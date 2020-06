‘Coronacrisis’ arruina a la generación millennial: Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, el fundador de Cashflow Technologie y del best seller Padre Rico, Padre Pobre, es contundente: la económica mundial estaba a punto de entrar en recesión en enero de este año, y con la llegada del coronavirus, ‘coronacrisis’ como él le llama, terminó de perjudicarse.

¿Quiénes son los más afectados?

Él no lo duda y corrobora lo que han señalado otros expertos en el tema: Los jóvenes, la Generación Millennial.

“La ‘coronacrisis’ es grave y la crisis más grave es la financiera, y a esta generación, la millennial, los ha arruinado a lo grande, a lo grande en verdad”, afirma.

Pero, según el autor del exitoso empresario y escritor, el mundo comenzó a cambiar desde 1971, en tiempos del presidente Richard Nixon.

Inversor, empresario, orador motivacional y creador de juegos de mesa para enseñar a los jóvenes a ser emprendedores, Kiyosaki es un gran amigo de los millennials y disfruta compartir con este sector su prolífica experiencia como líder de la libertad financiera.

En entrevista publicada a través de su canal de Youtube “The Rich Dad Channel”, manifiesta abiertamente su deseo de apoyarlos en esta época tan difícil que les tocó vivir.

A continuación reproducimos la versión estenográfica de sus ideas más relevantes sobre el panorama actual económico y su impacto en la economía de los jóvenes. Al final de este artículo, podrás ver el video de la entrevista.

La crisis no es de ahora, empieza desde 1971

Esta coronacrisis, como la llamo, es una cortina de humo para algo que ha estado sucediendo durante años. Mi Padre Rico me decía que el mundo iba a cambiar y el mundo cambió, porque el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro en agosto de 1971. ¿Y qué sucedió a partir de 1971? Podías tener dinero falso y seguirlo imprimiendo durante varios años”.

Después de las acciones de Nixon, lo más peligroso para la generación Millennial sucedió en 2009, cuando el presidente Obama fue a los bancos y les dijo: “miren, tenemos que endeudar más a los estudiantes, con el pretexto de que obtengan mejor educación”.

Yo no tenía tarjeta de crédito cuando era joven, mientras que ahora todo mundo tiene al menos una, pero nadie les enseña a usarla.

¿Por qué todos tienen tarjetas de crédito? Porque necesitan más dinero. Así que siguen expandiendo la economía y seguirá sucediendo lo mismo, mientras las instituciones financiera encuentren personas suficientemente estúpidas como para endeudarse. Reparten tarjetas de crédito o préstamos para automóviles, y los jóvenes sólo trabajan para pagar sus deudas.

Mi padre rico me advirtió que el mundo cambiaría y aunque no lo entendí en ese momento, tras la decisión de Nixon fue cuando apareció mi curiosidad por comprar oro, plata y tener dinero en efectivo.

Sólo hay 4.5 billones de dólares en la base de dinero y alrededor de 225 billones en deuda, por lo que la máquina de hacer dinero se detendrá pronto. ¿Qué pasará entonces?

Cuando se detenga es cuando mi oro y plata y el bitcoin se irán por las nubes.

La oportunidad de los Millennials

Cuando estaba en la Marina la carta de mi padre donde me decía que el mundo iba a cambiar tardó en seis meses en llegar, ahora a esta generación les suena ‘ding ding’ y les llega el mensaje. Quiero decir que el mundo ya no es tan grande.

Y ahora, la Generación Millennial tiene la herramienta más poderosa jamás creada y los mejores maestros están en Youtube y son gratuitos. Pueden aprender lo que deseen.

El teléfono inteligente no apareció hasta 2007. Los millennials recibieron la herramienta más poderosa que se haya dado a una generación. ¿Y para qué lo usan? Para entrar a Twitter, redes sociales, no sé en realidad qué hacen ustedes, pero yo estoy en Youtube constantemente, encuentro a los mejores profesores del mundo.

No sé para qué iría a la universidad si los mejores maestros están en Youtube. Lo que me encanta de Youtube es que una persona dice una cosa y otra dice no, tienes la versión de ambas partes. Y ahí es donde aumenta tu inteligencia, porque ambas partes tienen un punto de vista, y en la universidad sólo escuchas a un idiota aburrido.

No me gustó la escuela, se nota. Me preparaban para ser empleado y yo no quería ser empleado; la gente me decía que fuera a la escuela y buscara un trabajo, pero no quería un trabajo. Y no tenía sentido, porque aún no era rico. Mi padre pobre era un empleado y él era bueno, pero personalmente yo no quería ser un empleado y la generación actual debe serlo, esa es la diferencia. Hay muchas personas que se verán perjudicadas si no aprovechan las nuevas oportunidades. ¿Tú quieres ser una de ellas?

El mundo nunca será igual

Estoy escribiendo un documento que me ha llevado cuatro meses porque es difícil, se llama “El nuevo mundo valiente” y lo que representa esta ‘coronacrisis’ es que vamos a un nuevo mundo valiente. Y como ya les dije, estábamos al borde de la recesión en enero de 2020. Y lo dije en mi libro en 2016 “La profecía”, pero no preveía todo.

Comencé este libro en 1999 pero no preveía el arrendamiento cuantitativo y las tasas de interés cero. No preveía cuán desesperados estarían nuestros líderes, la Reserva Federal, el Banco del Tesoro, Wall Street, hasta para incluso endeudar a los estudiantes. No puedo creer lo desesperada que está la gente. Todos están desesperados porque este mundo, a partir de 1971 está muy endeudado, pero no te enseñan eso en la escuela.

Esa es mi preocupación y mi profecía, que comencé en 1999 y se hizo realidad en 2020. El mundo nunca será igual. Y sé que hay gente ahora sentada en su casa que piensa que volverá a la escuela y conseguirá un trabajo. O que volverá a retomar su trabajo. Y muchos en mi mundo afirman que la caída será en forma de V, es decir que cae de golpe, luego sube otra vez. No lo creo. Otros creen que tendrá forma de U, así que baja, volveremos a trabajar y subirá lentamente. No lo Creo. Y luego está la W, abajo, arriba, abajo arriba. No lo creo. Creo que caeremos y será una L, o sea que nos mantendremos abajo después de la caída.

Entonces la pregunta que le hago a los jóvenes, y las personas que trabajan en Padre Rico saben que nos hemos estado preparando para este momento, es ¿tú que estás haciendo? Mi empresa Padre Rico está ganando mucho dinero, mejor que nunca, porque estábamos preparados para el coronavirus de 2020. ¿Tú te estás preparando ahora para la nueva etapa que viene muy pronto?

Yo ya me estoy preparando para la depresión. Llegamos al año 2020 y tengo oro, plata, efectivo. Y bueno, también tengo mi teléfono móvil, que es la gran herramienta actual.

Ahora me estoy preparando para la L. No podemos sentarnos en nuestros laureles.

¿Ya sabes qué hacer con tu vida?

Estoy feliz de comunicarme con los Millennials, porque ustedes han sido los más afectados con la deuda masiva de los préstamos estudiantiles.

Se los digo de manera directa: es importante ir a la escuela si vas a ser médico, contador o algo así, pero para ser rico no tienes que ir a la universidad. Algunas personas que escriben a mi twitter dicen: “Sabes qué, intenté ganar dinero y lo perdí, así que no vuelvo a hacerlo. Esa actitud es de perdedores. ¡Cuántas veces he fallado! Me arruiné y volví, como mucha más gente, pero cada caída me ha hecho más fuerte, menos frágil. Todos tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos sueños y deseos, pero lleva tiempo lograr nuestros objetivos.

Es como con Tiger Woods, no te conviertes en el mejor golfista del mundo tomando una sola lección de golf. Él perdió, cayó y subió y es el mejor atleta que conozco. Pero se retiró, se divorció y su esposa rompió su camioneta con un hierro. Fue públicamente humillado, no podía jugar al golf, pero se levantó, decidió regresar y ganó el Master nuevamente.

A eso me refiero. Así que a las personas que escriben en mi twitter: “No estoy interesado en el dinero”, les contesto: “Bueno, lo siento”. Esas pocas palabras te arruinan toda la vida, hablan de un espíritu muy pobre.

Si se llevaran mi empresa Padre Rico y me quitaran todo mi dinero, no cambiaría nada, seguiría haciendo lo mismo. Muchas personas que pierden su trabajo cambian de trabajo, pero este es mi trabajo y esta es mi misión, y por eso fui a la escuela militar y no a la universidad, o fui al al cuerpo de Marines y no al cuerpo de paz.

Así que todos tienen ese espíritu de lucha y perseverancia dentro de ellos, pero muchas veces, especialmente cuando los tiempos son buenos, o tienes que acudir a tu espíritu, solamente navegas un rato en el Internet, obtienes un buen trabajo y ganas un buen dinero.

La ‘coronacrisis’ arruinó tus expectativas de ser un empleado exitoso, porque ya no habrán buenos empleos, a menos que tú seas empleado de tu propia empresa e inviertas en ella todos tus recursos.

Ahora que estás sentado en casa es un buen momento para revaluar tu vida. ¿Ya sabes qué hacer con ella?

