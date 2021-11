Critican al Ejército por tomar posición política

El Ejército ha sido criticado por inmiscuirse en la política, en un país en el que los militares han sido excluidos del debate político durante mucho tiempo.

Las críticas se centran en un discurso del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien celebra el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador define su gobierno como la “Cuarta Transformación” de México, en una referencia a otras tres grandes transformaciones del país en el pasado: la guerra de Independencia, la Reforma liberal de las décadas de 1850 y 1860, y la Revolución Mexicana de 1910 a 1917.

En su discurso, Cresencio Sandoval dijo que “como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”. “Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo, porque los esfuerzos que realiza su gobierno tienen origen en las necesidades legítimas de la mayoría de los mexicanos”, agregó.

El Partido Acción Nacional dijo a través de un comunicado que ese “contenido político, no es propio de un militar, viola claramente el artículo 129”, una cláusula de la Constitución que prohíbe la actividad política de las fuerzas armadas.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, dijo en su cuenta de Twitter que Cresencio Sandoval “respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político”.

“Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra”, advirtió Vivanco.

La Secretaría de la Defensa Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Después de décadas de revueltas militares y gobiernos de ex generales, los oficiales militares dejaron de postularse a la presidencia en la década de 1940. A cambio, los gobiernos civiles protegieron durante mucho tiempo al Ejército del escrutinio o la supervisión externa.

Pero López Obrador ha ampliado de manera drástica el papel del Ejército en todo, desde hacer respetar la ley hasta la construcción y operación de aeropuertos y proyectos ferroviarios.

Lo importante en este tema es resaltar el gravísimo error que cometió el general al apoyar y meterse en política, violando con ello la Constitución ya que desde la época de la Revolución está prohibido que el Ejército apoye a cualquier grupo político y eso está escrito.

Haciendo historia: Los militares que se dediquen a la política deberán de solicitar licencia. (18 de noviembre de 1916)

El secretario de Guerra y Marina, general Álvaro Obregón, en acuerdo con el Primer Jefe, Venustiano Carranza, envió una circular al Ejército constitucionalista en donde se dispuso que todos los militares con mando de tropa, ya sean comandantes militares de los estados o jefes de operaciones que deseen hacer propaganda política a favor de una candidatura o que deseen aceptar alguna a un cargo de elección popular, deben dirigir a la Secretaría una solicitud de licencia para separarse del mando militar. De ésta manera serán relevados y estarán en libertad de realizar su propaganda política. Con esa medida, Carranza buscaba que fueran ciudadanos civiles los que en su mayoría ocuparan los cargos de elección popular en las próximas elecciones de marzo de 1917 y que los militares que participaran en el proceso no fueran militares en activo.

Artículo 17.- Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes; así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso, sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Cuáles son las 5 misiones de la Sedena?

Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Garantizar la seguridad interior. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

Presidente propone la creación de una Comandancia del Ejército

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa con Proyecto de Decreto al Senado de la República para la creación de la Comandancia del Ejército, por medio de la cual se reorganizará la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y se fortalecerá el papel de su titular, Luis Crescencio Sandoval.

A través de la adición del artículo 54 bis a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que propone que la Comandancia esté a cargo de un General de División del Ejército, al que se le denominará Comandante del Ejército.

En la iniciativa fechada el 19 de noviembre, el ejecutivo federal propone otorgar al Comandante del Ejército el nivel de mando superior. De esta forma, serán las Direcciones de Armas, de los Servicios y de otras funciones administrativas las que lo asesorarán para que a través del mismo, el titular de la Secretaría de la Defensa ejerza el mando de dicha fuerza armada.

Este será responsable tanto de la operación como de la administración del órgano y podrá delegar funciones de aspectos ligados directamente al cumplimiento de las misiones del Ejército, debido a la “dualidad de responsabilidades” de la Sedena, primero como dependencia del Ejecutivo Federal, y segundo como Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea.

Por lo cual, con una reforma y adición a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se podrán descentralizar y delegar las funciones a su cargo.

“Con la presente iniciativa se plantea integrar la Fuerza Militar Terrestre y las Direcciones Generales ya antes mencionadas, bajo la dirección y conducción de la Comandancia del Ejército, permitiendo delegación de funciones y una adecuada descentralización de funciones del Alto Mando con el fin de optimizar los medios y el control en la cadena de mando”.

Así pues, la Comandancia sería la responsable de la administración y desarrollo de las tropas de las Armas, del Servicio de Policía Militar y de los Cuerpos de Defensa Rurales. Además, sus respectivas direcciones generales quedarán adscritas a la misma, con el fin de realizar funciones propias de sus especialidades, gestión de requerimientos logísticos y asesoramiento en el ámbito de sus atribuciones.

En la iniciativa enviada a Olga Sánchez Cordero para ser discutida en el Senado, el presidente propone el cambio de denominación del “Estado Mayor de la Defensa Nacional” por “Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional”, con lo cual se reforzarán las capacidades del Estado Mayor al integrar la experiencia del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para optimizar su funcionamiento.

“Por otra parte, con motivo de la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, es importante que en ese contexto se lleve a cabo la redefinición del concepto operativo funcional del Estado Mayor de la Defensa Nacional”.

López Obrador explicó que el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 ya tenía previsto la creación de la Comandancia del Ejército, relativa a desarrollar el proyecto para la creación de la Comandancia del Ejército y su Estado Mayor, la cual también constituye el rediseño de la estructura funcional de la Sedena.

“Esta reorganización conlleva a precisas y diferencias las funciones de la Sedena, como organismo político-administrativo del Poder Federal, de las que tiene a su cargo el organismo militar responsable de llevar la dirección estratégica de la Defensa Nacional, incidiendo positivamente en el instituto armado para el cumplimiento de sus misiones generales”.

El “decretazo” de AMLO se da después de que se destapó la corrupción de Santa Lucía y la Sedena

Esta semana se puso en tendencia el “decretazo” luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el que convierte todas sus obras prioritarias en asunto de seguridad nacional. Y además eliminó todos los requisitos como permisos y licencias. Esto justo después de que el periodista Carlos Loret de Mola, en su espacio de Latinus, reveló la corrupción en torno a la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

En el documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales a los proyectos. Esto en máximo cinco días hábiles, esto con el propósito de “garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.

Con lo anterior, se afecta directamente a la transparencia de México, impidiendo a los ciudadanos y comunicadores a acceder a los datos de contratos. Así como gastos y adjudicaciones al ser de seguridad nacional.

En este contexto, cabe destacar que apenas la semana pasada se reveló que la Sedena entregó contratos a empresas fantasmas. Y empresas con giros de trabajo distintos a los requeridos.

Dresser expresó que el decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar

Luego del decreto presidencial en el cual se establece que los megaproyectos y otras obras de infraestructura serán considerados de seguridad nacional, la politóloga Denise Dresser expresó que éste implica la “rendición del poder civil ante el poder militar”.

A través de su cuenta en Twitter, se lanzó contra el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiterando que el Ejército puede ser tan corrupto como cualquier institución a la que se le otorgan contratos, recursos y proyectos sin vigilancia.

Los comentarios de la politóloga han surgido a raíz de que el mandatario aseguró que sacaría al Ejército de las calles. Sin embargo, actualmente además de encargarse de labores relacionadas con la seguridad pública, también tienen bajo sus funciones la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Además de la construcción de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las fuerzas Armadas tienen a su cargo el desarrollo del Tren Maya, otra obra insignia de la llamada cuarta transformación. También son los responsables de la edificación de las sucursales del Banco del Bienestar y otros aeropuertos locales, como el de Tulum, en Quintana Roo.

En referencia a la idea que tiene este señor de querer blindar las obras públicas, debe tener presente que en primer lugar no se puede y en segundo lugar es inconstitucional, entonces hay que marcar las diferencias ya que una cosa es que él quiera y otra es que se pueda, una cosa es querer y otra cosa es poder.

Entonces yo creo que va a tener que quitar de su agenda sus “wish dreams” (sus sueños de deseos) que trae en su maletita el señor porque tendrá que ir retirando varias cosas que no corresponden y no tienen lógica, realmente han pasado varias cosas que la verdad dan pena ajena.

Y también el problema de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, el cual en la actualidad reportan que desde que se delegó a los militares de los gastos, pagos y compras de esta construcción el Ejército no ha presentado facturas, ni empresas, ni nada, resultando todo esto ser un mito.

El INAI alista recursos ante la SCJN contra acuerdo de AMLO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) detalló que luego de analizar los alcances del Acuerdo, y tras realizar una reunión de trabajo, el Pleno del INAI determinó ejercer una controversia constitucional ante la SCJN.

A raíz del acuerdo publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que estipula que los proyectos y obras del gobierno de México deberán ser considerados de interés público y seguridad nacional, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que presentará una controversia constitucional, mientras que partidos de oposición que integran Va por México (PAN, PRD y PRI) indicaron que prevén presentar una acción de inconstitucionalidad.

El INAI detalló que luego de analizar los alcances del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes pasado, y tras realizar una reunión de trabajo, determinó ejercer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Ello al advertir una posible transgresión al Artículo 6 de la Constitución, ya que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de Acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, señaló el organismo.

El INAI cuenta con un período de 30 días hábiles, (a partir del lunes 22 de noviembre 2021) para presentar ante la SCJN la controversia constitucional, por lo que en los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.

Rechazan medida

Por su parte, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Rubén Moreira Valdez; y PRD, Luis Espinosa Cházaro, en la Cámara de Diputados, rechazaron el acuerdo presidencial al señalar que es violatorio de la Constitución, al tiempo que indicaron que analizan interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por dicho acuerdo.

En conferencia conjunta, Espinosa Cházaro consideró que es preocupante y alarmante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre.

El priista Moreira Valdez dijo que “no hay un clima a nivel nacional que amerite la designación de obras de seguridad nacional, porque no lo son” y consideró que el presidente desconoce el alcance de este decreto y cómo está soportado legalmente.

Jorge Romero Herrera (PAN) aseveró que la coalición Va por México evalúa la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo presidencial “porque consideramos que ésta es una invasión de esferas”.

A su vez, el senador Luis David Ortiz de la bancada de Movimiento Ciudadano, explicó que el presidente ignoró al Congreso de la Unión, ya que el contenido debió haberse intentado hacer a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

El tema de seguridad nacional refiere que están vinculados con actos o actividades que defiendan la soberanía e independencia del país, evidentemente esos proyectos que refiere el presidente no cumplen con esa característica, ninguno de ellos cumple con una condición que en su defensa permita señalar que eso implica defender la soberanía del país”.

Juvenal Lobato, académico de la UNAM.

En contraparte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que el decreto “es una manera de proteger la inversión pública, y la obligación que tiene cualquier gobernante es garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos y evitar la tentación de procesos privatizadores, como normalmente sucedió”.

Vulneran Estado de Derecho

Por su parte, especialistas consultados y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) concordaron que el acuerdo presidencial vulnera el Estado de Derecho, además de mencionar que de origen no cumple con la propia definición de lo que significa la seguridad nacional.

“El tema de seguridad nacional refiere que están vinculados con actos o actividades que defiendan la soberanía e independencia del país, evidentemente esos proyectos que refiere el presidente no cumplen con esa característica, ninguno de ellos cumple con una condición que en su defensa permita señalar que eso implica defender la soberanía del país”, explicó Juvenal Lobato, Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Mientras que Fernando Nieto, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex) además de calificar este acuerdo como “ilegal” consideró que pueden existir efectos importantes no sólo en el funcionamiento de la APF, sino que puede tener costos sociales específicos.

Ambos especialistas concordaron que el acuerdo “tiene que ver con el tema de los amparos; lo que pretende el presidente es que jueces de distrito pudieran tener argumentos para negar la suspensiones cuando se promuevan amparos en esa materia”.

Lobato indicó que la forma de impugnar el acuerdo presidencial es a través de juicios de amparo interpuestos o por una controversia constitucional; ésta última puede ser promovida por órganos autónomos y la Cámara de Diputados o Senadores.

“No son caminos sencillos (...) por lo menos seis meses a un año, no sería rápido”, abundó.

Por su parte, el CCE detalló que la decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión.

Aunado a que puede provocar que se incentive la corrupción.

Publicación en DOF es para evitar amparos por obras: Ejecutivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de obras de infraestructura del gobierno federal es para agilizar trámites y evitar que se detengan las obras en curso por la presentación de amparos y no para ocultar la información relacionada con las mismas.

“Sí, es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, dijo.

Y añadió: “Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, sostuvo.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, anunció que el partido habrá de presentar una “cascada de amparos’’ y que respalda todos los recursos legales que se promuevan contra el referido acuerdo.

La emisión del acuerdo firmado por López Obrador, dijo, representa “un paso más rumbo a la dictadura” en México.

[email protected]

Se dice que en la actualidad hay un conflicto brutal entre las gentes de Morena, lo que lamentablemente demuestra que estas gentes no están buscando el beneficio del partido, ni el beneficio del pueblo de México, más bien están buscando su beneficio personal.

Corruptos e hipócritas: Kenia López Rabadán arremetió contra Morena

La vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, volvió a lanzarse contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y todo el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta de Twitter la senadora señaló que el principal problema que ella encuentra en la llamada 4T es que son “corruptos e hipócritas”, ya que aseguró que solo les gusta “lo bueno” cuando es para los políticos que militan en dicho movimiento.

Asimismo, aseguró que pese a sus dichos a favor de la justicia social, en realidad han permitido que el pueblo “viva en la pobreza”, pues esta problemática, dijo, solo es utilizada para sus ambiciones políticas, acto que calificó como “una bajeza.

Finalmente, sentenció que el país necesita y merece otro gobierno, lo que la motivó a expresar que en un futuro lo tendrá, una clara alusión a los próximos comicios en donde podría cambiar el partido que encabece la administración federal.

“El problema de la 4T es que son corruptos e hipócritas. Les gusta lo bueno, pero solo para ellos. Que el pueblo viva en la pobreza y lo usen para sus ambiciones políticas es una bajeza. México merece otro gobierno. Y lo tendrá”, redactó la senadora el domingo 7 de noviembre.

Pese a que la legisladora no hizo alusión a ningún personaje en sus palabras, los internautas interpretaron que sus dichos posiblemente podrían tratar alrededor del escándalo de la boda entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan.

“¿Nada más la 4T? ¿Y qué hacían varios panistas ilustres en la boda de Santiago Nieto? Seamos objetivos ya y exijamos una mejor clase política. Basta de atole de todos lados”, escribió una seguidora en modo de respuesta a las palabras de López Rabadán.

Y es que la noche del pasado 6 de noviembre trascendió que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó la renuncia presentada por Paola Félix Díaz, ex titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, mientras se encontraba en Guatemala.

En el boletín emitido por el órgano de comunicación de esta dependencia se puede leer lo siguiente: “El Gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo presentó hoy su renuncia a la Jefa de Gobierno, la cual fue aceptada”.

Esto luego de que Paola Félix Díaz fuera acusada de haber ocupado un vuelo pagado por un proveedor, en redes sociales el columnista Darío Celis aseguró que había sido detenida por haber intentado introducir 25,000 dólares en efectivo. Posteriormente aseguró tener pruebas de ello en un segundo tuit.

Momentos más tarde, en su cuenta de Twitter oficial, ella escribió lo siguiente: “Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”.

He aquí la lista de algunos de los miembros de Morena que han sido incomodos por sus acciones dentro de la misma 4T:

El excandidato a gobernador y “superdelegado” de Jalisco, Carlos Lomelí, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción señaló que familiares y amigos formaban parte de una red de empresas que celebraron millonarios contratos con el gobierno por la venta de medicamentos. Esa misma empresa firmó un contrato con el gobierno de Veracruz.

El gobernador morenista Cuitláhuac García asignó el contrato directamente, según la misma fuente. De acuerdo con la investigación, empresas de esta red han sido señaladas de vender a sobreprecios o distribuir medicamento falso.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos se convirtió en un personaje incómodo para Morena, debido a los problemas que enfrentó para generar condiciones de seguridad en su estado, así como por los diferentes frentes de confrontación que abrió con actores políticos de la entidad desde su campaña electoral.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, enfrentó severas críticas sobre su desempeño, su principal problema fue enfrentar la inseguridad, la extorsión y el secuestro.

Manuel Bartlett, director de la CFE, fue señalado por su pasado político, cuando “se cayó el sistema” en el proceso electoral de 1988.

Félix Salgado Macedonio, senador que incomodó a Morena principalmente por sus propuestas que lo mostraban como un autoritario.

Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal y exsecretario de Turismo de la Ciudad de México y aspirante a candidato a la presidencia de Morena, fue un personaje incomodo por su abierta confrontación contra la dirigente nacional del partido de Morena, Yeidckol Polevnsky. Mencionó que el partido era controlado por una “camarilla”, encabezada por la presidenta en funciones, quienes no escondían su preferencia por regímenes totalitarios como Corea del Norte, Cuba o Venezuela.

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, quien generó situaciones incomodas a más de uno dentro y fuera de Morena, organizando desencuentros.

Sergio Mayer, actor y diputado federal, ha sido criticado en la 4T, principalmente por sus equivocaciones, entre ellas cuando confundió al Palacio de Bellas Artes con el Palacio Nacional, a la vaquita marina con la vaquita amarilla, a una librería con una biblioteca y al intentar defender a los manatíes con la Profeco.

Pío López Obrador, por presuntos delitos electorales y temas familiares de presuntos actos de corrupción.

Una investigación reveló que tres familiares directos del primer mandatario fueron señalados por cometer presuntos actos de corrupción. Entre ellos su hermano Pío López Obrador, su cuñada Concepción Falcón Montejo, esposa de José Ramiro López Obrador, y su prima Felipa Obrador Olán.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE y Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República, Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, Tatiana Clouthier, de la Secretaría de Economía y Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran entre las polémicas de supuestos desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés y nepotismo han envuelto a varios funcionarios de la 4T. están en una medición sobre percepción de corrupción.

Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal de Jalisco, fue acusado de conflictos de interéspor tener, supuestamente, diversas empresas de distribución farmacéutica que recibieron millonarios contratos del gobierno.

Alejandro Esquer Verdugo -secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador- era la fuente de los males en el interior del Indep, toda vez que solapó actos de corrupción en el instituto, en el cual otros robaron patrimonio e hicieron negocios.

Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, por haber derrochado recursos federales que se usaron indebidamente, más de 10 mil millones de pesos en renta de helicópteros, el sistema de inteligencia digital y la compra de 7 cuarteles”.

Ricardo Rodríguez Vargas, ex titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), pero tras darse a conocer la carta de renuncia del que era el nuevo titular del Instituto, Jaime Cárdenas, -ocurrida el 21 de septiembre de 2020-, se confirmaría que dentro del Instituto, concebido para combatir “el cáncer de la corrupción” que infestó al antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), sigue creciendo sin que pueda ser aniquilado.

La reflexión es que Morena no parece un partido más bien parece un botín político porque en vez de construir institución, sus dirigentes solo tienen en mente el capital político que servirá para alimentar sus personales aspiraciones políticas.

Un aplauso a la Marina Armada de México porque sí cumple con su misión

Parte del discurso del Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina:

“Este año se han cumplido 200 años de la creación de la Armada de México, desde aquel 4 de octubre de 1821, y 196 años de la consolidación de la independencia nacional a manos de nuestra noble Institución.

Desde el mar, México inició su travesía hacia una vida soberana y dio cuenta de la valía de contar con un escudo naval que protegiera a la Nación.

Hemos sido, somos y seguiremos siendo una Armada institucional, del pueblo y para el pueblo.

El paso de los años ha sido determinante para otorgarnos experiencia, capacidad operativa y un lugar de confianza ante las familias mexicanas.

De todo ese bagaje histórico acumulado a través de estos 200 años, queremos dejar hoy una cápsula del tiempo, misma que contiene objetos representativos, para que permanezcan silentes durante cinco décadas, a fin de que el México del año 2071 pueda conocer más de todo aquello que nos ha definido como Institución, y que esperamos nos siga fortaleciendo”.

Gracias, señor Presidente, por su confianza y su respaldo.

Gracias a nuestro pueblo por hacer posible dos siglos de historia de la Armada de México.

Gracias a las y los mexicanos por la confianza que nos tienen.

Gracias a nuestra Nación por permitirnos el alto honor de salvaguardar su integridad, su libertad y su soberanía. Muchas gracias.

Desde esta columna enviamos una calurosa felicitación al Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, por su destacada labor al frente de esa honorable institución y por el importante mensaje al resaltar en su discurso que “la Armada siempre estará a favor del pueblo de México”, con eso dice más que mil palabras.

Descubren nuevo yacimiento de petróleo en México

Mediante un comunicado, la compañía encontró el depósito al perforar el primer pozo a 60 kilómetros mar afuera de las costas de esa nación.

A mediados de agosto Lukoil comenzó la perforación en el Bloque 12, que se encuentra en el sur del Golfo de México, a 50 kilómetros del puerto de Torno Largo. En el lugar, la profundidad del agua es de entre 150 y 400 metros, con una media de 200 metros.

Según la agencia de noticias Sputnik, Lukoil Upstream México, es una subsidiaria del grupo ruso de igual nombre que adquirió la licencia para la exploración y producción de hidrocarburos en el Bloque 12 en 2017 y posee el 60 por ciento de su operación, mientras la italiana Eni cuenta con el restante 40 por ciento.

Eni está presente en México desde 2006 y estableció su subsidiaria de propiedad total Eni Mexico S. de RL de CV en 2015, y tiene derechos sobre ocho bloques de exploración y producción (seis como Operador), todos ubicados en la Cuenca Sureste en el Golfo de México, donde está llevando a cabo una importante campaña de exploración / tasación.

Lukoil y Eni descubrieron crudo ligero en el Bloque 10 en febrero de 2020, también en un pozo ubicado a unos 65 kilómetros de las costas mexicanas.

Lukoil es uno de los mayores productores petroleros rusos y cuenta con oficinas en Moscú y Estados Unidos.

Entre las cosas increíbles que estamos viviendo está el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero, que acaba de encontrar una compañía rusa, en costas mexicanas, este es un descubrimiento de gran magnitud.

Ahora solo hay que ver cómo lo van a manejar o bajo qué condiciones esta el contrato con los rusos, porque es necesario conocer cómo va, en que cuadro, en que marco legal va a quedar el trabajo con los rusos, porque se les debe dar el mismo trato que se les da a los americanos y a las compañías mexicanas para que exista justicia y equidad entre los que están explotando este pozo en territorio mexicano, el cual se supone lo debería de explotar Pemex, pero ya veremos más adelante que sucede.

Pendiente una respuesta a la demanda contra los fabricantes de armas de EU

Con respecto a la demanda que se ha hecho contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, todavía no se tiene una respuesta al respecto, por lo que es importante recordar que tanto EU como México están buscando controlar el flujo de armas y es muy válido, porque es necesario mencionar que el tráfico de armas lo utilizan los cárteles para pagar por drogas.

Es necesario señalar que lo que motiva a los cárteles para llevar a cabo estas ilícitas actividades son los adictos a las drogas, ese es el principal problema y más ahora que en el país se ha legalizado el uso de ciertos estupefacientes lo que ocasiona que se vayan acabando los famosos cárteles porque ya no pueden operar.

Es importante que este tipo de problemas se pongan porque ya es realmente una pena que hayan muerto más de 300 mil mexicanos por las guerras que tienen estos señores, los “Lores de lo ilícito”.

Ya no podemos permitir que sigan muriendo tantas gentes, tal como está sucediendo con Estados Unidos y todo debido al alto consumo de estupefacientes que tienen muchos habitantes de ese país.

No podemos pasar inadvertido el consumo de drogas que hay cuando vienen extranjeros a México, principalmente a las zonas turísticas, por lo que resulta realmente triste y penoso que estemos en esa situación, todos los países del mundo.

La nominación de Rodríguez Ceja se topa con la oposición

¿Qué pasó?

El senador panista Damián Zepeda arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador al acusarlo de jugar con la certidumbre económica, en torno a la nominación de Victoria Rodríguez Ceja como la próxima gobernadora de Banco de México (Banxico).

¿Por qué importa?

El mercado ha dado fuertes señales de rechazoa la propuesta de que Victoria Rodríguez Ceja, actual sub secretaria de Egresos, sea la nueva gobernadora de la Junta de Gobierno de Banxico, en lugar de Alejandro Díaz de León.

Y es que aunque el presidente López Obrador ha sido claro en argumentar que ésta se apegará a las normas y criterios de independencia del banco central, el sector financiero ha criticado su falta de autonomía y calificaciones técnicas.

El contexto: Ricardo Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confirmó que AMLO retiró de comisiones del Senado la nominación de Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, como próximo gobernador del banco central. En su lugar, el Ejecutivo propuso a Rodríguez Ceja.

Los detalles:

De acuerdo con la oposición, el aplazar el nombramiento de quien encabezará el Banco de México ha tenido consecuencias económicas para el país, como la caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Por un lado, Damián Zepeda le reprochó a AMLO que tome tal situación como un “juego” y el que se haya reservado el cambio de planes.

“Hay un coctel bomba económico, es un desastre ¿y qué hace el presidente? Ponerse a jugar con la certidumbre económica. Que va (Arturo) Herrera al Banco de México. ¡Ay, siempre no! Y ahora nos enteramos que hace meses decidió que no y no le pareció importante informar que había cambiado de opinión. Vean lo que generó: inestabilidad”, indicó Zepeda Vidales en declaraciones a Política Expansión.

Además, el legislador de Acción Nacional recordó que la Ley Banxico estipula que para ocupar el cargo de gobernador del banco central es necesario contar, mínimo, con cinco años de experiencia en altos cargos de dirección monetaria y financiera. “Pero ella no los cumple”, agregó.

Por otra parte, la también panista Kenia López Rabadán se unió a las voces de rechazo sobre el nombramiento de Victoria Rodríguez al considerar que existe un desorden al interior del gobierno federal.

“Hay un desorden en el gobierno, hay un desorden en Morena y eso genera hoy que los precios y la inflación estén al alza, así como el tipo de cambio interbancario… hoy estamos sufriendo nuevamente este tipo de errores”, indicó.

En tanto, el líder de mayoría en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, aseguró que se buscará darle celeridad al proceso de designación para contribuir en la estabilidad del mercado, por lo que se prevé turnar el asunto de inmediato a la a la Comisión de Hacienda.

Se espera citar a comparecer a Victoria Rodríguez entre viernes o lunes para subir el dictamen de ratificación al pleno del Senado el próximo martes, con la finalidad de evitar “cualquier zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía y en los mercados internacionales”.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com