y otras como solista.

“Traemos varios eventos importantes, en septiembre acompañaré a mi papá a dar el grito en las Vegas 15 y 17 de septiembre, el 18 vamos a Pico Rivera, el 14 de octubre me voy solo al Palenque de Pachuca, a las fiestas de octubre el 19 a las fiestas de Guadalajara y el 3 de noviembre en la Ciudad de México en el Metropólitan donde habrá muchas sorpresas”, finalizó.