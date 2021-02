COVID: Hoteleros piden sanciones penales por realizar eventos y fiestas masivas

La Asociación de Hoteles de Tulum propone imponer sanciones penales a los realizadores de eventos masivos en este destino turístico en plena pandemia.

Juan Noriega, presidente de la asociación, dijo que empresarios locales que organizan eventos no siguen las normas establecidas por la Secretaría de Salud estatal, en el contexto actual de la pandemia, que se encuentra en uno de sus puntos más álgidos en la entidad.

El hotelero aseguró que en Tulum no se puede hablar de libertad por parte de los turistas -uno de los conceptos que engloba este destino- sino de “libertinaje”.

Apuntó que Tulum está siendo un foco de contagios no necesariamente en la ciudad o en hoteles, sino en lugares donde no se acata ninguna de las medidas.

En meses anteriores Tulum fue severamente cuestionado por la relajación de las medidas sanitarias, principalmente en el periodo vacacional de diciembre. Los eventos de música electrónica continuaban pese a las restricciones impuestas por la Secretaría de Salud estatal.