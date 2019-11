Pese a ley que las prohíbe, las corridas de toros son legales en Cancún

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A pesar de que el 26 de junio pasado se aprobó en el Congreso del Estado de Quintana Roo la nueva Ley de Bienestar y Protección Animal, que contempla la prohibición de las corridas de toros, este mes se ha programado una; hecho que se enmarca en un pedido de exhorto del Ayuntamiento de Benito Juárez para que dicha ley entre en vigor.

“¡Regresa la fiesta brava a Cancún con un cartel de lujo!”, así se anuncia el evento en la página de Facebook que lo promociona. Anuncian que el programa será protagonizado por el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza y el torero mexicano Diego Silveti.

Esta fiesta brava se realizará para festejar el 30 aniversario de la Plaza de Toros Cancún.

El evento, si bien no le ha caído nada bien a simpatizantes de organizaciones protectoras de animales, no incumple ninguna legislación vigente, esto debido a que, la nueva ley, aprobada en junio pasado por la anterior legislatura del Congreso del Estado, no ha sido publicada en el Periódico Oficial de Quintana Roo.

Gobierno municipal envía exhorto al gobierno estatal

Este jueves durante la XXIX sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez, se aprobó, por mayoría, el envío de un exhorto al gobierno estatal para que publique en el Periódico Oficial de Quintana Roo la nueva Ley de Bienestar y Protección Animal del estado.

Anahí González Hernández, regidora que preside de la Comisión de Ecología y Turismo e impulsora de este exhorto, explicó que con ello se busca que la Secretaría de Gobierno haga valer esta ley, aprobada por la anterior legislatura.

La regidora indicó que si bien el municipio tiene las facultades de prohibir las corridas de toros y peleas de gallos, se decidió no incluir esos temas en el Reglamento de Bienestar Animal, para evitar posibles litigios posteriores.

Sin embargo, advirtió que de seguir estancada la publicación de la ley que prohíbe las corridas de toros, el gobierno municipal podría hacer las modificaciones adecuadas en sus normas para prohibirlas.

Aclaró que, en este momento, no es ilegal que se realicen corridas de toros o peleas de gallo en el estado, pero una vez publicada la ley, estas prácticas serían ilegales.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comentó que si bien, de manera personal está en contra de las corridas de toros y del maltrato animal, consideró que esta ley podría reformarse porque hay aspectos que “tienen muchas áreas de oportunidad” para preservar las tradiciones mexicanas.

“Pero, hasta que no esté publicada la ley, no se puede reformar, ni meter nuevas iniciativas. Entonces, primero es que se publique la ley y estaremos nosotros haciendo participación ciudadana, foros, para ver qué oportunidad tiene esta ley”.

(Con información de Enrique Huerta/SIPSE)