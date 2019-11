Reclutan a jóvenes para Policía Municipal de Bacalar

Redacción

BACALAR, Q. Roo.- Los jóvenes que deseen pertenecer a la Policía Municipal de Bacalar pueden participar en el proceso de selección y reclutamiento, para lo cual el Ayuntamiento emitió la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con un comunicado, los requisitos son: ser ciudadano mexicano (a) en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad, acreditar los estudios mínimos de bachillerato, en el caso del perfil de jurídico deberá contar con Licenciatura en Derecho.

El aspirante deberá contar con 19 años cumplidos, ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal. Tampoco deberá estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procesos administrativos.

En el caso de hombres, tener acreditado el Servicio Militar Nacional (cartilla militar liberada), estar libre de enfermedades crónico-degenerativas y sin alteraciones físicas congénitas o adquiridas que puedan producir disminución en el rendimiento físico, que menoscaben o dificulten el desempeño de la función policial.

La convocatoria especifica que los aspirantes no deberán consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. Deberán disponer de tiempo completo para la capacitación y ajustarse a los lineamientos de orden y disciplina que para efectos establezcan. Los aspirantes deberán aprobar los procesos de evaluación de control y confianza, así como contar con buena salud.

Los interesados deberán presentarse en horarios de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública, ubicadas en avenida siete, esquina calle 48, en la colonia Mario Villanueva Madrid de la ciudad de Bacalar, con la siguiente documentación:

Dos copias de currículum vitae, solicitud de empleo elaborada, dos copias de acta de nacimiento, dos copias de CURP, dos copias de INE, dos copias del RFC, dos copias de comprobante de domicilio actualizado no mayor a dos meses, original y copia de Antecedentes No Penales, original y copia de Constancia de No Inhabilitado, dos copias de la póliza de seguro popular, oficinal y copia de certificado médico, carta de solicitud de empleo dirigida al Presidente Municipal, constancia de disponibilidad de horario, dos cartas de recomendación, dos copias de la Cartilla Militar Liberada y dos copias del certificado de estudios.