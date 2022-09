Corren a madre y a su hijo con discapacidad visual de playa Chac Mool

Indignación sintieron varios internautas luego de saber que un guardia de seguridad de un condominio en playa Chac Mool corrió a una madre y a sus dos hijos, uno con discapacidad visual, de una palmera que aseguran pertenece al inmueble llamado “bay view grand”.

En redes sociales se viralizó un video en el que se documenta el mal trato que recibió una mujer que intentaba pasar un momento agradable con sus pequeños.

De acuerdo con el testimonio de la joven madre, ella se encontraba sentada con sus hijos en la arena bajo una palmera, momentos más tarde un guardia de seguridad se le acerca y le dice de manera prepotente que no puede estar ahí, porque ese espacio le pertenece al condominio.

Ante la situación, la fémina le explica que uno de los menores no puede exponerse al sol debido a que padece aniridia y glaucoma, pero a pesar de la declaración el empleado hace caso omiso y la continúa retirando de la palmera, ella accede, pero el trabajador trae a dos policías para que la retiren del lugar.

“Estaba muy fuerte el sol y nos fuimos a poner en la palmera (ella y sus hijos) porque las palapas las rentan, yo creo, no sé. Vinieron unos de seguridad de los condominios súper groseros, uno de ellos muy prepotente me dijo que me quitara porque era propiedad del hotel y muy grosero, muy humillante… Yo le pregunté que si todo era del hotel, me dijo que sí, que hay un acuerdo con el gobierno que les permite que solamente ellos tengan acceso a la playa… Ni siquiera me dio tiempo de moverme cuando ya me había traído a la policía”, declara la madre.