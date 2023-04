Crecimiento: Hace 27 años Cancún no tenía su tamaño actual

Me emociona la vida que está tomando mi ciudad y ser testigo vivo de su desarrollo y acontecer. Hace 27 años la ciudad no tenía su tamaño actual, eran contados los semáforos y su actividad artística y cultural era muy contada, aunque debo decir que siempre la ha tenido, aunque muchos digan que no hay nada.

Vi el primer proyecto por tener un teatro, este no se concibió en su momento, pero este año se estrena afortunadamente. Vi nacer el teatro de la zona hotelera, la actividad de la Casa de Cultura siempre ha estado pujante con un abanico de posibilidades del que hacer artístico y cultural y muy definida en todos sus programas.

Y para los que dicen que aquí no hay un que hacer cultural, les sorprendería todo lo que hay en cartelera y más aún todo lo que está por venir. Festivales culinarios, de danza, de teatro, cada vez más música, posicionándose como un polo de espectáculos para artistas nacionales e internacionales que se presentan en diferentes espacios como la Plaza de Toros y un par de estadios.

Así que esto va creciendo y va tomando cada vez más forma de lo que puede ser un destino cultural de altura. Mucho falta por hacer, pero seguimos trabajando de manera transversal con muchas instancias del gobierno e iniciativa privada porque así sea. Esta es una época donde el interés de todos los sectores por el arte y la cultura esta al unísono; y en este momento que todos los planetas están alineados las cosas tienen que crecer y tienen que institucionalizarse.

No sabemos que tanto interés se tenga por estos temas en los próximos gobiernos, así que aprovechemos que en este si lo hay. Si queremos que Quintana Roo sea un estado que sea identificado más allá de sol y playa, tendremos que trabajar todos.

Y es bien sabido que, aunque no trabajes en servicios turísticos, todos permea bajo este importante rubro y todos contribuimos para que el desarrollo del destino se consolide. Lo mismo pasará con el arte y la cultura.

Todos tenemos que trabajar en pro de este importante rubro. Iniciativa privada, sociedad civil, gobierno, instancias internacionales y demás. Las cosas van caminando posiblemente para muchos a paso muy lento, pero mi visión es que, si los pasos son lentos, es que son de elefante, lentos, pero dejando profunda huella en el camino.

Que viva el arte y la cultura.

Hasta la próxima semana.