Coyotes desplazan a los jaguares en la selva maya de Playa del Carmen

Para los habitantes de los ranchos del norte de Solidaridad, la presencia de perros ferales y coyotes que han sido detectados en las últimas semanas es una señal del desplazamiento de sus depredadores naturales como los grandes felinos en la selva, lo que pone en riesgo a sus animales.

Fernando Chico Hall, titular del rancho El Tigre Grande y ex presidente de la Asociación Ganadera Local de Solidaridad, dijo que por el desplazamiento de jaguares por las grandes construcciones, los coyotes, especie invasora, han comenzado a rondar los ranchos de la zona y matar al ganado.