Coronavirus: Hospital General de Cancún ya alcanza 90% de ocupación

El 90% (261) de las 290 camas del Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” se encuentran ocupadas en la atención de pacientes de COVID-19.

De acuerdo con información interna del nosocomio, una vez que se alcance la capacidad máxima del edificio principal, se realizará la apertura de las unidades externas que fueron instaladas en el mes de mayo, y que tienen una capacidad de 230 camas adicionales.

Esta situación ha provocado que otros centros de atención como la unidad de triage de la Clínica-Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) Cancún, enfrente dificultades para referir a sus pacientes de gravedad.