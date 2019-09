Cozumel se prepara para el 11 Festival de Aves

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Cozumel será sede de la edición número 11 del Festival de las Aves del 11 al 13 de octubre de este año, uno de los puntos de reunión es el planetario del municipio.

Pablo Alfonso Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) en Cozumel, que este evento que tendrá como sede Planetario Cha'an Ka'an.

Ángel Rafael Chacón Díaz, Director de Centro de Conservación y Educación Ambiental dijo que planean diversas actividades para los asistentes al evento, y abundó que desde hace más de una década se busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de las aves y promover el aviturismo como una actividad sustentable.

Itzel Arista Cárdenas, integrante del Cozumel Birding Club, reveló que de las cuatro rutas migratorias que hay en el continente americano, dos de ellas tiene como escala la isla Cozumel y son más de 50 las aves migratorias que la visitan.

El aviturismo es una actividad que desde hace unos cinco años se intentado detonar pero hasta el momento no se ha logrado, reveló personal de la Dirección de Turismo y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Un estudio del Birding in the United Estates of the U.S. Fish & Wildlife Service, indica que el tamaño del mercado mundial de observación de aves es de 47 millones de personas con una derrama económica de 107 mil millones de dólares anuales. México capta unos 24 millones de dólares.

La Conabio estima que el 87 por ciento de los observadores de vida silvestre en México buscan aves.

México tiene un registro de alrededor de mil 100 especies de aves lo que lo coloca en la décima posición en diversidad de avifauna a nivel mundial, de acuerdo con datos proporcionados por Barbara MacKinnon.

Entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se concentran 555 de estos registros.

En la isla Cozumel hay un registro de 313 de las cuales tres aves son endémicas y 15 subespecies exclusivas de esta ínsula.

De las nueve mil 600 especies conocidas a nivel mundial, 111 especies endémicas viven en México, indica la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en su portal de internet.