Debido al Covid-19 suspenden reunión internacional de internet en Cancún

Cancún.- La Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN ) anunció esta semana que su reunión pública ICANN67, que se celebraría en Cancún, ahora se realizará solo a través de la participación remota, decisión que fue tomada debido al brote de COVID-19, considerado una emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud .

La reunión, programada para el 7 y 12 de marzo de 2020, marca la primera vez en la historia de estas reuniones que celebrará una exclusivamente con participación remota, apunta un comunicado de prensa que fue difundido a través de las redes sociales de la organización.

Cada reunión pública de la Corporación atrae a miles de asistentes de más de 150 países, de los cuales en al menos 26, existe la posibilidad de llevar el virus a Cancún y al sitio de la reunión de la ICANN.

También te puede interesar: El Mundial de Pentatlón Moderno cambia de sede por el coronavirus; será en Cancún

Si esto sucediera, podría haber una exposición accidental del virus a los asistentes, al personal y a otras personas que entren en contacto con una persona infectada.

COVID-19 continúa siendo una situación global en rápida evolución, con nuevos casos que surgen diariamente.

#ICANN67 will be held as a remote meeting. The safety and well-being of the #ICANN community and staff is our primary concern. Learn more >> https://t.co/nRrSpENuvM pic.twitter.com/M7AcHb1GN2