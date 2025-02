Crisis financiera ahoga a empresas turísticas en Cancún

La crisis en la industria turística alcanzó a Dolphin Discovery, que ha comenzado un concurso mercantil para negociar con sus acreedores una deuda de 200 millones de dólares, una situación que esperan saldar en al menos un año.

Eduardo Albor, presidente de la compañía dedicada a los delfinarios y entretenimiento, detalló que están en las acciones para salvar los activos. Esto llevará a posponer proyectos y aunque por el momento no se prevé un recorte en la empresa, están pausando incrementos salariales, reconociendo también una caída de turistas en las atracciones de hasta 15% en México y que pausó la operación de un parque en Cancún.

Recordó que la empresa matriz es mexicana, pero la reestructura del grupo será en todas las partes donde tienen presencia, como es Estados Unidos, Argentina e Italia. Aunque esto los lleva a innovar, evalúan cuáles son los hábitats más rentables y ser más eficientes.

Detalló que realizan el concurso mercantil bajo las leyes mexicanas y así los acreedores asegurarles que se va a liquidar y a la par tener un crecimiento y protección a las especies marinas y empleos.

Hace unas semanas el grupo anunció el cierre temporal de Ventura Park, uno de los parques que operaban en Cancún. Sumándose a las acciones que han optado otras empresas como Grupo Xcaret que el año pasado también pausó las operaciones de dos de sus parques, que ya no eran rentables como Xavage y Xenses Insomnia.

Reconoció que sí han resentido una baja de turistas, al igual que Xcaret que detalló que el gasto del turista disminuyó en los últimos dos años, lo que llevó a cambiar sus formas de consumir. En 2023 y derivado de la pandemia la empresa quintanarroense, Alltournative cerró sus atracciones, luego de dos épocas de operación.

La crisis por la que atraviesan las empresas es un tema de preocupación en otros sectores como el comercio.

Un total de 53 negocios han bajado sus cortinas en los primeros meses del año ante el panorama complejo, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Cancún.

Rafael Ortega Ramírez, vocero de la organización empresarial, detalló que en lo que va del año, hay una baja de al menos 35% de los negocios que no logran incrementar sus ventas.

“Muchas pequeñas empresas arrancan el año y al ver que no pueden superar la situación que tenían del año anterior, mejor terminan bajando sus cortinas, al no poder mantener, una situación que esperamos no sea mayor”, explicó.