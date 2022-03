Crucero más grande del mundo llega hoy a Mahahual

Cozumel recibió ayer al crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas”, embarcación de la compañía Royal Caribbean con capacidad de más de 9 mil personas. La isla es el primer puerto mexicano que visita esta “ciudad flotante” durante su recorrido por el mar Caribe. Su siguiente parada será Mahahual.

Durante la ceremonia inaugural e intercambio de placas por el primer arribo del “Wonder of the seas”, el gobernador Carlos Joaquín destacó que Cozumel es un destino importante para los cruceros en el mundo y gracias a la implementación de protocolos de higiene y cuidado de la salud, se reactiva la actividad económica del destino.

El gobernador reconoció que, aún con puertos cerrados y prácticamente cero posibilidades de salir a la mar durante la pandemia, éstos implementaron protocolos y prácticas de innovación de turismo sostenible para promover confianza en la salud.

Ante personal de la agencia consignataria, integrantes de la tripulación y autoridades federales, estatales y municipales, recordó que, a dos años del primer caso oficial de Covid-19 en Quintana Roo, la comunidad de cruceros no ha bajado los brazos ni ha dejado de trabajar incansablemente.

“La llegada hoy de este magnífico crucero a Cozumel nos deja ver el horizonte con optimismo. Los estudios nos indican que cada 3 pasajeros aficionados a los cruceros volverían a elegir este tipo de viaje. Llama la confianza también el 58% de los turistas internacionales que no han experimentado un crucero están dispuestos a hacerlo en los próximos años”.

Puntualizó que antes de la pandemia, la industria de cruceros venía experimentando un crecimiento acelerado y había generado un millón 166 mil puestos de trabajo, lo que equivale a 50.53 mil millones de dólares en sueldos y salarios.

Y -dijo- hoy damos de nuevo un puntapié kick off. Bienvenido al “Wonder of the Seas”, así como los cruceros que están llegando a nuestros destinos en Cozumel, en Mahahual, que cuentan con protocolos de salud, de seguridad con el objetivo de proteger a las y los pasajeros, la tripulación y los destinos”.

Al acto protocolario asistieron la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso; el director del “Wonder of the Seas”, Gianluca Cornell; el Capitán de Puerto de Cozumel, César Riveros; el secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto; el representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Pablo Aguilar.

Acudió también Rodolfo Barrón Ávalos, director de Operaciones de Cruceros SSA México; Roberto Carlos Arjona, jefe de Operaciones Región Caribe de la Agencia Consignataria de Transportación Marítima Mexicana y otras personalidades.

El “Wonder of the Seas” debutó con un itinerario el 4 de marzo de 2022. Las escalas incluyen Cozumel (14 de marzo); St. Maarten; y San Juan, Puerto Rico, entre otros destinos turísticos.

(Con información de Gustavo Villegas)