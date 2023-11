Cozumel es, de todo el estado de Quintana Roo, el municipio más católico y de mayor fervor hacia la Virgen de Guadalupe en el que cada año para conmemorar sus apariciones se organizan recorridos alrededor de la isla.

Juan José Soto Castro, párroco de la inglesa mariana en Cozumel anunció que se hacen los preparativos para la celebración de este recorrido para conmemorar los 492 años de la primera aparición de la Virgen el 12 de diciembre de 1531.

Este año se estima que van a participar alrededor de dos mil personas, de acuerdo con los cálculos que hizo Rafael Tenorio Pizano, director de Protección Civil.

Al respecto, Aníbal Gómez May, representante de la Subdirección de Tránsito pidió a los fieles guadalupanos acercarse a la dirección de Seguridad Pública para registrar sus vehículos y que estos sean sometidos a una revisión mecánica y de seguridad.

El uso de una antorcha avivada por combustible queda prohibido y de no contar con el certificado de la revista vehicular no podrán pasar los dos puntos establecidos en Puerta Maya y Punta Sur pues el pasado se ha detectado a vehículos que se suman a las caravanas que no pasaron la inspección y ponen en riesgo al resto de los feligreses. Las verificaciones serán del 8 al 10 de diciembre en las instalaciones de seguridad pública.

Celebraciones guadalupanas, con restricciones

Durante una rueda de prensa, el padre Juan José Soto afirmó que Cozumel es identificada como una isla guadalupana por lo que se espera una amplia participación de la feligresía en el programa de actividades culturales y religiosas que arranca el 1 de diciembre y concluye el 12 del mismo mes.

Rafael Tenorio hizo hincapié en que no se permitirá el uso de la pirotecnia y el fuego para las antorchas por lo que recomendó el uso de otros dispositivos que emulen la luz de esas teas.

Los vehículos que participan en los recorridos por las carreteras de la ínsula, deberán cubrir una serie de requisitos de seguridad y una vez aprobados se les expedirá un certificado para poder formar parte de los contingentes guadalupanos.

Aníbal Gómez agregó que en años anteriores se detectó que los certificados eran vendidos una vez expedidos pero que este año se estarán verificando de manera detallada para evitar esta situación.

Programa de celebraciones

A estos recorridos hay fieles que viajan en bicicleta desde los estados de Yucatán y Campeche para hacer el recorrido que tradicionalmente parte de la Iglesia de la Guadalupe en la colonia 10 de Abril en punto de las 12 del día el 11 de diciembre, marcha que concluye en el mismo punto con las mañanitas y eucaristía desde las primeras horas del 12 del mismo mes.