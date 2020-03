Contra la narcopolítica

Al inicio del segundo año de gobierno del señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador, muchos son los gobernados que se encuentran no sólo desanimados por la falta de cumplimiento cabal a las promesas efectuadas en campaña electoral y han decidido volver la espalda a lo que está aconteciendo, estimando normales los atentados contra las formas de la democracia o contra la dignidad de la comunidad civil a la que pertenece. Un pesimismo indolente nos permea y nos hace recordar los excesos de corruptelas de gobiernos neoliberales anteriores.

Los conceptos de política y ética, que se entrelazan para formar y conformar el uso legítimo del poder en un Estado de Derecho ahora chocan y se confrontan frente al oportunismo arribista de muchos que pertenecen al movimiento morenista, por tanto ese Estado de Derecho, el cual debería de funcionar debidamente engrasado y con armonía, produce escándalos por la oxidación y deterioro de los ejes que mueven las ruedas del poder gobernante y por el manoseado triunfo del poder de Morena.

Según nos referían nuestros maestros universitarios, entre los que destaca nuevamente don Salvador Mondragón Guerra, “El Estado no es solamente un ente de razón; es, sobre todo, un mediador de las experiencias reales y contrapuestas de una sociedad en movimiento”.

Sin temor a equívoco alguno la pluma de quien esto escribe puede afirmar que la corrupción política del neoliberalismo, desde una óptica democrática no es más que la inclinación del poder político ante ese miserable fenómeno de la corrupción, conllevando con ello una autoprotección indefinida, Raluz de manera muy clara nos lo advierte en sus textos que conforman el estudio de su obra “Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia”, diciéndonos que existe un peligro latente en las democracias occidentales ya que el gobierno y el Estado están succionando a la corrupción.

El pueblo al haber votado por Andrés Manuel López Obrador, esperaba el cumplimiento desde ya de lo prometido en campaña.

En la actualidad y al dar inicio a éste segundo año de gobierno, la percepción del fenómeno de la corrupción, por parte del votante ha variado de manera substancial y, de un especie de justificación tácita comprensible o acomodaticia se ha pasado, en cierta forma, a una actitud de confronta y beligerante entre dos sectores de ciudadanos que conforman nuestro México, porque ambos han percibido que transgresiones de la corrupción afectan a nuestra nación y porque quienes transgreden las normas no son los representantes de un poder corrupto, sino que fueron elegidos por voto popular.

Nuestra historia jurídica patria ha demostrado que el olvido provocado por aquellos que en el ayer generaron el fenómeno sin haber sido sancionados es la mejor forma que se siga generando éste.

Hoy es el ayer de mañana. Salvador de Mandariaga dijo que: “Los hombres que olvidan la relevancia de unos hechos más en su miseria que en su grandeza, están condenados a repetirlo”. Por lo mismo cuando se trata de políticos corruptos, el indulto del votante y del gobernante debe de ser imposible, lo dijo muy claro Baltazar Garzón: “La corrupción política es un indulto imposible” (Anuario de los hechos 1994, Defensoría Internacional). Sólo resta decir que a don Andrés Manuel le queda una tarea inmediata a efectuar y en un instante, desde ya, o enfrenta a la corrupción derivada de la narcopolítica o se convierte en cómplice de ella.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Derrumbe de la justicia

Don Francisco Zarco, conocido por México, con tinta perpetua escribió sobre hojas de oro; “En ese obscuro laberinto, en ese monstruoso conjunto de leyes al que se ha querido llamar legislación mexicana, el discurso se pierde, la razón se extravía”.

En el México de hoy se vive una crucial deformación constitucional, atribuible, sólo en parte, al neoliberalismo que desea seguir imperando en ésta Cuarta Transformación, la tesis formulada por Montesquieu, resulta en este momento histórico letra muerta, no importando que aquellas luminosas ideas se hubieran objetivado en la doctrina de la “División de Poderes”, convertida en dogma constitucional, postura ideal en una verdadera Democracia, como la que soñó y deseó don José María Morelos, en sus históricos “Sentimientos de la nación”.

Aquellos sueños de nuestros antepasados, se fueron disipando con la corriente del neoliberalismo, y, hoy por desgracia, aún perduran y sobre todo, en el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, en demerito crucial del Legislativo y del judicial, por ende, también para desgracia de la Justicia y por consecuencia lógica de nuestro amado México.

La conformación de estos poderes, sometidos al Ejecutivo, por falta de dignidad, de conformismo y de corrupción, hicieron en la etapa del neoliberalismo, que aún perdura en ésta Cuarta Transformación, hacer posible la sumisión absoluta a un poder que metajurídicamente absorbe en legalidad de facto a los otros dos, aunque en la Constitución esté escrito “el Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Federal”.

En fechas muy recientes y con tristeza y repudio hemos observado, con asombro, como se derrumba el ideal democrático de la división de poderes. El Legislativo, el poder de facto, ha enlodado o pretendido enlodar la tradición constitucional mexicana, al pretender legislar leyes inconducentes e inoportunas, modificando un Sistema de Justicia Penal, que a trancas y barrancas se encuentra funcionando.

Digan lo que digan y reculen o no, la sumisión de ese poder o algunos que lo detentan, pretenden hacer posible reformas a textos legales, con un deseo de cambio, que presupone un total desprecio, no sólo a la norma per-se, sino incluso a nuestra prosapia jurídica.

Así pretenden derrumbar a nuestra justicia que estorba una Sui Géneris concepción de un México diferente, por el que lucharon, por años, juristas orgullosos de la estirpe de las raíces de justicia que todos deseamos.

Nuestra historia jurídica y sus añejos y valiosos motivos, ahora se pretende que resulten letra muerta, ante absurdas ocurrencias de cierto poder.

Las fuerzas políticas más insulsas y retrógradas –derivadas del neoliberalismo e incrustadas en morena- se unieron en una comunión de decadentes intereses, que exhibieron el disentimiento democrático para convertirlo en una ridícula caricatura de nuestra democracia.

Pero la verdad a rajatabla nos matiza el hecho insoslayable de que el pensar de Montesquieu, con todo y ser tan luminoso, no es más que una sombra, domeñada por ciertos intereses de corrupción no combatidos y por falta de consistencia en el pensar de quienes integran las cámaras legislativas, salvo muy honrosas excepciones.

El robustecimiento del Poder Ejecutivo llegó con el neoliberalismo y aún no se puede romper.

Los Poderes de la Unión continúan fundidos, no obstante se afirma lo contrario.

No existe en verdad una democracia plena. Sin embargo, bajo ésta Cuarta Transformación, esperamos el alumbramiento de la verdadera Justicia, la cual deberá iluminar a México en los próximos años.

Si de democracia se trata, la separación de poderes inserta en la Carta Magna, es norma que debe ser respetada con energía, con firmeza, con tamaños de varón, de lo contrario el pueblo se cansará de ser sólo comparsa.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Ya no se puede permitir otra anarquía en la historia de México.

Fecha y hora de la marcha

feminista 2020 en CDMX

Este domingo 8 de marzo de 2020 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y como cada año, se llevará a cabo una marcha feminista en calles de la Ciudad de México.

Esta importante fecha, que busca reivindicar la situación de las mujeres en la sociedad, vendrá acompañada en México de un paro nacional que se llevará a cabo el lunes 9 de marzo.

Se espera que la manifestación que se realizará el día anterior al paro tenga gran concurrencia.

En ella participarán mujeres de diversos colectivos feministas, tales como la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas, la Asamblea Feminista Autónoma e Independiente AFAI, la Asamblea Feminista Metropolitana AFM y la Coordinación 8M Independientes.

¿Cuándo y dónde comienza la marcha?

De acuerdo a la convocatoria lanzada por la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas, la marcha dará inicio en punto de las 14:00 horas del próximo domingo. Las mujeres se concentrarán en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, alcaldía Cuauhtémoc.

De allí marcharán con dirección al zócalo capitalino, haciendo una escala en la Antimonumental, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes en el Centro Histórico.

Objetivos de la marcha

De acuerdo a un documento difundido en redes sociales, los siguientes puntos constituyen las exigencias del movimiento feminista y sus acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer:

*Contra la violencia hacia las mujeres y feminicida.

*Contra la Guardia Nacional. Por justicia para Isabel Cabanillas, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

*Por universidades y escuelas libres de violencia.

*Contra la precarización laboral, el outsourcing y los contratos simulados. Contra la continuidad de los despidos en la 4T, por democracia y autonomía sindical.

*Para el reconocimiento del trabajo reproductivo no remunerado.

*Por el derecho a decidir. Por una maternidad libre y elegida. Por el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país. Por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado.

*Contra la violencia ecocida, el despojo y los megaproyectos. Justicia para las y los defensores de la tierra asesinados.

*En solidaridad con las luchas internacionales, antipatriarcales, anticapitalistas y antiimperialistas.

*Por plenos derechos y respeto a la diversidad sexogenérica. Basta de crímenes de odio.

Tomado de un muro para que

entiendan porque es el paro

Para los y las que no han entendido bien por qué el paro…

Las mujeres asesinadas no llegan al trabajo.

Las mujeres asesinadas no llegan a clases

Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas o hijos.

Las mujeres asesinadas no van a hacer el súper.

Las mujeres asesinadas no van al cine.

Las mujeres asesinadas no salen por un café.

Las mujeres asesinadas no van a visitar a sus familias.

Las mujeres asesinadas no van a pasear. Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni publican en redes sociales.

Las mujeres asesinadas no salen a correr, al gym, ni a entrenar.

Las mujeres asesinadas no contestan las llamadas.

Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a tener un féretro porque o están botadas en un canal, en una barranca o a un lado de una carretera.

La principal manera de apoyar el movimiento radica en el paro de actividades porque las mujerea asesinadas “ya no están” y de continuar así probablemente el día de mañana alguna de nosotras tampoco.

No es un día de asueto, es un día de lucha.

Más allá de que se piense que “nos están dando permiso” mejor piensen que estaremos conmemorando a quienes “ya no están”, porque no hacemos nada para evitarlo.

Cuídense todas. #9M#ParoNacionalDe Mujeres.

Carta a Beatriz Gutiérrez Müller

“Mucho se habla ahora en México sobre el paro de mujeres para el día 9 de marzo. Unos están de acuerdo y otros no. Algunos, como usted señora Beatriz Gutiérrez Müller, estuvieron de acuerdo al principio y después se retractaron, cuando el marido las regañó, e incluso salió con que “este 9 de marzo hay que usar un listón blanco en apoyo a AMLO”.

“¡¿A AMLO?! Señora, el apoyo es para las mujeres no para su marido, pero con ese comentario usted dejó muy clara su posición: a usted no le importan las mujeres asesinadas, las desaparecidas, la violencia”.

“¡Vamos!, a usted no le importa México ni los mexicanos, sólo le importa que su esposo siga en el poder”.

“Se olvida de que no todas las mujeres mexicanas tienen el privilegio que tiene usted de estar cuidada por guardaespaldas pagados con los impuestos de los mexicanos”.

“La violencia en México ha sido siempre un problema, pero desde que su marido entró al poder ha crecido como nunca en la historia, y usted pide que se apoye a AMLO, que vistamos un listón blanco en apoyo a su esposo en lugar de algo morado, como piden las personas que organizan el movimiento”.

“¿Se van a cambiar las cosas por un día de protesta?”.

“¡El día 10 de marzo vamos a despertar todos con un nuevo México donde ya no habrá violencia ni mujeres desaparecidas?”.

“Por supuesto que no. Esto es sólo un pequeño paso para poder llegar así a una meta, por lo que esperamos que sean más personas unidas al movimiento en protesta contra la violencia hacia la mujer”.

“Así con pequeños pasos comenzaron los grandes movimientos, y gracias a ellos, las mujeres actualmente son consideradas ciudadanas cuyo voto cuenta, las personas de color no tienen que viajar en las partes traseras de los autobuses y tenemos leyes que protegen a ancianos y niños”.

“Los grandes cambios siempre han comenzado con pequeños pasos, jamás la inmovilidad ha producido un cambio”.

“El paro del 9 de marzo no es para que los violadores y asesinos cambien su manera de pensar, -siempre habrá ese tipo de escoria- ni para asegurar a su marido en el poder, es para presionar a las autoridades de que hagan algo más que “abrazos, no balazos”; es para que cada vez más gente se una a la marcha contra la violencia hacia la mujer, es para unir a todos, los que somos conscientes del problema, en una fuerza que acabe con esta violencia, es un pequeño paso que nos conducirá a un gran logro”.

“¿Se logrará algo con el paro?”.

“Seguro que sí, ya ve usted, su marido ya comenzó a temer a la protesta y ya quiere boicotear el paro, usted misma tuvo que cambiar su apoyo porque sabe que los grandes logros comienzan con paros, como el que ustedes hicieron en Reforma y como todos los que hicieron durante años, como berrinche, porque no lograban obtener el poder, pero ya lo consiguieron… con paros, protestas y falsas promesas, pero lo consiguieron”.

“Ahora habrá que usar su propia técnica para protestar contra lo que usted se retractó; la violencia en contra de la mujer”.

“El 9 de marzo los que apoyamos a las mujeres vestiremos algo morado como muestra de nuestro apoyo y todos los que están ignorantes usarán listones blancos”.

Se acerca la caída de

varios pseudo políticos

A Evo Morales ya le llegó su apocalipsis y eso será el inicio de que los pseudo políticos que están como dictadores caigan en muchos países en Sudamérica como igual en México.

Es cuestión de tiempo para lograr que la oposición gane la Cámara de Diputados y Senadores para iniciar las medidas correctivas para sanear a la República, a los mexicanos y a las nuevas generaciones. ¡Viva México!

Covid-19 provoca estragos

en el turismo mundial

Una hostelera veneciana tiene que retroceder casi dos décadas hasta los atentados del 11-S para recordar una época en la que los negocios fueran tan mal.

Sólo un mes antes de la Pascua, una de las fiestas más concurridas del calendario europeo, la propietaria de un hotel en el corazón de Venecia, ha visto más del 80% de sus reservas canceladas, sin que haya esperanzas de que se produzcan nuevas en un futuro próximo.

Aunque el coronavirus surgió en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado, el patógeno se ha extendido por todo el mundo y actualmente se registran más casos nuevos fuera de China que dentro.

Italia es el país más afectado de Europa, preparándose para el cierre de escuelas, cines y teatros después de que más de 100 personas murieran y los casos confirmados de coronavirus superaran los 3.000.

“La gente está asustada: algunos clientes se fueron antes de tiempo, algunos no se presentaron y otros llamaron para pedir un reembolso”, dice la encargada de dirigir el hotel italiano desde 2006 y lleva casi 25 años en el negocio.

Sus problemas ilustran los estragos que está produciendo el brote vírico en el sector turístico mundial, que está causando restricciones en los viajes de empresa y cancelaciones de grandes ferias comerciales, al tiempo que muchos turistas optan por quedarse en casa o posponen sus planes de reservas para la primavera o el verano.

La rápida propagación del virus ha sumido al sector de los viajes y el turismo, que representa más del 10% del crecimiento económico mundial, en una de sus peores crisis, según concluye una agencia de noticias tras una serie de entrevistas con más de una decena de expertos del sector, propietarios de hoteles y operadores turísticos.

El sector turístico representaba en 2018 unos 319 millones de puestos de trabajo, es decir, el 10% del empleo mundial por entonces, según los datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Los viajes de placer representan casi el 80% del total, frente al 20% de los que se hacen por negocios, señala la WTTC.

Las aerolíneas son las que más han sufrido desde el comienzo del brote, pero los grupos hoteleros, los operadores de cruceros y las compañías de vacaciones también se están tambaleando.

Efecto dominó por el coronavirus

Pero el brote está teniendo repercusiones más allá del turismo.

Los negocios próximos a un hotel de la isla española de Tenerife que ha permanecido cerrado con cientos de turistas en régimen de aislamiento desde el 24 de febrero están teniendo dificultades para hacer frente a la falta de clientes.

Una peluquera inglesa propietaria de una peluquería, durante los últimos 7 años, ubicada en un centro comercial, dijo que su negocio se ha visto “profundamente afectado” por el cierre.

“La semana pasada probablemente hice tantos clientes en toda la semana como los que habría hecho en unas dos horas [en circunstancias normales]”, dijo, mientras mostraba una agenda vacía.

Para estimular a los clientes a hacer reservas para fechas más tardías durante este año, muchas cadenas hoteleras y la división de viajes de un grupo, han informado que están ofreciendo descuentos y relajando sus políticas de cancelación.

Ante la ausencia casi total de reservas para los próximos meses, un hotel en el centro de Venecia, está ofreciendo un descuento de hasta el 60% en marzo y de hasta el 30% en abril, dice su propietario.

“Sólo vienen algunos italianos, ningún extranjero”, dijo.

Estas medidas pueden acabar atrayendo a los viajeros, pero es más probable que la gente espere a ver cómo y dónde se propaga el virus para hacer sus reservas de última hora.

Casa Sativa, fusión de Alta

Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión.

Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected] [email protected]