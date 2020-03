Corrupción en Infonavit ocasionó que 650 mil viviendas en México hayan sido abandonadas en años recientes

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emprendió una cruzada en contra de prácticas que privilegiaban la corrupción y la opacidad.

De acuerdo con Notimex, el organismo precisó que como consecuencia de estas malas prácticas, en años recientes, se abandonaron más de 650 mil viviendas a nivel nacional.

Entre las irregularidades detectadas, y que van en detrimento del espíritu social del fondo mutualista de los trabajadores, se encuentran la celebración de juicios masivos de cobranza, las macrosubastas de vivienda abandonada y recuperada, el manejo discrecional del índice de cartera vencida.

También te puede interesar: ¿Cómo saber si los trabajadores tienen su crédito Infonavit vigente?

Así como los esquemas de fraude a través de coyotaje en la adquisición de crédito para mejoramiento o ampliación de vivienda y un alto porcentaje de asignación de contratos a través de manera directa, sin licitación, para la prestación de servicios y compra de bienes en el Instituto.

También se detectó el pago de retiros especiales para directores generales y sectoriales, práctica que fue eliminada a solicitud de la actual administración.

El organismo señaló en un comunicado que en diciembre de 2018 suspendió los juicios masivos en contra de acreditados morosos, y puso en revisión a los 18 despachos a través de los cuales se operaba la cobranza, rescindiendo cuatro contratos y en 2019 dicho servicio se licitó.

Adicionalmente, dijo, se puso fin a la comercialización de vivienda recuperada a través del esquema de macrosubastas.

Respecto al Índice de Cartera Vencida (ICV), el Instituto decidió aplicar una autocorrección para reconocer una clasificación discrecional de la cartera a través del programa Borrón y Cuenta Nueva.

Comentó que a través de una revisión integral del producto Mejoravit, que otorga créditos para el mejoramiento de vivienda, y sus reglas de operación se eliminó 60 por ciento de las operaciones de coyotaje y se dieron de baja a 399 negocios asociados a dicho programa, en los cuales se detectaron irregularidades.

Recuperación de viviendas

Este año el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recuperó mil viviendas abandonadas de un total de tres mil estimadas que hay en la entidad, de acuerdo con Sipse.com.

Karla Aceves Nieto, delegada del Infonavit en Quintana Roo, mencionó que la devolución viene después de una revisión con los derechohabientes para devolver el inmueble ante la incapacidad de pago.

“El Infonavit no quita casas y el procedimiento que hacen para recuperarla es llegar a la vivienda hasta tres veces, para conocer si alguien vive ahí o no está, una vez que se identifica que no hay nadie la recuperarnos y empezamos con el remozamiento” , explicó.

Adquirir una casa con la dependencia no es un regalo, y cuando comienza una problemática para pagarla, el derechohabiente debe acercarse para hacer la reestructura antes de que un despacho jurídico comience con el proceso.

“La dinámica de Quintana Roo es de movilidad y las personas adquieren sus casas, pero no siempre se quedan a vivir aquí ya que encuentran una mejor oferta laboral, se van pero no cuidan seguir pagando su casa”, mencionó.

Para el Infonavit el tema de la vivienda abandonada representa un riesgo, ya que además en la entidad se tiene la problemática de que son invadidas, lo que implica un tema complejo.

El reto del instituto es disminuir el número de viviendas abandonadas y para ello también crearon el programa Mejoravit, que permite a un trabajador cambiar una casa cuando cambie de residencia

Al regresar la casa no hay un reembolso pero es mejor devolverlo, sin embargo la problemática a la que se enfrentan es que las personas no se acercan a la dependencia federal para buscar una conciliación.

Desde 2012 fue que detectaron que en los fraccionamientos aumentaba el número de casas abandonadas, muchas comenzaban a ser vandalizadas y los desarrolladores no podían hacer ya nada, por ello comenzaron con un programa de recuperación con dos mil, mencionó José Luis Reyes, secretario de Bienestar Social y Ecología en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Quintana Roo.