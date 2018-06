Cristina Alcayaga habla sobre su libro El México que queremos

César Muñoz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cristina Alcayaga Núñez cautiva con su plática y sus recuerdos, con su intelecto y la claridad con la que ve la política y la realidad de México. Licenciada por la carrera de Filosofía por la Universidad Iberoamericana, es autora de siete libros, el más reciente: El México que queremos, en el que realiza un análisis profundo de las minorías: los empresarios, las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, la comunidad lésbico-gay, y los indígenas, y la constante exclusión de las políticas públicas de estos grupo por parte de los tres poderes de gobierno. Pero para llegar a este libro, Cristina abandonó un tema que le apasionaba:

Llama la atención que dejaras atrás el tema de los partidos políticos…

Me costó mucho trabajo decidir, porque lo estuve reflexionando y me pregunté si volvería hacer el análisis de los partidos políticos. En aquella ocasión (en el siglo pasado) analicé los partidos, sus dirigentes, sus estatutos, porque eran novedad y había esa aspiración y ese ideal de que el sistema de partidos iba a resolver muchos de nuestros problemas. Pero pronto nos dimos cuenta que los partidos políticos toman cuotas de poder para, por ejemplo, las posiciones en el Instituto de Transparencia. Entonces te das cuenta que ellos legislan para ellos, no para la gente, no para quienes representan. Han traicionado la confianza colectiva. No lo hice (al análisis) sobre los partidos políticos porque tenía muchos cuestionamientos sobre lo que estaba pasando con ellos desde el año pasado.

Como consecuencia, tu nuevo libro…

Es como un manifiesto. Aún no eran las elecciones, esto fue hace un año, y me pregunté: los partidos políticos en qué estado se encuentran, y creo que hoy no son las voces de las que tiene esperanza México, las voces hoy son las que tenemos que visibilizar, las que se tienen que escuchar y son las de todos los grupos que han sido invisibilizados.

Pero qué están más organizados…

Las organizaciones civiles, que están organizadas, como Causa en Común, México SOS, de (Alejandro) Martí, Mexicanos contra la Corrupción (…) plantean políticas públicas y (los gobiernos) las tienen que atender.

¿La democracia necesita de partidos políticos?

Sí, absolutamente, es una forma de organizarse. No podemos vivir sin partidos políticos, hasta hoy en ninguna parte del mundo hay una democracia sin partidos.

¿Los partidos políticos hace tiempo nos dejaron de representar?

Absolutamente, y por eso más vale que se repiensen porque con estas elecciones, los nueve partidos han perdido identidad, ellos tienen que replantear una revisión y dejarse de ver como franquicia.

¿Qué tendría que hacer el sistema político con los partidos para que el ciudadano vuelva a creer en ellos?

Esta no es una democracia representativa, y la que se está proponiendo, la democracia participativa de (Andrés Manuel) López Obrador, de la consulta, tampoco me gusta por el dinero que se reparte. Qué bueno que haya esa parte del compromiso social, pero no sabemos si es otra vez un discurso electoral. Y me pregunto: ¿qué va hacer cuando no les cumpla?, y si les cumple, ¿qué vamos hacer nosotros porque de dónde va sacar el dinero?

Hay que hacer muchas cosas, y no tengo una sola respuesta. Esa revisión se tiene que hacer al interior de los partidos, por sus dirigentes, y además revisando nosotros como ciudadanos, porque hasta dónde participo, hasta dónde hago valer mi voz, hasta dónde pido cuentas; el escrutinio público dónde está.

Quiero convocar a que despertemos y a que digamos qué queremos en este país; creo que es algo que nos estamos planteando todos. Cómo queremos que sea ese sistema de justicia que hoy no nos satisface, qué hacemos para revertirlo, cómo se puede modificar.

Si no tomas como ciudadano un papel relevante de compromiso, en lo que te toca, no vamos a modificar por ejemplo, la seguridad de todo el país, pero sí modificar la de una colonia; sí puedo incidir en lo que haga el presidente municipal; sí podemos hablar con el gobernador, buscarle, proponerle. Creo que tenemos que irnos primero a un periodo de reflexión y luego, de reconciliación.

¿Cuándo van a dejar los grupos que abordas en tu libro, de ser minorías?

En la participación sí siguen siendo minorías, no como números, pues son personas. Lo que me gustó mucho de (José Antonio) Mead que el programa Oportunidades dijo que lo iba a variar, que iba a ser personal, que iban a tener gente para estudiar el caso de cada una de las familias para ver sus necesidades. Eso nunca se ha hecho.



Todos invisibilizamos a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas por años, a los ninis, nadie se ocupa de qué está pasando, esa es mi gran preocupación, porque si el gobierno puede visibilizarlos, que vean quién gobierna. Por eso me gusta tanto el programa del sur del actual gobernador (Carlos Joaquín González), porque sí volteó su mirada hacia ellos, sí está trabajando allá, de verdad el sur aquí había estado muy abandonado, lo teníamos invisibilizado, los gobiernos anteriores lo tenían invisibilizado. Si puede pasar en un estado, puede pasar en una comunidad, puede pasar en un país.

¿Cuál es el México que quiere Cristina?

Quiero un México con paz y prosperidad para que nos podamos desarrollar y entonces habrá por lo demás justicia, riqueza, educación. Quiero paz y seguridad.