Crece el número de paracaidistas en In House

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- La invasión de In House creció en el último mes cinco hectáreas debido a que paracaidistas se establecieron sobre dos predios pertenecientes a ejidatarios, quienes hace 20 días presentaron denuncias por estos hechos.



Lo anterior lo confirmó Walter Puc Novelo, secretario general del ayuntamiento y ex presidente del comisariado Ejidal, quien señaló que pobladores de In House extendieron su zona de asentamiento más al poniente.

"Hay afectación en la zona de In House. Ya los terrenos que están siendo afectados que son de ejidatarios. Hay que recordar que aquí hay dos tipos de terrenos en el Ejido, que son terrenos del ejido y terrenos del ejidatario. Y hay ya un par de ejidatarios afectados”, dijo Walter Puc.

La invasión conocida como In House inició de manera definitiva a mediados de 2014. El cálculo del área que ocupaban los paracaidistas, todavía a inicios de 2018, era de alrededor de 20 hectáreas.

“Por lo que tengo entendido, sí hay denuncias particulares pues alrededor de unos 15 o 20 días se registró la afectación. De la zona de In House, lo que era el proyecto como tal, ya se rebasó al terreno y por ahí ya hay una afectación al lado de In House, hacia arriba”, agregó Puc Novelo.

El encargado de la política interna del ayuntamiento de Solidaridad, informó que el municipio tiene intenciones de dotar de bienestar en diferentes aspectos a las familias que se encuentran en estas condiciones y por otro lado, también reubicar a las que se encuentran en zonas peligrosas como el asentamiento de las Torres.

Esta no es la primera ocasión que el Ejido de Playa del Carmen registra problemas en sus predios ocasionados por los invasores de In House, debido a que han señalado que les han saqueado maderas de sus terrenos.

El terreno donde se estableció la población de dicha zona irregular es colindante con Misión de las Flores y originalmente pertenecía al desarrollador del fraccionamiento In House, pero al irse a la quiebra y dejar abandonado el proyecto, fue aprovechada la situación por sus actuales moradores.