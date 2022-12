CROC asegura que defenderá 12 días seguidos de vacaciones

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) hizo un llamado a los diputados a no simular en la aprobación de las vacaciones para aumentar los días, y respetar la propuesta de que sean 12 días seguidos, como parte del acuerdo Vacaciones Dignas, pues de no ser así, asistirían a la Cámara de Diputados para que no pase la iniciativa.

El líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, explicó que tomarán las calles de ser necesario, pues ya el Senado había avalado el poder tener desde el primer año los 12 días continuos, y dar más beneficios a los trabajadores.

“Estamos en el diálogo pero vamos a esperar la próxima semana, de no haber un beneficio real estaríamos incluso tomando la Cámara de Diputados” .

La reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones fue aprobada en comisiones.https://t.co/WP1ljDFK1y — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) December 7, 2022

Empresarios a favor que se dividan los 12 días de vacaciones

Detalló que la nueva propuesta es que ya no se puedan tomar los 12 días de manera continúa, sino que sean solo seis, desde el primer año, y los demás días de manera escalonada, lo que calificaron como una simulación.

Aseguró que es una presión empresarial decir que están de acuerdo con aumentar los días de vacaciones, pero al mismo tiempo aseguran que es inviable hacerlos de manera inmediata argumentando afectaciones a la productividad.

Sin embargo, para el sindicato es necesario que se tome en cuenta lo que sucede en otros países que gozan desde el primer año de 20 días de vacaciones. El artículo 78 que se reformó por el Senado de la República es que puedan gozar de 12 días, y ahora con la comisión del trabajo de la Cámara de Diputados estarán realizando las acciones.