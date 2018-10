Quintanarroenses generan créditos de Fonacot más altos

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Cada mes los trabajadores de Quintana Roo generan alrededor de mil 580 créditos mensuales en Fonacot, con un promedio de 19 mil pesos, mayor a la media nacional de 15 mil.



“Quintana Roo tiene una particularidad, que además de crecer el número de trabajadores y empresas de manera constante, tiene empleos mejores pagados que en otras partes del país y eso se refleja en nuestra estadísticas del promedio de la línea de crédito que ascienden a 19 mil, cuando la media en el país es de 15 mil pesos”, indicó, Miguel Ángel Asiain Hoyos, director estatal de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Quintana Roo.

También te puede interesar: Laura Beristain presenta proyectos ante la Cámara de Diputados



De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este estado tiene un promedio salarial mensual de 7 mil 500 pesos, cuando la media nacional es de 5 mil 800, lo que se refleja en alcanzar mayores monto de crédito.



El Fonacot entrega en Quintana Roo cada mes un promedio de 30 millones de pesos, aunque Asiain Hoyos indicó que hay temporalidades que varía, a la alza alcanza los 35 millones en el mes de agosto cuando hay el regreso a clases y el gasto familiar es mayor, y a la baja como diciembre que obtienen su aguinaldo, “pero el promedio es del 30 con una cartera vencida menor al 5%”.



Tomando en cuenta el promedio de la línea de crédito y la suma total que generan los 30 millones, un total de mil 580 trabajadores piden un crédito a esta institución cada mes, que de acuerdo a la fuente es una de las tres más atractivas.



“Nuestra tasa de interés más alta es del 28.35% anualizada y la más baja llega a estar en 9% y un promedio del 22% que es la más común a 24 meses, que es una tasa atractiva y al ser un descuento en vía nómina el trabajador se despreocupa de ir a pagar. Dentro del crédito ya vienen empaquetados los seguros de vida y el seguro del desempleo que se activa hasta por 6 meses”



Explicó que cuidan el sobreendeudamiento para que el trabajador no destine más de 20% de su salario al pago de su crédito, y por ejemplo si un trabajador gana 10 mil pesos el pago de su crédito no podrá ser mayor a 2 mil pesos, con una línea de crédito que no acceda tres meses de salario, es decir 30 mil pesos, y con plazos de seis hasta 30 meses.