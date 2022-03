Conviasa, la primera aerolínea internacional que llegará al AIFA

Retrasos constantes, fallas, deficiencias en el servicio y pasajeros varados en distintas ciudades del mundo suelen ser las quejas más recurrentes entre los usuarios de la aerolínea venezolana Conviasa, operada por el gobierno de Nicolás Maduro y que el 21 de marzo tendrá el honor de ser el primer vuelo internacional en aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México.

Conviasa argumenta que gran parte de sus problemas de operación se deben a las dificultades que tienen para acceder a refacciones en el mercado internacional, considerando que esta empresa cuenta con sanciones por parte de Estados Unidos debido a irregularidades en sus operaciones.

A través de las redes sociales, pasajeros en aeropuertos de ciudades como Buenos Aires, Madrid, Santiago o Viru Viru denunciaron en diciembre de 2021 que la aerolínea suspendió vuelos dejándolos varados hasta por dos días.

Un vuelo programado para el 15 de diciembre de 2021, del Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela con destino a la ciudad de Toluca, en México, no pudo despegar, dejando varados a cerca de 200 pasajeros, según la denuncia de una usuaria.

En el mismo mes se presentó otro incidente, donde la compañía despegó con más de 30 horas de retraso desde la ciudad de Santiago, Chile, y en pleno vuelo uno de los baños se desbordó. Aunado a estos problemas, el vuelo posteriormente quedó varado durante unas horas en Lima, Perú.

Otra de las quejas de usuarios que rastrean los vuelos de la aerolínea a través de sistemas abiertos, es que el gobierno de Venezuela utiliza los aviones de Conviasa para asuntos de Estado.

Además, el gobierno venezolano ha utilizado esta aerolínea para repatriar en “misiones humanitarias” a los venezolanos que migraron a países como Chile, Ecuador, Perú, México, en busca de una mejor calidad de vida.

Ante la gran cantidad de quejas que circulan en contra de esta empresa y los problemas económicos que enfrenta, uno de los mayores esfuerzos de Conviasa se ha enfocado en mitigar la mala percepción que los usuarios tienen de ella.

Creada en 2004 como una empresa estatal por el entonces presidente Hugo Chávez, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), actualmente tiene la misión de conectar a los países del bloque bolivariano y el Caribe, teniendo entre sus principales destinos internacionales a La Habana, Cuba; Viru Viru, Bolivia; Managua, Nicaragua; Quito y Guayaquil en Ecuador.

Otros destinos importantes son Teherán, capital de Irán, y recientemente inauguró la ruta desde Caracas hasta Moscú, en Rusia. Aunque lleva menos de un año de operar en tierras rusas, Conviasa ya tuvo problemas y la administración de Maduro informó que se tuvo que poner en pausa esta ruta.

Coviasa anunció que el 21 de marzo tendrá el vuelo inaugural en la ruta Caracas-Ciudad de México a través del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La compañía tiene previsto un vuelo semanal en esta ruta.

Cabe señalar que esta aerolínea ya operaba en México, solo que operaba en el Aeropuerto de Toluca, al cual dejará para mudarse al Felipe Ángeles.

Las aerolíneas mexicanas que estrenarán la nueva terminal aérea en la antigua base militar de Santa Lucía son Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Hasta la fecha, otras compañías internacionales han declinado mudarse al nuevo aeropuerto.

Para que pueda operar Santa Lucía, el gobierno reducirá en 30% operaciones en AICM

El gobierno federal tiene un plan para nutrir el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): recortar alrededor del 30 por ciento las operaciones del puerto aéreo de la Ciudad de México y llevar estos vuelos a la nueva terminal que será inaugurada en menos de dos semanas.

En entrevista exclusiva para El Financiero, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, reveló que el plan es trasladar ese porcentaje de operaciones a Santa Lucía en un periodo de entre 2 o 3 años, es decir, hacia el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se completaría la migración de los vuelos.

“En dos o tres años buscamos bajar un 30 por ciento, sí, bajar de 60 (operaciones) el 30 por ciento; hay ciertas operaciones que no se deben hacer en la noche, es un plan a futuro, lo que va a pasar con el AICM que va a ser uno de los cuatro aeropuertos de la zona metropolitana: Toluca, Santa Lucía, AICM y Cuernavaca, esos a futuro van a tener que funcionar”, remarcó el subsecretario de Transportes.

El funcionario, que antes tuvo a su cargo el proyecto del Tren Maya, enfatizó que no se obligará a las líneas aéreas a trasladar sus operaciones al AIFA; será a través de posibles incentivos en combustibles y otras cuotas aeroportuarias, que se encuentran en análisis con Pemex y Hacienda, con lo que el gobierno buscará dar vuelo al aeropuerto en Santa Lucía.

Hace una semana, la autoridad aeronáutica mexicana declaró la saturación de las dos terminales del aeropuerto capitalino, esto ante la recuperación de operaciones aéreas en el ‘Benito Juárez’, que, si bien está poco más de 25 por ciento debajo del volumen de pasajeros previos a la pandemia, ya tiene franjas horarias con 61 operaciones por hora, el máximo permitido.

Como parte de la declaratoria de saturación, el gobierno llamó al AICM a analizar la asignación de los horarios de despegue y aterrizaje (slots). Bajo ese escenario, el plan del propio gobierno, que tiene la concesión del aeropuerto capitalino, es pasar alrededor de 390 operaciones al AIFA, en un par de años, además de eliminar algunos vuelos nocturnos.

El objetivo de la actual administración es lograr que Santa Lucía tenga vuelos y pasajeros, ya sea a través de la demanda que se genere en las comunidades alrededor del aeropuerto o del flujo de pasajeros que provendrán del AICM.

“Tenemos que consolidar primero el AIFA. El AIFA va a ser un aeropuerto atractivo para las líneas de bajo costo, tenemos que garantizar que haya la conectividad debida; faltan algunas obras, se tienen que ir dando las condiciones, nunca un aeropuerto inicia con todas. Paulatinamente la gente se tiene que ir acostumbrando a irse para allá”, aseguró Jiménez Pons.

Otro de los planes que se tiene para el AICM, con el objetivo de aliviar la saturación, pero también para dar empuje a Santa Lucía, es mover toda la infraestructura de carga aérea al AIFA.

El subsecretario de Transportes advirtió que también será un proceso paulatino, pero el propósito es “sacar” el movimiento de carga para llevarlo desde el ‘Benito Juárez’ al ‘Felipe Ángeles’.

“También queremos sacar toda la carga, eso también es importante, eso va a desahogar mucho las operaciones del AICM porque es importante y eso va a caer muy bien en el AIFA, eso va a ser un buen negocio, estamos hablando con especialistas; la ciudad no merece que tanto tránsito de carga la atraviese, queremos establecer una logística distinta, entonces la carga es uno de los factores que saldrá, pero paulatinamente, por convencimiento. Ese es el proceso”, agregó Jiménez Pons.

En 2021, la carga transportada en el AICM ascendió a 567 mil 778 toneladas, un crecimiento de casi el 21 por ciento en comparación con el año anterior. Del total, 427 mil toneladas fueron de mercancías provenientes o dirigidas hacia el extranjero.

En tanto, según el Plan Maestro del aeropuerto en Santa Lucía, se prevé que el aeropuerto pueda llegar a tener una capacidad de mover 3 millones de toneladas de carga aérea, un sector que tendrá una terminal específica para su procesamiento, pero que dependerá de la aprobación de las empresas para mover su operación al nuevo aeropuerto.

Y, ¿El Aeropuerto de Toluca?

Para el gobierno actual, la prioridad no es reactivar el aeropuerto de Toluca, que está prácticamente sin vuelos comerciales regulares y forma parte de la triada de terminales que conforman el Sistema Metropolitano de Aeropuertos. Aunque la actual administración ha señalado que se busca reactivar el aeropuerto de Toluca, lo cierto es que la apuesta inicial es dotar a Santa Lucía del volumen de pasajeros previsto en su primera etapa: 19 millones en la primera década según el Plan Maestro del aeropuerto.

“El AIFA será más atractivo, queremos primero consolidar el AIFA y luego ya vemos Toluca. La prioridad es el AIFA, desaturar el AICM y después Toluca”, refirió el subsecretario de Transportes en entrevista.

La prioridad que recae sobre el nuevo aeropuerto en Santa Lucía también fue tomada en cuenta por la aerolínea del Estado venezolano, Conviasa, que trasladó su vuelo de Caracas al AIFA y dejará de ofertarlo en el puerto aéreo de Toluca.

Expertos han advertido que, incluso, Santa Lucía podría competir con Toluca por las pocas operaciones que este tiene, sobre todo, si el gobierno concentra todos los estímulos en el AIFA.

Revive terminal 3 del AICM

El aeropuerto capitalino tiene un par de terminales en condiciones deplorables: baños sin funcionar y mal aseados, una terminal 2 que se hunde en algunas zonas y en otras se ha levantado, luminarias sin funcionar y problemas estructurales que han se han ido remozando durante los últimos 30 años.

Para Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, la terminal 1 necesita rehacerse por completo, pero, además, el gobierno prevé dejar un Plan Maestro para el AICM que contemple la terminal 3, un proyecto que fue suspendido por la actual administración bajo el argumento que Santa Lucía iba a absorber la demanda de pasajeros y, por lo tanto, resultaba innecesaria un tercer edificio terminal.

“Tenemos que hacer una nueva terminal, probablemente una terminal 3, pero a futuro, no es ahorita, esta administración no la va a hacer, pero sí dejarlo en un plan maestro que, en 3 años, se proponga una tercera terminal”, enfatizó Jiménez Pons.

El subsecretario de Transportes detalló que la saturación en las dos terminales no se relaciona únicamente con el mayor número de operaciones, sino con el aumento de capacidad en los aviones, que antes tenían un menor número de asientos.

“La saturación no es un problema de slots, no solo es poner aviones, no tenemos capacidad en las calles de rodaje, en un puente es un caos el AICM, no solo a nivel de aviones, sino en la cuestión de salas. La mayoría de las empresas de aviación han aumentado la capacidad de sus aviones, de repente todo, baños, estacionamientos están en situación crítica”, ahondó Jiménez Pons.

Por ahora, el reto del gobierno es convencer a las aerolíneas de ir al nuevo aeropuerto en Santa Lucía, pero las vías de comunicación aún no están listas y éste apenas comenzará con 13 vuelos, uno solo internacional.

Con esto seguimos viendo que es más de lo mismo, así como también que el señor Jiménez Pons dejó una trayectoria muy negativa en Quintana Roo, con todo lo que hizo del Tren Maya.

Lo que es de llamar la atención es la rapidez con que lo quitan de un lado y lo pasan a otro, en donde la situación es aún más grave, sería bueno saber qué tipo de conocimientos tiene este señor como para merecer tanto favoritismo y nepotismo de parte de su compadre.

Es una lástima que se estén haciendo mal las cosas, por eso esto va de mal en peor.

Existen más audios de Gertz Manero: Carlos Loret

El periodista Carlos Loret de Mola advirtió que podrían publicar más grabaciones de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Después de que hace unos días se filtraron una serie de grabaciones del fiscal Gertz Manero, mismas en las que señalaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el posible fallo en favor de la pareja de su hermano Federico; Loret advirtió sobre más grabaciones.

En su última columna para El Universal, Loret de Mola adelantó que hay más llamadas o grabaciones como esas.

Loret de Mola también señaló que, en dichas grabaciones telefónicas se da cuenta de “una red de vínculos que lo señala por casos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias”.

Grabaciones son una muestra de la 4T

Consideró que tales grabaciones podrían ser una “voltereta” a todos los casos en los que “el poderoso fiscal parecía arrasar, atropellar”, como el de Julio Scherer, o el de la esposa de su hermano, Sandra Cuevas y, desde luego, el de la Udlap.

“Hoy está claro que todo lo que haga Gertz tendrá la mancha de ese pecado original. El del abuso de poder, el del uso de los recursos del Estado para fines particulares, el revelado por sus conversaciones telefónicas”, escribió el periodista.

Además, el comunicador reveló que la presión hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo viene de la oposición, ya que al interior de la “Cuarta Transformación” han comenzado a perfilar nombres para reemplazar a Gertz Manero, e incluso hay quienes se apuntan a sí mismos.

Por último, Carlos Loret de Mola señaló que la situación refleja una crisis política e institucional. Sin embargo, ante esto, el presidente “ha optado por el encubrimiento total”, denunció.

Con información de Infobae

Aquí cabe hacerles recordar que la verdad, siempre, es la única que triunfa y al darla a conocer hace que el pueblo reaccione para que se tomen las medidas correctivas necesarias para el futuro y bienestar de los países.

La Reforma Eléctrica de AMLO pasa a “prórroga” por falta de los acuerdos necesarios

Este jueves por la tarde el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) Rubén Moreira, quien también es legislador del PRI, informó que la reforma eléctrica de AMLO entró en “prórroga”.

Lo anterior a petición de comisiones encargadas de su dictaminación en San Lázaro, debido a que Morena no ha logrado los acuerdos necesarios.

“No se ha resuelto todo ese tema, de hecho hoy se presenta en el Pleno una prórroga porque parece que no hay legislación para los tiempos del dictamen. Esto qué quiere decir, que ahora mismo no hay ruta todavía, creo que a la mayoría le corresponde hacer una propuesta”, dijo.

Además, agregó que no hay una fecha límite para este proceso, por lo que quedara pendiente en las comisiones; aunque esto no signifique que “este muerta”.

“En todo caso le corresponde a la mayoría para construir un consenso pues se tiene que prorrogar porque los foros consumieron una buena parte del tiempo para el debate… – ¿Hasta cuándo la prórroga?, hasta donde sea necesario, hasta que haya condiciones… a que haya acuerdos legislativos públicos sobre modificaciones que generen consenso o cuando menos mayorías para la votación, pero esa pregunta no es para mí es para los que promovieron la inactiva”, señalo el líder de los diputados del PRI.

El parlamento Europeo critica a AMLO por sus ataques a periodistas

Este jueves ocurrió un hecho histórico para México y el mundo, en el Parlamento Europeo exhibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus constantes ataques a los periodistas de México.

Lo anterior como parte de una resolución para condenar la violencia contra activistas, periodistas y medios de comunicación en México. Así como los constantes ataques de Andrés Manuel López Obrador.

Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha mantenido una actitud extremadamente hostil contra los periodistas. Afirmando que, ‘salvo honrosas excepciones’, la profesión atraviesa ‘un momento de oscuridad y decadencia’; que, entre otros nombres, señaló a la prensa local de ser ‘parcial, golpeadora, defensora de grupos corruptos y mentirosa constantemente’”, señala la resolución.

En videos publicados en redes sociales se aprecia como los integrantes del parlamento condenan los homicidios de comunicadores en los 3 años de gobierno. Mismos que dicho sea de paso, de acuerdo con los informes de Reporteros Sin Fronteras, son los mismos tres años que México lleva siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo.

“El presidente Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”, indica la resolución.

Resolución del parlamento europeo sobre AMLO

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas, particularmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que “se abstengan de estigmatizar a los periodistas y defensores de los derechos humanos. Y que garanticen su protección” e instaron a que estos crímenes -que ya han acabado con la vida de seis reporteros en lo que va de 2022- se investiguen de manera “rápida, exhaustiva. Así como independiente e imparcial”.

“La libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana”, dijeron los legisladores europeos en la resolución aprobada este jueves por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.

La resolución se puede encontrar en la página del Parlamento y cita los informes de Reporteros sin Fronteras. Mismos que colocan a México, por tercer año consecutivo, como el país más peligroso para ejercer el periodismo. En consecuencia, en lo que va del 2022 ya son 7 periodistas asesinados.

El texto menciona al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas mexicano. En el que, agregan, “existen graves deficiencias en la cantidad de fondos y personal del mecanismo, falta de acompañamiento adecuado, falta de coordinación con los gobiernos estatales y retrasos en la implementación de medidas de protección que muchas veces cuestan vidas”.

Mujeres perredistas exigen la renuncia de Delfina Gómez por dañar el desarrollo integral de la niñez

Este jueves el PRD inició una jornada nacional en defensa la niñez mexicana, la educación y la alimentación son un derecho humano y el Estado mexicano los tiene que garantizar

La movilización “100 mujeres perredistas por la defensa de la infancia” se dio cita afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para exigir se respeten los derechos de las niñas y niños de México, y se les garantice una educación de calidad y laica.

En este acto demandaron se restablezcan las escuelas de tiempo completo, el servicio de alimentación en las mismas, las instancias infantiles, vacunación para las y los infantes y que de inmediato se otorguen medicamentos oncológicos.

En su intervención la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz, dio lectura al manifiesto y expresó que el PRD inicia una jornada nacional en defensa la niñez mexicana.

«Exigimos la renuncia inmediata de Delfina Gómez, por opacidad, corrupción, por incompetencia y desinterés para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación de calidad. Denunciamos al actual gobierno, que daña el desarrollo integral de la niñez, compromete su futuro, elimina sus derechos y cancela los programas sociales que les benefician, nos manifestamos contra las autoridades para exigir que reconozcan que las niñas y niños, son el presente y el futuro de México”, recalcó.

La Secretaria de Igualdad de Géneros, Karen Quiroga, externó a nombre del perredismo, su preocupación ante los estos hechos que el gobierno federal y la titular de la SEP, Delfina Gómez, han decidido quitar definitivamente las escuelas de tiempo completo, dejando sin este programa educativo a 3 millones 600 mil niñas y niños, así como a sus madres y padres.

“Las mujeres decidimos reclamar en su momento que existieran escuelas de tiempo completo, para que tuviéramos tiempo de trabajar, de estudiar y que nuestros hijos e hijas estuviesen seguros; no solamente se quitan, sino, además, en la Ciudad de México, existe una franca actitud patriarcal”, expresó.

Durante la manifestación los asistentes clausuraron simbólicamente el acceso de la Secretaría de Educación Pública, posteriormente en contingente se trasladaron a Palacio Nacional.

En el evento estuvieron presentes militantes perredistas, la presidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna, Isaías Villa y Camerino Eleazar Márquez, Secretario de Organización y Planeación Interna.

Fox critica a AMLO: “Cuestas mucho para no hacer nada”

El ex presidente Vicente Fox, quien se ha caracterizado por ser un férreo opositor del gobierno actual, arremetió, una vez más, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión, el exmandatario criticó al titular del Ejecutivo por la masacre ocurrida la madrugada del miércoles en el municipio de Atlixco, Puebla, que dejó como saldo la muerte de 10 personas.

Mediante su cuenta de Twitter, Fox Quesada cuestionó al mandatario tabasqueño sobre la ausencia de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y los Marinos para prevenir estos hechos.

Manifestó que cuesta mucho mantener las fuerzas de seguridad para que su trabajo no sea eficiente, así como el del presidente.

“Tú nos cuestas mucho para NO hacer nada”, escribió.

La OMS confirma la existencia de la variante ‘Deltacron’, combinación de Delta y Ómicron

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la existencia de la variante “Deltacron”, la cual fue llamada así por su combinación entre Delta y Ómicron.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, explicó este miércoles en una conferencia de prensa en Ginebra que esta nueva variante sí existe y que incluso existe en varios países de Europa.

“Tenemos conocimiento de esta recombinación. Es una combinación de Delta AY.4 y Ómicron BA.1. Se ha detectado en Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos”, sostuvo.

Pese a la existencia de esta “nueva” variante, la experta aclaró que hasta el momento no se detectó “ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad”, aunque advirtió que hay varios estudios analizando la situación.

De acuerdo con información de la agencia Europa Press, un estudio publicado esta semana por el Instituto Pasteur, en Francia, encontró pruebas sobre la existencia de esta variante, que fue identificada desde principios de enero de 2022.

¿La variante que nunca fue?

A principios de enero de 2022, en Chipre, se encontró una cepa de Covid-19 que combinaba delta y ómicron, según Leondios Kostrikis, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular.

Sin embargo, una publicación de la revista Nature desmintió el hecho y explicó que todo se debió a propagación de información errónea.

Kostrikis dijo que se malinterpretaron aspectos de su hipótesis original y que, a pesar del nombre confuso que algunos medios interpretaron como que las secuencias eran las de un virus recombinante Delta-Ómicron, nunca dijo que representaban un híbrido de los dos.

Por ello, eliminó de la vista pública sus pruebas en la base de datos, en espera de una mayor investigación.

Después de lo que hemos estado viviendo en el mundo, estamos seguros que van a seguir apareciendo más y más variantes, según lo menciona la Organización Mundial de la Salud, de lo que la cantidad real de muertes en el mundo es que ha sido tres veces más alta, eso quiere decir que serían, aproximadamente, 18 millones el número de muertes, un número muy diferente a los que realmente se daban a conocer.

Entonces esto ha sido una guerra contra un “bicho raro” que ha seguido evolucionando y que ha estado matando a millones de gentes a nivel mundial, esto pareciera ser una maldición que ha caído sobre la humanidad, porque esto va a causar que sigan muriendo más gentes. Tenemos que estar conscientes que seguirán apareciendo más variantes, pero si se protege en tiempo y en forma, podremos cambiar las cifras de negativas a positivas, pero ese ya será otro punto de vista.

Y, si por el momento no se hace nada y todo esto sigue en un “status quo”, lamentablemente seguiremos viendo como cada vez más algunos funcionarios o encargados de proteger la salud se la pasan viviendo en “un dolce non fare niente” (el dulce no hacer nada), algo de lo que en cierto momento van a tener que responder, por todas sus estupideces.

Mara Lezama, va arriba en las encuestas a la gubernatura de Quintana Roo

El Cabildo de Benito Juárez otorgó licencia a la presidenta municipal Mara Lezama, para separase del cargo, a partir del 7 de marzo, para competir por la gubernatura de Quintana Roo, por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, conformada por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Fuerza por México.

En sesión ordinaria, por unanimidad, el Cabildo de Benito Juárez autorizó a la alcaldesa, Mara Lezama, el primer permiso para separase del cargo por 90 días.

“Hoy, cómo es de conocimiento público, se me ha encomendado una nueva tarea en el proceso de transformación al cual pertenezco y acepté con un verdadero compromiso con nuestro estado, pero quiero expresarles que siempre estaré cerca de Cancún y seguiré haciendo lo que me apasiona”, afirmó la alcaldesa.

Lezama Espinoza aseguró que no deja pendientes y le deseo todo el éxito a Lourdes Cardona, quien la suplirá durante el tiempo que se ausente de su encargo.

Mara Lezama denota su vocación por convertirse en la voz del pueblo quintanarroense, apuntando a enaltecer las raíces mayas, velar por aquellos que han sido abandonados, eliminar los privilegios que han generado una “desigualdad insultante” y permitir que la transformación llegue a toda la entidad.

Actualmente Mara Lezama es la candidata que mejor posicionada está en las encuestas para la gubernatura.

Diversos medios mencionan que hasta ahora van 35 encuesta dadas a conocer por 15 casas encuestadoras, las cuales todas coinciden en dos cosas: que Mara Lezama es más preferida por la ciudadanía quintanarroense para que sea la próxima gobernadora del estado.

Asimismo, todas las encuestas arrojan cifras de preferencia por Mara arriba de 30%, la casa que mayor preferencia captó de la ciudadanía registró un 44.4%, la que menos un 31%, pero en la más reciente encuesta arrojó un porcentaje de preferencias para Mara Lezama de 42%.

Es muy importante que las gentes que tengan interés de servir, lo hagan ahora, ya que se ha visto que la comunidad maya tiene un gran respeto hacia la señora Mara, lo que podríamos tomar como una situación positiva y decisiva de los ciudadanos de un estado, donde la mayoría son mayas, que siempre han sido personas honradas, trabajadoras y respetuosas.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com