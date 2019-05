Crece la percepción de inseguridad

Según las cifras del Inegi, en marzo, 74.6% de la población adulta en zonas urbanas del país consideró que la ciudad en la que reside es insegura, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Las cifras señalan que las mujeres se sienten cada vez más inseguras, pues 79.6% de ellas manifestaron esta situación en la reciente encuesta, 1.6% más mujeres respecto a diciembre. En contraste, la percepción de inseguridad en los hombres fue de 68.3%.

Las expectativas sobre las condiciones futuras de la seguridad pública también frenaron la mejora que habían tenido en los tres trimestres previos, pues en marzo, 55% de la población adulta consideró que la inseguridad seguirá igual de mal o peor.

En tanto que las ciudades donde la sensación de inseguridad es más fuerte son: Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos. Por el contrario, las que se perciben como más seguras son: Saltillo, San Pedro Garza García, Mérida, Los Cabos, San Nicolás de los Garza y Durango.

El miedo a ser objeto de algún delito ha provocado que los ciudadanos cambien sus hábitos. Ahora seis de cada 10 adultos no lleva consigo dinero o cosas de valor, 58.2% no permite que los menores salgan de su vivienda, 55.5% ya no camina de noche y 38.3% dejó de visitar a parientes y amigos.

En Hermosillo, Sonora, la percepción de inseguridad, ha disminuido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, que en su momento realizó el Inegi.

De acuerdo con autoridades locales en materia de seguridad pública, esta percepción se logró con el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.

Comparando el primer trimestre de 2018 con el de 2019, Hermosillo logró disminuir 12 puntos porcentuales la percepción de inseguridad, al pasar de 74.8% a 62.9%.

La ciudad fronteriza Nogales redujo esta sensación alrededor de 18 puntos, al pasar de 72.2% a 54.7% en el mismo comparativo trimestral.

El Inegi realizó la encuesta en 67 ciudades del país, divididas en cuatro regiones: norte, sur, oriente y poniente, región donde se encuentran las dos ciudades citadas de este estado.

La estrategia planteada por las autoridades consiste en que las Policía Municipales, la Policía Estatal, Federal y el Ejército actúan en colonias focalizadas, donde realizan constantes patrullajes que dan confianza a los ciudadanos. El fin de esos operativos es brindar una sensación de seguridad y de protección a los habitantes de Sonora.

Aumenta la violencia en muchos estados de la República Mexicana

En México se dijo que los homicidios han aumentaron 9.7% en el primer trimestre de este año comparado, según cifras del gobierno federal.

Fue en Veracruz, en donde sucedió el asesinato de 13 personas acribilladas recientemente en un salón de fiestas, algo que impactó a todo el país.

Otro de los estados donde los homicidios han crecido más es Guanajuato, región que lucha contra el robo de combustible.

Por estos resultados que perciben los mexicanos en cuanto al aumento de la inseguridad en México es que ha ido en picada la popularidad del presidente en turno.

Y es precisamente esa inseguridad la que se ha ido incrementando porque no existe un control total de quienes cometen todo tipo de tropelías que afectan en forma económica y también en la pérdida de vidas humanas.

Esto ya no puede seguir sucediendo debe haber un control eficaz por parte de las autoridades, de las instituciones y de quienes son los responsables de hacer cumplir la justicia, ya que cada vez es más fácil que salga un delincuente de la cárcel, que en el caso de una persona que solo tuvo la idea de robarse un pan para comer.

Debería ejercerse la verdadera justicia que sirva para contrarrestar las injusticias.

No habrá tolerancia a migrantes que violen nuestras leyes: Sánchez Cordero

“Quienes no se quieran regularizar, quienes no se quieran registrar pues simplemente los tenemos que devolver. Que quede claro, no se va a tolerar que violen nuestras leyes y menos aún que algunos han sido muy agresivos con los agentes migratorios”, señaló la Secretaria de Gobernación del gobierno federal.

Luego de la inauguración de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019, que lleva por tema “Migración: Historia e Identidad”, la ex ministra afirmó: “Lo que queremos es registrarlos y regularizarlos, los que no se quieren registrar y no se quieren regular pues no hay manera de que los tengamos en nuestro país porque nosotros también tenemos leyes y esas tienen que ser respetadas por los propios migrantes, no podemos tener un desorden en nuestra política migratoria”.

Dijo que no se vale que los migrantes no respeten a nuestro país, “nosotros estamos con las puertas abiertas, México siempre ha sido un país hospitalario, siempre ha abierto las puertas a los extranjeros y sobre todo a los centroamericanos pero con orden”.

Explicó que no han acabado la limpieza en el Instituto Nacional de Migración.

“No, lamentablemente no, todavía tenemos varios arroces negros en el arroz blanco que pretendemos tener», y aunque aceptó que no tiene a la mano la cifra de cuántos agentes han sido despedidos”, aseguró que son muchos.

Agregando que: “Muchos de ellos han sido despedidos por sus vínculos con los traficantes de personas, desgraciadamente. Queremos de verdad limpiar en varias estaciones migratorias, hemos ido avanzando lentamente, queremos gente incorruptible dentro del Instituto porque desgraciadamente todavía hay”.

Aceptó que en México hay migrantes de muchos países y aseguró que en este momento sí hay un flujo migratorio irregular por toda la frontera de 1,200 kilómetros.

Revocación de mandato y austeridad: Senado

El coordinador de los senadores de Morena, adelantó que por acuerdo de los grupos parlamentarios, el segundo período extraordinario de sesiones será del 18 al 21 de junio y se tratarán los dictámenes de revocación de mandato, austeridad republicana, consulta popular, ley de confianza ciudadana y tres de tres.

Durante una reunión con empresarios de todo el país, representantes de 12 cámaras industriales y con la secretaria de Trabajo y Previsión y Previsión Social, también se verá lo referente al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), y confió en que sea ratificado de forma simultánea por los congresos de los tres países.

“Tengo comunicación con los Congresos, el de Estados Unidos y el de Canadá, y queremos aprobarlo simultáneamente”, precisó. Adelantó que en el Senado mexicano podría darse en el mes de agosto o septiembre.

En este contexto el senador de Morena planteó la realización de un Parlamento Abierto previo al próximo período ordinario de sesiones para escuchar las propuestas de este sector tras la aprobación de la ley laboral.

