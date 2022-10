Crítica de Denise Dresser contra AMLO por inundaciones en refinería Dos Bocas

La politóloga y escritora, Denise Dresser, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras reportarse una inundación en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

Y es que el pasado 19 de octubre usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos para denunciar que uno de los proyectos prioritarios de la llamada Cuarta Transformación (4T) permanece completamente inundado debido a las fuertes lluvias que ha dejado la Onda Tropical 27 en concatenación con el frente frío número 4.

Uno de los audiovisuales fue compartido por la escritora, quien en su cuenta de Twitter reprochó al mandatario federal por planear una obra pública “de mala manera”, ignorar riesgos señalados por especialistas y contratar a los “cuates” para la construcción de la infraestructura.

“Cuando planeas obra pública de mala manera, ignoras riesgos señalados, contratas a tus cuates, inauguras sin haber terminado, evitas estudios costo/beneficio, eriges obras faraónicas, ocultas información y malgastas recursos de los mexicanos Así Dos Bocas”.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se lanzaron en contra del presidente López Obrador y su megaproyecto.

“Destruyeron el manglar”, “Ahora la naturaleza se está vengando. Y con este antecedente seguro al Tren Maya le va a pasar lo que al metro de la CDMX” y “Nada que agregar, lo peor es que cuando pensamos que tocamos fondo, la 4T nos sorprende”, fueron algunas de las respuestas.

Inundación en la refinería Dos Bocas

Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, posteó un video en el que un trabajador asegura que, a pesar de las fuertes lluvias, las operaciones se desarrollan con normalidad.

“El ingeniero Héctor Ruiz uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca en #DosBocas nos envía este video del día de hoy”, escribió la funcionaria en sus redes sociales. “Soy Héctor Ruiz, gerente de proyecto para la Refinería Olmeca. Estamos en este momento en las vialidades y dentro de las plantas y como verán, con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades”, se escucha decir al trabajador.

No obstante, trabajadores señalaron en videos que no pueden continuar laborando debido a que la refinería se encuentra inundada. “El personal ya no se va a bajar del autobús, porque está esperando instrucciones y se van a retirar, ya en el área de trabajo ya no queda personal, ya se recogió todo”, relató uno de los trabajadores.

En los audiovisuales compartidos por los empleados, se observan a personas que caminan por una zona donde el nivel del agua les llega hasta las rodillas, mientras que en otras zonas de la refinería se puede ver que la inundación impide el tránsito de los vehículos, alcanzando a llegar a zonas donde la construcción de la refinería está inconclusa.

Por ello, al igual que Denise Dresser, el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, arremetió en su red social contra el actual jefe del Ejecutivo federal.

“Crónica de una necedad: tiraron 300 hectáreas de mangle (lo cual es un crimen ambiental) para construir el bodrio en zona pantanosa e inundable. Sí podía saberse, se les dijo”, manifestó en su cuenta oficial de Twitter.

¡”La estafa maestra de AMLO: 50 pruebas!”

Ricardo Alemán

¿Querían pruebas?

Más allá del trabajo testimonial de “El Rey del Cash”, durante 20 años aquí he documentado las raterías de López Obrador y su pandilla criminal.

Y Luego del cinismo de los fanáticos del “Ladrón de Palacio”, que exigen pruebas, decidí revisar 15 mil de las casi 50 mil entregas del Itinerario Político que en más de 30 años he publicado en distintos medios.

La revisión, aún parcial, arroja 50 pruebas irrefutables de “La Estafa Maestra” de López en 20 años de su desempeño como líder político.

¿Querían pruebas?

¡Aquí están, para regocijo de los cínicos y desvergonzados lacayos del “Ladrón de Palacio”!

1.- El diario La Jornada del lunes 3 de junio de 1996, tituló así su nota principal: “Conspiran contra Zedillo: López O.”. Resulta que AMLO buscaba ser presidente del PRD y, con la supuesta “conspiración”, en realidad le propuso un pacto a Zedillo “para legitimarlo en los hechos”. Es decir, López pactó un “amasiato” con el presidente que, en aquel tiempo, era considerado por Cuauhtémoc Cárdenas como ilegítimo.

Pero no fue un pacto gratuito; a cambio, Zedillo impuso en el área de Comunicación Social de Los Pinos a un personero del diario La Jornada, encargado de rescatar de la quiebra a ese diario, además de canalizar dinero en efectivo para la campaña de López a la dirigencia del PRD.

2.- Años después, al inicio del gobierno de Peña Nieto, López Obrador volvió a pactar con el gobierno federal el rescate del diario La Jornada, a cuyas instalaciones llegaban, de tanto en tanto, camiones de valores cargados de efectivo no sólo para pagar la nómina del diario, sino para financiar el activismo político de sus directivos, hoy convertidos en asesores de Palacio.

3.- En 2004 los “video-escándalos” de René Bejarano sacudieron a la clase política y, sin duda a López Obrador. El brazo derecho del jefe de gobierno recibía pacas de dinero del empresario Carlos Ahumada. El escándalo llevó preso –en una cárcel de oro–, a Bejarano por pocos meses.

4.- La historia de los videos escandalosos se repitió con Gustavo Ponce, amigo López Obrador, quien apareció jugando en Las Vegas. El secretario de Finanzas del GDF viajaba cada fin de semana con montañas de efectivo a las Vegas.

5.- Un tercer video mostró a Carlos Imaz, entonces pareja sentimental de Claudia Sheinbaum, cuando también recibía pacas de dinero de Carlos Ahumada, en bolsas del supermercado.

6.- En los primeros meses de 2006, los abogados, Jaime Cárdenas y su esposa, María de la Luz Mijangos –quienes trabajaron cerca del gobierno de López en el DF–, convocaron en su casa a columnistas para entregarles un voluminoso expediente sobre el desvío de miles de millones de pesos a la campaña de López, por parte de Claudia Sheinbaum; dinero saqueado durante la construcción de los Segundos Pisos del Periférico.

7.- Entre los documentos revelados por los abogados aparece la creación del Fideicomiso Para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic), que en realidad utilizó Sheinbaum para desviar dinero de los Segundos Pisos a la campaña de López Obrador, en 2006.

8.- En ese mismo 2006 aquí revelamos que el líder del SME, Martín Esparza, entregó más de 10 millones de pesos “a la causa” del plantón que López instaló del Zócalo a Reforma, luego de la elección de julio de ese año.

9.- Un sexenio después se repitió la historia; en 2012 –en declaración pública–, el ex tesorero del SME, Alejandro Muñoz confirmó la entrega de cien millones de pesos a la campaña de Obrador, en ese año.

10.- En el Itinerario Político del 17 de febrero de 2007 revelamos que –según militantes de Morena–, Citlali Ibáñez, alias Yeidckol Polevnsky y Delfina Gómez, ex candidata al gobierno mexiquense, fueron enlace de López Obrador para financiar la construcción del Partido Morena en el Estado de Guerrero.

Las señoras habrían pactado con Lázaro Mazón y José Luis Abarca la entrega del dinero para construir Morena a cambio de candidaturas; dinero del grupo criminal Guerreros Unidos, el mismo que mató a “los 43”.

11.- En el Itinerario Político del 4 de octubre de 2007, titulado “Combate AMLO a los Chuchos”, documenté que en esa fecha se vivía una feroz pelea entre Obrador y los dirigentes del PRD; ya que el “amado líder” obligó a legisladores federales al moche del “20% de su dieta” para “la causa”.

12.- Meses después, en el Itinerario Político del 3 de junio de 2008, documenté que “el diezmo” exigido por López se extendió a todos los centros de poder del PRD; gobernadores, senadores, diputados federales y locales, alcaldes; todos obligados al “moche” en efectivo para la campaña de AMLO.

13.- En el Itinerario Político del 29 de octubre de 2008, titulado: “¿Y los 9 mil millones, Andrés?”, recordé que durante la Comisión Permanente del 11 de febrero de 2004, a pregunta del senador Rodríguez Prats, el diputado Manuel Camacho aceptó que en 1992 Obrador extorsionó a Carlos Salinas con 9 mil millones de pesos, en efectivo, para levantar un plantón del Zócalo.

14.- Entre el 22 y el 23 de septiembre de 2010, el diputado Alejandro Encinas ocultó en su oficina de San Lázaro al narcotraficante Julio César Godoy Toscano. La idea era convertirlo en el primer “narcodiputado” formal. Godoy Toscano era medio hermano del perredista y luego gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, pero también era lugarteniente de “La Tuta”, el jefe de la banda criminal La Familia Michoacana.

Con la “narcodiputación” de Godoy Toscano, López pagó a La Familia Michoacana el apoyo en efectivo a su campaña presidencial de 2012.

15.- En 2011, el “mexicanólogo” George Greyson publicó el libro Mesías Mexicano, en donde Manuel Camacho confirma (Págs. 91 y 92) que todas las movilizaciones de AMLO eran una extorsión.

16.- El 21 de marzo de 2017, en el Itinerario Político titulado: “¡Delfina robó en Texcoco igual que AMLO en el GDF!”, dimos la primicia de que en todos los gobiernos de Morena en el país se generalizó la “ordeña” de la nómina de empleados públicos. El caso más escandaloso era el de Texcoco, con Delfina Gómez.

17.- Y es que entre 2013 y 2015, la alcaldesa texcocana por el PRD, robó de 10% a 20% del salario a los empleados municipales, para enviar el dinero a la campaña de AMLO.

18.- Aun así, en 2017 Delfina fue designada candidata de Morena al gobierno mexiquense. Su jefe de campaña fue nada menos que José Ramón López Beltrán, primogénito de AMLO, quien canalizó más de cien millones de pesos a dicha campaña, a través de “empresas fantasmas”.

19.- En los primeros meses de ese 2017, cerca de Texcoco, fueron detenidos por autoridades federales “dos sujetos sospechosos”, de nombres Abelardo Alvarado y Rey Adolfo Terán, quienes viajaban con una maleta que contenía 11 millones de pesos; eran empleados de Delfina y confirmaron que el dinero había sido recaudado para la campaña presidencial de AMLO.

20.- El 28 de mayo de 2017, en el Itinerario Político titulado: “La gran estafa de AMLO” retomé el robo a trabajadores del GDF con pruebas de la participación de “recaudadoras” de AMLO como Eva Cadena y Rocío Nahle.

Aquella entrega concluyó de la siguiente manera: “En cinco años AMLO robó a manos llenas en el DF y todos callaron. En tres años Delfina Gómez robó a manos llenas y todos callaron ¿Qué falta para que la autoridad electoral entienda que Obrador y Delfina son depredadores del dinero público?”. (Fin de la cita)

21.- El escándalo de Delfina Gómez siguió hasta que en el 2022 el INE y el Tribunal Electoral culparon a la entonces titular de la SEP, del saqueo de 20 millones de pesos de la alcaldía de Texcoco, para financiar a Morena.

22.- En 2015, tres colaboradoras de Ricardo Monreal fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula, con más de un millón de pesos en efectivo, dinero que iba a la campaña de López Obrador.

23.- Meses después apareció un audio en donde Monreal suplica al gobernador de Chiapas, Manuel Velazco, recuperar el dinero y liberar de todos los cargos a sus colaboradoras.

24.- En el mismo 2015 aparecieron dos videos en los que Pío López –hermano de AMLO– recibe dinero en sobres amarillos con dinero en efectivo, de manos de David León.

25.- Casualmente hoy, en 2022, Pío se amparó para no difundir el expediente de la investigación en su contra por lavado de dinero. ¿Qué estará ocultando?

26.- Conocidos los videos de Pío López recibiendo dinero, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México aseguró, en conferencia de prensa, que ella también aportó donativos a la causa de López. Lo que no dijo es que desde el gobierno del DF, desvió miles de millones de pesos.

27.- La transa la confirmó una declaración pública del entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores –el 14 de septiembre de 2017–, quién calificó a Sheinbaum como “recaudadora de altos vuelos”. Así lo dijo: “Ella tiene años ocupándose de recaudar dinero para AMLO; es pieza clave en el equipo de trabajo del líder nacional de Morena”.

Y explicó la metodología de la estafa: “En reuniones de empresarios promete que no habrá consecuencias por contratos de obras públicas. Por ejemplo, en los Segundos Pisos, ella se encarga de la diplomacia económica para obtener recursos financieros para la campaña de AMLO”. (Fin de la cita)

28.- En 2016, Pedro de Antuñano, Director Jurídico de la demarcación Cuauhtémoc, gobernada por Ricardo Monreal, fue detenido por llevar en su automóvil una caja de cartón con 600 mil pesos destinados a la campaña de López.

29.- Otro escándalo se produjo cuando aquí dimos la primicia de la alianza de Javier Duarte y López Obrador; pacto en donde el priísta hizo todo para facilitar la victoria de Morena y la derrota del PRI en Veracruz. En el Itinerario Político del 2 de febrero de 2016, revelé los detalles del pacto que incluían financiamiento económico.

30.- Como parte de la alianza Duarte-AMLO, el gobierno de Veracruz nombró a Jessica Moreno –esposa de Arturo López Obrador–, como Oficial Mayor de la SEP. La cuñada del hoy presidente desvió más de 80 millones de pesos a la campaña presidencial. La Contraloría local explicó que para el saqueo del dinero público “se usaron 20 empresas fantasma”.

31.- Sobre el tema, en 2017 se hizo público un nuevo audio, en donde Duarte revela que desde 2016 entregaba “igualas mensuales” de 2.5 millones de pesos a la campaña de López. El audio apareció luego de las escaramuzas entre el ex priísta y luego panista Miguel Ángel Yunes.

32.- El 7 de mayo de 2017, el diario digital Letra Roja ofreció la primicia del testimonio de un trabajador del GDF víctima de extorsiones de AMLO. Así lo explicó: “Desde que se anunció ‘un gobierno de austeridad’ sabíamos que algo estaba mal; Andrés se metió con el salario de los trabajadores. Le decían “diezmo”, pero no era opcional, todos daban dependiendo de cuánto cobraban, del 10% al 30% del salario”.

33.- El mismo testimonio revela “las rifas” obligadas, que no eran más que una extorsión. Así lo dijo el trabajador: “Siempre hacían rifas y obligaban a todos a comprar boleto y para todo era a un precio diferente, entre más ganaban más costaba el boleto, pero nunca rifaban nada. Todo el dinero en efectivo se lo llevaba al primo de Nico, Rafael Marín Mollinedo, Director de Servicios Urbanos. Nadie sabe dónde fue a parar todo el dinero”. (Fin de la cita)

34.- El engaño de las rifas se repitió 20 años después, cuando López promovió la rifa del avión presidencial, que nunca fue rifado, y cuyos premios nunca fueron entregados; saqueo desde lo más alto del poder presidencial.

35.- El 26 de octubre de 2017, previo a la contienda presidencial de julio de 2018, en el Itinerario Político titulado: “No cuidan al fiscal, pelean por 10 mil millones de pesos”, documenté la forma en que Ricardo Anaya y López Obrador peleaban un saqueo escandaloso a la Cámara de Diputados a través del Fondo de Fortalecimiento de la Estructura Municipal y Estatal, que entre 2016 y 2017 había entregado 10 mil millones de pesos a líderes de partidos, como López Obrador, 10 mil millones de pesos.

36.- Luego del terremoto de septiembre del 2017, Obrador apareció en un video en el que hizo pública la creación de un fideicomiso dizque para recaudar dinero “para los damnificados”. Meses después se probó que el fideicomiso sólo fue un instrumento para lavar dinero del crimen organizado.

37.- Y es que después aparecieron videos en los que colaboradores de López –por lo menos 30 personas–, realizaban carruseles en bancos para vaciar las cuentas del fideicomiso –por lo menos 85 millones de pesos–; dinero destinado a la campaña presidencial de López Obrador.

38.- Peor aún, años después, el INE multó al partido Morena, con una sanción de197 millones de pesos, por el uso tramposo y electorero de casi 100 millones de pesos del Fideicomiso para los Damnificados del 19 de septiembre del 2017.

39.- En 2017 se publicó otro audio en donde Gabriel Ramos, titular de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Javier Duarte, revela la entrega de 2.5 millones de pesos en efectivo para la campaña de López Obrador.

40.- También en 2017, la diputada Eva Cadena aparece en un video recibiendo más de 500 mil pesos en efectivo para la campaña de López.

41.- De nuevo en 2017 apareció un audio telefónico entre la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y el hijo mayor de AMLO, cuando pactan lavar millones de pesos a través de una empresa propiedad de Yeidckol.

42.- En los primeros meses de 21019, el diario El Universal reveló que el rancho “La Chingada”, de AMLO, no era una herencia paterna, como mintió el hoy presidente, sino que lo compró a través de un prestanombres justo cuando era dirigente del PRI en Tabasco, décadas antes. La Rata.

43.- En noviembre de 2019, el diario Reforma entrevistó a Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA, quien confirmó que en 1993 fue testigo de que Manuel Camacho –avalado por Carlos Salinas–, entregó a Obrador 150 mil millones de pesos, a cambio de levantar otro plantón en el Zócalo.

44.- El lunes 24 de agosto del 2020, en su entrega para El Financiero, el columnista, Macario Schettino, reveló haber atestiguado el desvío de dinero público a favor de la candidatura de Obrador; instrucción que en 1999 salió de la jefa de gobierno, Rosario Robles, presa de manera ilegal por AMLO.

45.- En 2020 se hizo pública la información de que la cuñada de AMLO, Concepción Falcón, esposa de Ramiro López Obrador –quien era síndico del municipio de Macuspana–, fue acusada por el desvío de más de 200 millones de pesos, en efectivo, parar a la campaña de López Obrador.

46.- En julio del 2021 se difundió un nuevo video en el que aparece otro hermano de AMLO; Martín López Obrador, motejado como “Martinazo”, quien también recibe sobres llenos de dinero de parte de David León.

47.- La extorsión siguió en 2022 ya que el INE sancionó a Mario Delgado, alfil de Marcelo Ebrard por desviar miles de millones de pesos de los comités estatales del partido oficial, a un Fideicomiso Inmobiliario.

48.- Ya en Palacio, AMLO siguió metido en la extorsión a gran escala y siempre con dinero público. En la “mañanera” del 25 de febrero del 2022, López reconoció que días antes simuló la entrega de un cheque por dos mil millones de pesos –proveniente de la Fiscalía General de la República–, cuyo monto pagaría “los premios de la rifa del avión presidencial”.

49.- El cheque lo había entregado Alejandro Hertz Manero al presidente en la “mañanera” del 10 de febrero del 2020, en donde se dijo que era “un hecho histórico” devolver al pueblo lo robado. Lo cierto es que se trató de un montaje, con un cheque falso y sin fondos.

50.- El 14 de septiembre del 2022, en el Itinerario político titulado: “Billetes de Lotería, la nueva estafa de AMLO”, documenté la denuncia de trabajadores federales a quienes se obligó a comprar de uno a cinco billetes de lotería para “El Magno Sorteo” del 15 de septiembre de ese 2022. El dinero se les retuvo de su salario y nadie sabe a dónde fue a parar

¿Aún quieren pruebas?

¿Así o más clara “La Estafa Maestra” de López Obrador? Al tiempo.

Nadie, en México, hace este trabajo.

Es importante que a los culpables de haber cometido algún delito, se les haga cumplir con la justicia

Es impresionante ver cómo la gente pretende seguir engañando al pueblo, pero ya veremos como dentro de poco tiempo esto ya no resulta así, lo importante por ahora será concientizar que sí tomamos todos una actitud positiva, los que amamos y queremos a México, tendremos la oportunidad de ver en corto tiempo como lograremos el regreso de los buenos tiempos, con la esperanza de un futuro prometedor y para que el país pueda tomar las medidas correctivas, para salvar a los mexicanos del desastre en el que nos han metido estos falsos mesías, con sus increíbles habilidades, ya que estos nuevos actores de la política solo se han dedicado a robar y engañar durante los últimos 12 años.

La negativa información que estamos viendo de estos personajes, nos confirma que este ha sido el peor truco de estas gentes, al igual que ha sido por intromisiones de algunos dueños de televisiones y de bancos, para lavar dinero o limpiar dinero sucio, de toda la bola de ingresos que han estado moviendo y que no han sido comprobados.

Así es que están en tela de juicio por lo que ya veremos si la justicia tiene la ubicación racional para cumplir con su obligación de hacer cumplir la ley y el estado de derecho, para enjuiciar a todos estos masiosares.

Carta dirigida al consultor de imagen español de Claudia Sheinbaum (misión imposible)

Carlos Alazraki

Has ganado campañas excepcionales. Tu ética profesional te respalda. Pero también sé que... no haces milagros.

Estimado Antoni: Me he enterado a través de la prensa que estás dándole asesoría a Claudia.

También me he enterado que estás cobrando 643,000 pesos para asesorarla de agosto a diciembre de este año.

También me he enterado que tu asesoría se está realizando a control remoto desde Barcelona.

Y también me he enterado que tu contrato dice específicamente lo siguiente: "Objetivo de la contratación: Maximizar los procesos digitales de percepción, opinión pública y el contacto ciudadano de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana".

Entre tus tareas se incluye la capacitación de los equipos responsables de la difusión, percepción y opinión pública gubernamental e incluso promover modificaciones en el diseño de políticas públicas.

Y por último, una declaración genial de tu pupila: El 9 de septiembre del presente año: "Hay una visión ahí de vincular el Arte con la Comunicación Digital".

¿Me puedes explicar que coños es eso? ¿¿¿Vincular el arte con la comunicación digital en una Jefatura de Gobierno???

Entonces, nos pareció interesante y por eso, son $400,000 en total por los 7 meses. ¿No que el contrato era por 5?

Antoni querido: Tú y yo llevamos metidos más de 30 años en este negocio.

Obviamente, tú y yo no nos leemos las cartas. Conocemos de costes, producción, asesorías, etc. Tú y yo sabemos que es imposible que cobres esa ínfima cantidad por todo lo que dice tu contrato.

Es más, tú y yo sabemos que a lo mejor nos pagan esa cantidad por contrato, pero lo demás lo pagan por fuera el resto de nuestros honorarios.

Por cierto, una cantidad aproximada entre 200,000 a 300,000 dólares.

También sabemos que el concepto ese de maximizar los procesos digitales de percepción, opinión pública y contacto ciudadano es la idiotez más grande del mundo.

Que maximizar estos procesos de percepción, etc. lo puede hacer con los ojos cerrados cualquier pasante de ingeniería de sistemas en Afganistán o Saturno.

Como tú y yo sabemos también que la vinculación DEL ARTE CON LA COMUNICACION DIGITAL ES LA MAM… MÁS GRANDE DEL SIGLO. Además, enseñar todos estos conceptos, si es que existieran, a control remoto, es medio Kafkiano.

Así es mi querido Antoni. Los dos sabemos que esta contratación es una CHARADA más de la Regente de la Ciudad.

Los dos sabemos que el fondo de este asunto es EDUCARLA Y ENSEÑARLE a que sea una candidata respetable y que no haga el ridículo en caso que ella sea la elegida por su Rey Supremo como su sucesora.

Supongo que ya te habrás dado cuenta que tu misión es más que una Misión Imposible. Supongo que ya habrás notado su compulsión por la mentira al igual que su papá Andrés.

Que sus mentiras son tan burdas que hasta sus mascotas se mueren de risa.

Estoy seguro que ya diagnosticaste que su inteligencia es mínima, su carisma es cero, su simpatía nula, su presencia y vestuario cero, su resentimiento al 100%, el pavor a su padre putativo Andrés es gigantesco y que, comparándola con posibles candidatos de la oposición, ya perdió.

Mi visión: Te contrataron arriba de lo que dice tu contrato. Te contrataron para que hagas un milagro.

Te harán dos pagos: El del contrato y el de por fuera. Y para mí, eso está bien.

Antoni querido: Te respeto y admiro tu trayectoria. Has ganado campañas excepcionales. Tu ética profesional te respalda. Pero también sé que NO HACES MILAGROS.

Una recomendación: COBRA, SAL CORRIENDO Y… ¡NO REGRESES! Un abrazo.

[email protected]

Guanajuato: En Canna México Vicente Fox recomienda a papás dar cannabis a sus hijos y evitar trato con criminales

El ex presidente Vicente Fox recomendó a los papás dar de forma segura mota de calidad a sus hijos y no exponerlos a tratar con criminales.

A las mamás y papás de todo México: el consumo sano, moderado y seguro de cannabis garantiza a nuestros jóvenes en sus salidas al ‘antro’ su seguridad física en lugar de adquirir de manos criminales estos productos.

“Al igual que protegen su salud con productos legales y certificados”, escribió Fox en su cuenta de Twitter. El mensaje lo compartió horas después de poner en marcha en el Centro Fox la cuarta edición de Canna México.

Durante la ceremonia inaugural, Vicente Fox dijo que al no aprobarse el uso lúdico de la cannabis se desperdician millones de pesos en inversiones.

“Nos estamos perdiendo cosas maravillosas en materia de salud, de negocios, de impulso a la economía, en la generación de empleo, en materia de atracción de inversiones, esta es la industria del momento”.

Vicente Fox lamentó que no avance su uso en la comunidad. “Poco se ha incrementado el uso médico de la cannabis porque la legalización no procede, no se cristaliza, y está detenida por la autoridad y por el Congreso, por no legislar”, dijo.

La cadena: 85 establecimientos tiene en el país la cadena Paradise, la franquicia a la que está asociado Vicente Fox y que vende productos cannábicos, de acuerdo con la lista que aparece en su sitio web

Adán Augusto López, de “corcholata” sigilosa cambia a tener una ríspida actitud

Adán Augusto López Hernández dejó la gubernatura de su estado natal, Tabasco, para llegar de golpe a dirigir la Secretaría de Gobernación (Segob) a finales de agosto de 2021. Desde entonces comenzó a ser considerado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como una de las opciones al interior de Morena para relevarlo en la silla presidencial.

Durante su gestión al frente de la institución encargada de la gobernabilidad al interior del país, Adán Augusto se mostró frío, calculador y enfocado en las tareas encomendadas por el titular de Ejecutivo federal. Y, aún con sus aspiraciones presidenciales declaradas, se mantuvo como una de las “corcholatas” más sigilosas, a diferencia de su principal competencia: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Sin embargo, en los últimos meses, el “amigo y compañero entrañable” de AMLO ha comenzado a figurar cada vez más frente a la opinión pública pues, en el desempeño de las diligencias encomendadas por el mismo López Obrador, el tabasqueño se tornó el negociador por excelencia de la estrategia de seguridad pública entre el gobierno federal y el legislativo.

No fue en vano que a su llegada al gabinete, AMLO lo presentó como el encargado de construir buenas relaciones. “Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos: la relación con gobernadores; la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República; la relación, también respetuosa, con el Poder Judicial”. También, fue anunciado como el negociador de las tres principales iniciativas de reforma que el gobierno federal lleva -durante la segunda mitad del sexenio- tratando de impulsar.

No obstante, su calidad de negociador y la imagen de neutralidad con la que se postró al frente de la Segob -en sustitución de Olga Sánchez Cordero- ahora se ha tornado en una ríspida actitud en contra de los opositores políticos al gobierno federal, y hasta contra la misma ciudadanía.

Cabe recordar el encuentro que el funcionario tuvo con la madre de un joven desaparecido, a quien le reviró un duro “yo tampoco confío en usted”, luego de que ella le aseguró que no confía en nadie tras ser cuestionada su fe en el secretario.

A eso, se le suman la reciente actitud ofensiva que López Hernández ha mostrado en contra de gobernadores de otros partidos, en el marco de su defensa a las políticas denominadas “militaristas” por la oposición política en México. Además, también fue señalado por sus antagónicos de “hacer campaña” a expensas del cargo que ostenta.

Así, la característica actitud conciliadora que personificó durante su primer año al frente de Gobernación, poco a poco se fue esfumando y poniendo en riesgo los puentes de diálogo creados.

Fue el pasado 17 de octubre que, durante una reunión con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y fuerzas políticas de todos los partidos, el tabasqueño criticó la inseguridad en otras entidades, gobernadas por Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.

Aseguró que al escuchar “baño de sangre” piensa en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán. También se lanzó contra las policías locales, como la de Nuevo León, acusando al gobierno de utilizarlas como guardias en el Oxxo.

Dichos comentarios le valieron respuestas por parte de la oposición. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseveró que por encima de su estado hay una decena de entidades más inseguras gobernadas por Morena, mientras que Samuel García -con quien actualmente sostiene una riña- defendió a la Fuerza Civil de Nuevo León.

En ese marco fue que el ex gobernador de Tabasco lanzó fuertes comentarios en contra de García Sepúlveda, a quien tachó de hipócrita y egoísta. Además, fue durante la actual gira que desempeña a lo largo del país en promoción de la reforma que permite la permanencia del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, que López Hernández aseguró que los tabasqueños son más inteligentes que los habitantes del norte.

“Nos dirán, ‘pues Tabasco es un estado pequeño, dos millones 400 mil habitantes’. Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la federación, porque para empezar, no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos”, expresó, para rematar afirmando: “Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos, y quienes se precian de ser inteligentes pueden hacer las cosas con menor esfuerzo”.

Aún faltan varios meses para que la candidatura presidencial al interior de Morena sea definida y Adán Augusto no ha logrado superar en las encuestas al actual secretario de Relaciones Exteriores (Ebrard), ni a la jefa de Gobierno capitalina, pese a que para a algunos sectores de la población es el candidato idóneo por la cercanía que tiene con el mandatario federal.

Loret de Mola revela que Villamil, es un corrupto más de la 4T

En el programa de Carlos Loret de Mola en Latinus de este jueves se reveló el entramado de corrupción de Jenaro Villamil, porrista de AMLO y actual director general del Sistema Público de Radio difusión.

De acuerdo con el reportaje, Villamil ha incurrido en desvío millonario de recursos, licitaciones amañadas, compra de antenas fantasma que pagaron, pero no existen y vacaciones con cargo al erario.

El reportaje lo realizó Claudio Ochoa Huerta y reveló que en la gestión de Villamil se han entregado contratos para construir antenas que no existen, están maquillando estados financieros para brindar impunidad a funcionarios y realizaron viajes familiares con cargo al erario.

Antenas fantasma

El SPR licitó torres retransmisoras para Acapulco que no instalaron, licitaron dos veces la misma torre, han entregado dos veces el anticipo y las dos veces ha quedado inconclusa.

Esta licitación, la entregaron en octubre de 2020 a favor de Acoisa por un monto de casi 17 millones de pesos y le dieron un anticipo de 10 millones de pesos y no construyeron la antena.

La segunda licitación, para la misma antena, la entregaron a ET & Smart Drilling en octubre de 2021 por más de 13 millones de pesos y le dieron un anticipo del 30% y tampoco entregaron la antena.

En Taxco ocurrió lo mismo, el SPR dio otra licitación para la construcción de una torre y esta la ganó ET & Smart Drilling, de nuevo, por un monto de 9 millones 203 mil pesos. Tenían un plazo para a más tardar el 20 de enero de 2022.

La licitación en este caso el SPR lo hizo en terrenos que no que corresponden, es más el SPR no tiene terrenos para ellos.

Maquilla estados financieros

El SPR bajo el mando de Villamil maquilló estados financieros para no ejercer acciones penales contra exfuncionarios y otros personajes.

Lo anterior luego de que en Hermosillo, con EPN, se tuvo que cobrar el seguro de una torre que se derrumbó por una tormenta.

La torre estaba asegurada por 15 millones de pesos, EPN cedió los derechos a un tercero, la empresa Malconsat, quienes sí cobraron pero no repararon la torre.

Villamil no denunció penalmente a nadie y maquilló los estados financieros y consta en la cuenta pública 2021 en donde el SPR incluyó los 15 millones de pesos que Malconsat no entregó y no usó para reparar la antena.

Andrés Manuel López Beltrán, el querubín de AMLO quiere ser presidente

Escándalos de Andrés Manuel López Beltrán: Este jueves el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, quiere ser presidente de México en 2023.

Andrés Manuel o “Andy” como se le conoce más, es el segundo hijo de AMLO, nació el 21 de agosto de 1986 en Tabasco, estudió ciencias Políticas en la UNAM y como AMLO, tampoco cuenta con cédula profesional.

Escándalos de Andrés Manuel López Beltrán

Aunque según él no es un junior como otros hijos de políticos, la realidad es que su primer escándalo justo estuvo relacionado con lujos, distante del discurso de austeridad de su padre.

En 2009 durante una protesta del PRD, partido que cobijaba entonces a AMLO, Andy fue captado con zapatos de marca Louis Vuittón, que fueron diseñados por el cantante Nanye West y en ese entonces tenían un precio de 11 mil 900 pesos.

En ese mismo año, Milenio realizó una publicación sobre Andy y su perfil de Facebook en donde escribía que “estaba en búsqueda de amistad, citas, relaciones esporádicas, lo que sea”.

El texto estuvo acompañado de fotografías que daban cuenta de sus fiestas, paseos en yate y noches de antro en Nueva York, rodeado de guapas mujeres. «El hijo de López Obrador es un ‘fresa’ de la izquierda», tituló el periódico español El Mundo el 4 de noviembre de 2009.

Ya en 2016 cuando AMLO fundó Morena, López Beltrán se sumó como Coordinador de Estructura Electoral del partido en la Ciudad de México.

Posteriormente se hizo pareja sentimental de la modelo, actriz y Miss Venezuela Irene Esser, con quien asistió a la toma de protesta de AMLO como presidente.

Él también forma parte de la empresa millonaria de chocolates “Rocío” que mágicamente fundaron los hijos de AMLO justo después de que llegara a la presidencia.

Hijo de Bartlett recibió contrato millonario de la Sedena: Guacamaya Leaks

Aunque para muchos el nepotismo en la era de la cuarta transformación no es nada nuevo, Guacamaya Leaks reveló que el hijo de Bartlett recibió contrato millonario de la Sedena.

De acuerdo con los documentos filtrados por el Grupo Guacamaya exhibiendo varias operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el periodista Jorge García Orozco encontró que Cyber Robotic, empresa de León Manuel Bartlett, sí ha sido beneficiada en este sexenio.

Y es que habría obtenido un contrato con la Sedena por 23 millones de pesos en 2019, pese a que se negó en un inicio.

Según la información, la dependencia federal pagó al hijo de Bartlett por servicios de mantenimiento para equipos médicos.

No obstante, dichos trabajos no se registraron en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el famoso Compranet. Motivo por el cual se mantuvo por debajo de la mesa hasta el reciente hackeo.

“León Manuel Bartlett recibió un contrato SECRETO de 23 millones de pesos por parte de la SEDENA. En su empresa Cyber Robotic Solutions, este contrato jamás fue hecho público en portales de transparencia. Y ahora sabemos de su existencia por #GuacamayaLeaks #SedenaLeaks», informó el periodista desde su cuenta de Twitter.

Aunado a ello, Cyber Robotic habría solicitado que la Sedena no transfiriera el dinero a sus cuentas, proporcionando otro para evitar ser vinculados.

En ese sentido, el contrato se entregó en cinco facturas sumando 16 millones 921 mil 415 pesos y otras dos para liquidar el restante.

Y ya que hablamos de la Secretaria de la Defensa, se sabe que hubo un diputado que le habló fuerte al Secretario de la Defensa, diciéndole que él era morenista, no militar.

Ahí es importante pedirle al Secretario de la Defensa que por favor haga lo que más conviene a los mexicanos, porque esta honorable institución siempre ha sido el orgullo de México debido a la trayectoria ejemplar que ha tenido y que es la de proteger los intereses del pueblo.

Por ello tenemos absoluta confianza de que así será para el bienestar del Ejército, del general y del país, esperamos que analicen si todas las medidas que se han llevado a cabo han sido buenas o si están mal, ya que de no ser las adecuadas, deben ser rechazadas para así dar cumplimiento con el deber que la constitución y la jura de bandera obliga a los militares y que es “Primero proteger al país de enemigos exteriores y así mismo de enemigos interiores”.

AMLO reconoce que si hay corrupción, pero dice que ya no es igual

Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República con el estandarte del combate a la corrupción; hoy reconoció que este problema sigue prevaleciendo en México, pero, dijo, ya no es lo mismo.

Dijo que antes, el gobierno se orientó por completo al saqueo, a la corrupción. “Decía Tolstoi que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores, y así estábamos”, resaltó.

Destacó que actualmente la corrupción ya es delito grave, que no lo era; y ya no se condonan impuestos.

“Estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos, los de arriba no pagaban impuestos, me canso de decirlo porque además puedo probarlo”, dijo.

Con 144 mil pesos multa el INE a Morena, por no transparentar la información sobre sus oficinas

Tal parece que el 1% que no pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador de honestidad le ganó a los de la 4T, pues el INE multa a Morena con 144 mil pesos por no transparentar la información sobre sus oficinas. Debido a que se negaron a otorgar datos sobre su sede ubicada en avenida Ejército Nacional, en Polanco, Ciudad de México.

De manera unánime, los miembros del Instituto Nacional Electoral aprobaron la multa de 144 mil 330 pesos, misma que son consecuencia de no haber seguido las indicaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En sesión del Consejo General del INE, se concluyó que Morena actuó de manera ventajosa al no acatar las órdenes. Por lo que el consejero Ciro Murayama calificó como un partido con opacidad, tanto a sus militantes como a la ciudadanía en general.

Cabe recordar que desde 2021, el partido fundado por el presidente Obrador clasificó como confidencial dicha información, pues alegó que de ser pública pondría en riesgo a los miembros de los partidos.

Por su parte, el INE exhortó a todas las fuerzas políticas a ser transparentes con los mexicanos, pues están en todo su derecho de ver a dónde se van sus impuestos y qué se hace con el gasto público.

