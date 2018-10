Víctimas de delito sufren crisis emocional

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “A veces cuando estoy descansando y quiero dormir, me viene a la mente el momento en que me asaltaron y me entra un enojo muy fuerte”, asegura Miguel, quien hace tres meses fue asaltado por dos hombres en motocicleta en la Supermanzana 28.

Él, es una de las 49 mil personas en Quintana Roo que presentan algún daño emocional y psicológico después de haber sido víctimas de delito, que de no atenderse pueden desencadenar en depresión, ansiedad e incluso tener ideas suicidas.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), de los 390 mil 285 delitos en la entidad en 2017, en el 83.7% de los casos, la víctima sufrió algún daño, es decir, 326 mil 668 personas, de las cuales, 15% (49 mil) fue del tipo psicológico o emocional.

“Ha surgido en mí un temor a las motos, veo a dos hombres en moto y siento temor, crees que en cualquier momento te pueden asaltar”, reconoció el joven, quien pertenece al porcentaje de la población que admite este tipo de afectación.

Ernesto Quiroz García, director de la Uneme Cisame de Cancún, explicó que a consecuencia de la experiencia, las personas pueden llegar a desarrollar depresión y ansiedad producidas por estrés post traumático.

“El re experimentar estas situaciones es muy desgastante. El trauma está presente en esta sociedad violenta, no porque te suceda solamente, sino porque seas testigo o que vayas ayudar, por ejemplo los policías, los militares o los paramédicos”, dijo el especialista.

Sin embargo, el especialista mencionó que a esta unidad sólo han sido turnados tres casos durante 2018, pese a que el área de psicología del DIF Benito Juárez tiene identificado este problema desde los últimos cinco años.

Estos síntomas pueden presentarse hasta seis meses después del hecho traumático, y que en caso de no ser atendidos por un especialista estos sentimientos pueden evolucionar hasta convertirse en ideas suicidas.