Las rentas vacacionales en Quintana Roo, de cuatro plataformas que operan, ya generan ganancias anuales por arriba de los mil millones de dólares, con un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, convirtiéndose en un negocio que ya equivale a la mitad de habitaciones hoteleras.

De acuerdo con un estudio de plataformas que lanzó el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC, por sus siglas en inglés), el año pasado la oferta fue de casi 64 mil 934 cuartos, de estos, 64% están concentradas en solo dos plataformas: Airbnb y Home Away, que juntas reportan 730 millones de dólares del total de las ganancias que se reportaron en 2023.

Ese monto representa un aumento del 67% comparado con los números de 2019. En todo el estado, las ganancias acumuladas, estimadas, de todas las plataformas son de mil 89 millones de dólares.

Tan solo Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reportaron un total de ventas por 363 millones de dólares.

En el caso de Cancún, las ganancias reportaron un crecimiento de 18.4%, Isla Mujeres de 11.9%, y el municipio más joven tuvo una baja de 0.3% respecto al año anterior, aunque esto se debe a que reportó una disminución de unidades de 4.8%, entre el 2022 y 2023.

Francisco Madrid Flores, director de STARC, el centro de investigación de la Universidad Anáhuac, detalló que el estudio se llevó a cabo con la finalidad de identificar el alcance del mercado, pero también conocer si la cancha sigue pareja con el sector hotelero, destacando que las plataformas ya no son una economía colaborativa y se han convertido en un negocio.

Las cifras revelan que un solo propietario en Quintana Roo cuenta con una oferta de hasta 200 unidades y el crecimiento de las mismas sigue generando una cancha dispareja con el sector hotelero.

“Tienen un pago de servicios públicos como viviendas, no pagan por licencia, trámites y muchos no respetan el uso de suelo que es habitacional y no comercial, y hay probables incumplimientos legales”, explicó.