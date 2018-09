¿Imposible? Llega la cantata escénica del sigo XXI a Cancún

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Maestros del Coro Sinfónico de Cancún y su coordinadora, comparten que la intención de esta agrupación, además de establecer un semillero de cantantes profesionales en el destino, es hacer espectáculos de alto nivel con gente que es originaria de aquí, así como también crear en las nuevas generaciones un sentir de responsabilidad, compromiso y profesionalismo con el grupo y con la ciudadanía, a través de esta disciplina artística.

El Coro Sinfónico de Cancún es un proyecto conformado por 62 integrantes entre coralistas y maestros, que van desde los 16 hasta los 83 años de edad, iniciaron en diciembre de 2015 con el nombre de “Coralcun Sinfónico”; sin embargo, en 2016 ampliaron y mejoraron su idea al decidir invitar a todas las instituciones corales y escuelas de música de la ciudad para conformar el “Coro Sinfónico de Cancún”.

La agrupación, a partir de su primera presentación que fue el 2 de octubre de 2016, ha logrado el montaje de obras como “La misa de coronación” y “Requiem en Re Menor”, de Wolfgang Amadeus Mozart, que presentaron durante 2017, y este año desde los primeros meses se han estado preparando para las próximas presentaciones que ofrecerán junto a la Orquesta Sinfónica de Cancún, con el concierto “Carmina Burana”, de Carl Orff.

Miguel Ángel García, director general del coro, compartió que el grupo ha evolucionado a lo largo de los años que tienen de formación y que se están preparando para ofrecer un concierto especial, ya que será el estreno de la cantata escénica del siglo XX aquí en Cancún.

“Es motivo de orgullo participar en el montaje de esta obra, ya que años atrás yo escuché decir a varios que eso era imposible hacerlo aquí en Cancún, porque no había gente que pudiera hacerlo, así que creo que me va a dar un fresquito (no todo es tan malo) muy sabroso poder hacerlo el 12 y 14 con la gente de Cancún, y demostrar que sí se pueden hacer las cosas”, expresó.

Por su parte, la maestra Isabel Carreño compartió que para ella es de mucha satisfacción ser parte del coro y ver cómo la gente se animó a participar en este proyecto.

Concierto versión minimalista

El director del coro compartió que esta obra ha sido montada hasta con 600 personas, por lo que ellos harán una versión minimalista, pero con mucho cariño, ya que en Cancún no se cuenta con un teatro donde quepan más de 100 personas en el escenario.

Respecto al cuestionamiento de ¿por qué este concierto es tan esperado? El entrevistado comentó que es porque es un montaje complicado, desde el punto de vista logístico, ya que requiere de mucha gente en escena, y que este concierto en particular siempre ha sido un deseo de la gente del Patronato para la Cultura y las Artes que dirige Manuel García Jurado.

“Siempre han querido tener esa obra en concierto, es una obra complicada porque requiere de un gran número de gente, está diseñada para muchísima gente”, expresó.

Coro de niños, nuevo proyecto

El coro de niños es una nueva agrupación conformada por unos 10 infantes desde los cuatro años de edad, es un proyecto cobijado por el Coro Sinfónico de Cancún que está a cargo de Estudio Vivaldi, y bajo la coordinación de la soprano Laura Chuc y la maestra Isabel Carreño.

“En este coro hay niños de cuatro años hasta los 11, y ya se les está dando formación de coro, de respetar a un director y a la institución, en Venezuela muchos pertenecen a un coro y es vocacional, es muy normal allá, y se nota el amor que tienen por su institución, eso es lo que queremos sembrar en los niños de acá”, expresó Carreño.