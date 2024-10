Crecimiento de Tulum desata fraudes inmobiliarios

En el municipio de Tulum se registran actualmente más casos de fraude inmobiliario, por lo que de cada 10 que atiende la Asociación Nacional de Abogados Empresariales, siete están relacionados con esta problemática, afirmó su presidenta, Estrella Ríos Pérez.

“Por obvias razones, porque hay un crecimiento inmobiliario. Actualmente, datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios aseguran que tienen mil proyectos inmobiliarios, de los cuales el 40% se ubica en Tulum” , dijo.

Explicó que hay una tendencia donde se venden acciones de un edificio con varias unidades, pero lo que se está comprando no es la unidad en sí, sino solamente acciones. Otro ejercicio de alto riesgo es cuando los vendedores inmobiliarios empiezan a realizar preventa, cuando ni siquiera tienen ya un edificio construido, por lo que esta actividad es un delito, advirtió.

Reconoció que la burbuja inmobiliaria que había en Tulum está colapsando, porque hace 3 años se comenzó a vender muy bien a precios muy altos, con una gran circulación del metro cuadrado.

Recordó que hace 3 años un 100% de las consultas de clientes era para cierres y firmas de contratos de compra venta. Ahora, el 85% de los clientes lo hace para interponer quejas porque no hay escrituras, que el desarrollador no contesta, que el broker ya no está o que no le entregaron su propiedad.

También, entre las denuncias principales, sobresalen en que el proyecto no está terminado, o que les vendieron una propiedad que ya está en litigio. Si bien reconoció que no hay una red de defraudadores inmobiliarios, sí hay un claro desconocimiento e ignorancia de los deberes que los desarrolladores tienen.