Cozumel sin reglamento de panteones, se encuentran desprotegidos

Este año, la Secretaría General del ayuntamiento de Cozumel, recibió un reglamento de panteones, debido a que estos se encuentran desprotegidos, cuyas afirmaciones se dan ante el registrado de usos indebidos de las instalaciones en los últimos meses.

El presidente de la Comisión de Salud del cabildo, creador del reglamento de panteones al que las autoridades municipales han dilatado su análisis debido a que contempla que la operación de panteones sea incluida en la Subdirección de Salud y dejarla fuera de la Subdirección de Desarrollo Económico en cuyo organigrama enlistado.

Por lo tanto, Juan Carlos Góngora Aké destacó que el gobierno local presume de contar con un panteón de los más antiguos de Quintana Roo y de México, pero la falta de una normatividad los deja desprotegidos abriendo la puerta a que cualquier persona haga uso indebido de esas instalaciones.

Esta semana una pareja fue descubierta utilizando un mausoleo en el Panteón Central como vivienda desde hace varios meses. Aunque se pidió el auxilio de la Policía Municipal, no llegó una sola patrulla pese a que las instalaciones de la corporación se localizan a solo tres cuadras.

Eran cerca de las cuatro de la tarde del martes cuando mediante redes sociales familiares de personas cuyos restos están depositados en la cripta denunciaron que una pareja utilizaba ese espacio practicante como una vivienda. En su interior había una parrilla y varios objetos de uso doméstico, así como ropa y calzado.

Esta situación deja claro que no hay vigilancia en los panteones, ni por parte de Seguridad Pública y tampoco por el lado de la Subdirección de Desarrollo económico, expresó el Doctor Juan Carlos Góngora al ser consultado de como puede sancionarse a estas personas.

El galeno y miembro del cabildo recordó que hace casi tres meses que entregó la propuesta de reglamento en las oficinas de la Secretaría General del Ayuntamiento que encabeza Ociel González González y hasta la fecha no ha recibido respuesta.

“Me dan largas y me hablan de no que no hay agenda para su análisis en la dirección de Jurídico” reveló el concejal quien explicó que elaborar el reglamento apegándose a la normatividad federal y estatal que plante que los panteones deben ser regulados, operados y supervisados por las instancias de salud, en este caso la subdirección de Salud Municipal, le tomo ocho meses.