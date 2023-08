Cozumel: Particulares obtienen miles de dólares con liberación de tortugas

Los únicos ingresos que capta por concepto de actividades relacionadas con las tortugas marinas son por brazaletes que se entregan a voluntarios por un costo de 129 pesos, para participar en las actividades del campamento tortuguero.

Así lo aseguró el Subdirector de Ecología Germán Yánez Mendoza, que, aunque no reveló la cantidad de brazaletes que se han expedido desde que está al frente del área responsable del Campamento Tortuguero San Martín, afirmó que esos ingresos van directo a la tesorería.

Por su parte Guadalupe Álvarez Chulin, ambientalista cozumeleña y recordada por ser la artífice de la cancelación del proyecto de torres eólicas, mencionó que mientras el ayuntamiento recibe migajas por las aportaciones de los voluntarios, particulares hacen fortunas al margen de la ley al vender la experiencia de liberación de tortugas en casi mil 300 por ciento de lo que percibe el ayuntamiento.

Germán Yánez calificó de costoso y complejo el trabajo que se hace en el Campamento Tortuguero San Martín, uno de los tres que existe en Cozumel, todos a lo largo de la costa oriental.

Explicó lo que se hace con la donación que aportan los voluntarios por medio de los brazaletes, les da acceso a las actividades de rescate y limpieza de nidos.

“Es muy importante que sepan que esto no es liberación. No porque vean una foto de una persona que los están liberando, eso no es liberación. Todas esas tortuguitas pasan a una cubeta y en la noche se liberan (…) es como funciona esto” (sic). También mencionó que con esas donaciones se mantienen los programas.