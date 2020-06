Cristóbal se degrada depresión tropical; las lluvias seguirán en Quintana Roo

CANCÚN, Q.ROO.- De acuerdo con el el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH por sus siglas en inglés) este jueves la tormenta tropical Cristóbal se degradó a depresión tropical.

Here are the 10 am CDT June 4 Key Messages for Tropical Depression #Cristobal. There is a risk of storm surge, tropical storm force winds, and heavy rainfall for portions of the northern Gulf coast beginning this weekend. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/69jBcQ3tzN