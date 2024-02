Mal tiempo alejó a tres cruceros de Cozumel

Tres cruceros cancelaron su llegada a la isla Cozumel como consecuencia del frente frio que afecta la península de Yucatán en la zona del mar caribe con fuertes vientos en la ruta de las islas flotantes.

De acuerdo con información proporcionada por Miguel Alberto Alonso Marrufo, representante de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), los barcos debieron atracar en el muelle Puerta Maya y formaban parte de los cinco en la lista del día.

Para hoy miércoles se tiene programada la llegada del Icon of the Seas, crucero más grande del mundo construido hasta el momento y que no ha modificado su itinerario junto con siete más.

Otras afectaciones fueron el cierre de playas públicas y la suspensión de actividades turísticas acuáticas de todo tipo.

Según el personal de Protección Civil, solo el lunes atendieron ocho reportes por ramas, postes y árboles caídos, según informes proporcionados por Rafael Tenorio Pizano, su titular.

Los trasatlánticos que si llegaron fueron el Mariner of the Seas y el Disney Magic, que pese a las malas condiciones climatológicas lograron atracar en los muelles internacionales SSA México y Punta Langosta.

En esta última terminal portuaria localizada a solo 400 metros del punto cero de la ciudad, la tripulación del Magic debió esperar hasta las 10:30 de la mañana del martes para poder “pegar” a la plataforma de manera segura por la fuerte marejada, esto dos horas y media después de su llegada a la ínsula.

Los cruceros que no llegaron, detalló Miguel Marrufo, fueron el Carnival Breeze con capacidad para mil 367 tripulantes y 3 mil 690 pasajeros, el Norwegian Breakaway con espacio para 1 mil 597 trabajadores y 4 mil 028 clientes y el Regal Princess habilitado para transportar a mil 350 empleados y 3 mil 600 huéspedes.

En total fueron 11 mil 318 visitantes del nicho de mercado de cruceros que no se captaron con las cancelaciones y se perdieron 915 mil dólares americanos, calculo con base a un gasto per cápita de 80.9 dólares que la Secretaría de Turismo Federal estima que deja los turistas de cruceros.

Icon of the Seas atracó primero en Mahahual

Por lo que respecta a la llegada del Icon of the Seas, Cozumel se quedó sin ser el primer destino de la República Mexicana en recibirlo y se le concedió el honor a Mahahual.

De acuerdo con fuentes al interior de la Dirección de Turismo funcionarios del gobierno subirán al barco para un intercambio de placas a las 09:30 horas de este miércoles.

Para esta fecha, además de este mega crucero que atraca en el muelle SSA México, se esperan en esas mismas instalaciones al Celebrity Ascent, Voyager of the Seas y Mein Shiff 6, mientras que en Puerta Maya llegan el Aida Diva y el Carnival Valor. Finalmente, Punta Langosta va a recibir Norwegian Prima y el Celebrity Apex.

Sin embargo, los pronósticos meteorológicos emitidos por la Capitanía de Puerto en Cozumel, indican que aunque las condiciones no cambiaran significativamente ya que los ventarrones van a desaparecer, se esperan lluvias para la mayor parte del día.