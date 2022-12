Critican "incompetencia" del Centro de Control Animal en Cozumel

Apenas un 23% de los 105 perros que el personal del Centro de Control Animal Asistencia y Zoonosis (CCA) ha recibido en lo que va de 2022 regresaron con sus dueños, informó el subdirector de Salud de Cozumel, Juan Antonio Dzul Cámara.

Teresa Nolasco Ríos, representante de la organización Hope Pro Defensa Animal Cozumel, calificó de ridícula esta cifra que maneja el CCA, y pidió revisar las estrategias que actualmente utilizan en esa dependencia del gobierno municipal.

En redes sociales, el Centro de Control Animal es duramente criticado por no atender los reportes que hace la ciudadanía o no emprender acciones cuando se hacen denuncias sobre maltrato animal y no aplicar la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Dzul Cámara ventiló que entre los servicios que brinda el Gobierno Municipal a través del CCA, está la de esterilización, adopción, orientación médica, desparasitaciones, incineraciones, vacunas antirrábicas, atención a reportes ciudadanos, así como vacunas quíntuples y puppy a bajo costo.

Sin embargo, no dio a conocer cuál es el costo económico para el ayuntamiento sobre estas acciones o qué presupuesto se le asigna a CCA anualmente, o si se está considerado un incremento en caso de que cuente con un techo financiero.

Al consultar a Teresa Nolasco sobre las cifras que se anuncian sobre el trabajo del CCA, la activista pro defensa de los animales lamentó que estas son bajas.

Desde su punto de vista, dijo que falta trasparencia y difusión, y no confió en la información que da a conocer el gobierno local sobre las actividades del CCA. Puso como ejemplo que las cifras de sacrificios de mascotas en ese lugar se mantienen “bajo el tapete”, y que hacen todo lo posible por no hacerlos públicos.

Otro renglón en el que afirma que también hay opacidad es el de la cantidad de reportes atendidos por maltrato animal u otras causas, cuántos procesos legales se iniciaron, así como las multas aplicadas, cuánto ingresó a las arcas por esos conceptos y cuál fue el destino final de ese dinero.

A finales de septiembre, Teresa Nolasco habló sobre el incumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal vigente en Quintana Roo, donde ocho de 11 municipios no lo cumplen, entre ellos Cozumel.