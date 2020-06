Quintana Roo rompe récord de muertes por COVID-19 durante la “nueva normalidad”

El estado de Quintana Roo rompió nuevamente el récord de muertes por COVID-19 en un lapso de 24 horas, a tan sólo unos días de haber iniciado el proceso de regreso a la “nueva normalidad”.

El Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud, correspondiente al 03 de junio, contabilizó 392 decesos, mientras que el día anterior el número era de 363, es decir, 29 personas se sumaron a la cifra de pérdidas humanas.

El número de decesos es el más alto desde el pasado 05 de mayo, fecha en que se reportó un pico de 23 fallecimientos en 24 horas, según demuestran los reportes de la dependencia estatal.

La mayoría de los 29 fallecimientos registrados el 03 de junio ocurrieron en el municipio de Benito Juárez, que acumuló el 82.7% (24) del total, al pasar de 278 a 302. El resto de las muertes tuvieron lugar en Solidaridad (tres), Othón P. Blanco (uno) y Tulum (uno).

Cabe destacar que el pico de muertes no ha sido el único incremento que se ha generado en Quintana Roo tras el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que la zona sur ha sufrido un repunte del 87.2% (75) casos positivos en los últimos 10 días.

También te puede interesar: Cristóbal tocó tierra en Campeche: no se prevé que llegue a Quintana Roo

La mayor afectación ocurrió en Bacalar, que hasta el 29 de mayo se mantenía como el único municipio con cero casos activos, sin embargo, en esta fecha se notificó dos pacientes positivos, número que dos días después escaló a 10, lo que se traduce en un incremento del 70% en menos de una semana.

En Othón P. Blanco el incremento en los casos positivos ha sido del 73.2%, ya que en este mismo periodo se sumaron 52 nuevas personas afectadas a las 71 que se contabilizaron el pasado 25 de mayo; sin embargo, los números de la Secretaría de Salud del estado, nuevamente señalan que fue durante los tres primeros días de junio que ocurrió el aumento

Felipe Carrillo Puerto duplicó su número de casos positivos al pasar de 11 a 23 en el lapso de 10 días, de los cuales siete se reportan como recuperados y tres perdieron la vida, por lo que 13 aún cursan la enfermedad.

José Antonio Daniel Beltrán, presidente del Colegio de Médicos de Quintana Roo, explicó que el incremento en la zona sur está ocurriendo de manera muy rápida, debido a que la población ha relajado las medidas de higiene y sana distancia.